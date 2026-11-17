Las propuestas coinciden con las previsiones de Bruselas, que eleva el crecimiento de España al 2,6% en 2026 pero advierte sobre la escasez de vivienda y el desempleo.

Feijóo pide el voto a indecisos, jóvenes y exvotantes del PSOE, prometiendo "servir y no robar" frente a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder del PP propone bajar impuestos, construir un millón de viviendas para ayudar a los jóvenes y ejecutar el Pacto de Infraestructuras en La Rioja.

Alberto Núñez Feijóo se compromete a elevar el sueldo medio de 30.000 a 50.000 euros en dos legislaturas para recuperar el poder adquisitivo de las familias.

Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido este martes a elevar el salario medio de 30.000 a 50.000 euros y a "recuperar el poder adquisitivo de las familias".

El presidente del PP ha situado este objetivo para las dos próximas legislaturas, como ya anticipó Juan Bravo en el debate económico de la semana apsada, en un mitin de campaña en Logroño, junto a la número uno de la lista riojana, Cuca Gamarra, y el presidente autonómico, Gonzalo Capellán.

"¿De qué sirve crecer, si el crecimiento del PIB no le llega a la gente?", ha planteado el candidato popular, que ha acusado a la inflación y a los impuestos de devorar los sueldos. "El dato de PIB no se come", ha insistido para contraponer las cifras macroeconómicas con la situación de los hogares.

Feijóo ha defendido que la mejora salarial debe ir más allá de las rentas más bajas: "Yo no me conformo con que suba el Salario Mínimo, que por supuesto que subirá".

El líder popular ha pedido el voto "a quien duda", a quienes dejaron de apoyar al PP y a antiguos electores del PSOE.

También se ha dirigido a los jóvenes que acuden por primera vez a las urnas y a quienes piensan abstenerse: "Pido el voto para la gestión, pido el voto para la decencia y pido el voto por el cambio necesario".

Su propuesta económica incluye bajar impuestos, construir un millón de viviendas y ayudar a los jóvenes a comprarlas. Feijóo ha reclamado ambición para acometer estas reformas y las ha vinculado a su objetivo de mejorar el poder adquisitivo de las familias.

En el terreno autonómico, se ha comprometido con Capellán a ejecutar el Pacto de Infraestructuras para "corregir el déficit de inversión" en La Rioja.También ha anunciado nuevas frecuencias ferroviarias entre Logroño y Madrid por La Rioja Baja, con al menos una parada en Calahorra.

El discurso llegaba justo el mismo día que las previsiones de la Comisión Europea, que este martes elevaba dos décimas el crecimiento previsto para España en 2026, hasta el 2,6%, y sitúa el de 2027 en el 2,1%.

El consumo privado y la inversión sostienen el avance de la economía española, que volverá a crecer por encima de las otras tres grandes economías del euro, pero con graves salvedadesde las que advierte Bruselas.

El Ejecutivo comunitario avisa de que la grave escasez de vivienda puede mantener la presión sobre los precios y dificultar la movilidad laboral y la llegada de trabajadores.

Aunque prevé que el empleo aumente un 2,3% este año y un 1,8% el próximo, el paro seguirá en el 9,9% en 2026 y en el 9,6% en 2027, con una pérdida de dinamismo en la creación de puestos de trabajo.

"Un servidor, no un impostor"

Feijóo ha presentado su experiencia de casi 14 años al frente de la Xunta de Galicia como aval de su capacidad de gestión. "España necesita un servidor y no un impostor, y yo vengo a servir", ha afirmado, en una intervención marcada por los ataques al Gobierno de Pedro Sánchez.

El candidato ha contrapuesto su propuesta a lo que considera corrupción y falta de gestión del Ejecutivo. "Saber gestionar y no robar, esa es la fórmula que sí funciona y la que vamos a llevar a toda España", ha proclamado.

"No soy experto en propaganda, no soy un actor metido a político, no miro las encuestas para saber cuáles son mis principios", ha añadido.

Frente a esa imagen, ha reivindicado el trabajo, el interés general y la gestión como sus prioridades para la campaña y para el día siguiente a las elecciones.

El presidente del PP ha reclamado un Gobierno que recupere el valor de la palabra, sin mentiras ni cambios de opinión por conveniencia.

También ha defendido un Ejecutivo que gobierne para todos, "sin muros ni ciudadanos de primera y de segunda", y ha acusado a Sánchez de esconderse y huir.

"Un buen presidente no vive de espaldas a su pueblo", ha sostenido tras reprochar al jefe del Gobierno que "nunca estuvo cuando ha hecho falta arrimar el hombro".

Cuando haya un problema, dijo, "seré el primero en llegar y el último en irme", ha asegurado, antes de añadir que no es "una simple promesa", sino su "manera de ser".

Feijóo ha vinculado su petición de apoyo a la fortaleza que pueda reunir el PP en las urnas. El próximo Gobierno, ha defendido ante los asistentes, "será mejor cuanta más fuerza tenga el PP".