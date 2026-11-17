Alberto Núñez Feijóo se mantiene a la cabeza con un 31,6% de los votos frente al 27,8% de los socialistas, con un 94% de opciones de ganar.

Los datos indican que el PSOE necesitaría recuperar a todos los abstencionistas e indecisos de 2023, o captar dos tercios del voto a su izquierda, para igualar al PP.

Pedro Sánchez solicita una movilización masiva para alcanzar el 75% de participación y formar una mayoría progresista de 176 escaños.

Al PSOE le faltan cerca de un millón de votos para empatar con el PP en las próximas elecciones generales, según la encuesta de SocioMétrica.

Al PSOE le faltarían 990.000 votos para empatar con el PP en las elecciones generales, según los datos del último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

En estimación de voto —lo que saldría en las urnas si las elecciones fueran hoy—, el PP reuniría hoy 8,17 millones de papeletas y el PSOE, 7,18 millones, con una participación del 72,6% del censo.

Y eso sin contar los votos del PP en Navarra, donde los populares concurren en coalición con UPN. Con esos votos, la distancia superaría el millón de votos.

Votos de hoy y votos del PSOE si volvieran todos los suyos Millones de votos PP* PSOE Votantes del PSOE de 2023 que dudan 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 PP* · 8,17 millones de votos (31,6 %) PP* 8,17 M (31,6 %) diferencia: 990.000 PSOE hoy · 7,18 millones de votos (27,8 %) · 990.000 menos que el PP PSOE hoy 7,18 M (27,8 %) faltan 200.000 PSOE + todos sus votantes de 2023 que dudan · 7,18 M + 790.000 = 7,97 millones · 200.000 menos que el PP PSOE + todos sus votantes de 2023 que dudan +790.000 7,97 M millones de votos (el eje empieza en 6 millones) 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 PP* · 8,17 millones de votos (31,6 %) PP* · 8,17 M (31,6 %) diferencia: 990.000 PSOE hoy · 7,18 millones de votos (27,8 %) · 990.000 menos que el PP PSOE hoy · 7,18 M (27,8 %) faltan 200.000 PSOE + todos sus votantes de 2023 que dudan · 7,18 M + 790.000 = 7,97 millones · 200.000 menos que el PP PSOE + todos sus votantes de 2023 que dudan · 7,97 M +790.000 millones de votos (el eje empieza en 6 millones) Estimación a 15 de noviembre de 2026 (datos cerrados el 15/11 a las 06:42), sobre unos 25,9 millones de votos válidos. PP*: sin su voto en Navarra (UPN-PP), lo más favorable para el PSOE; con él, al PSOE le harían falta unos 50.000 votos más. Votantes del PSOE de 2023 que dudan: 502.000 indecisos, 156.000 que votarían en blanco y 132.000 que no votarían (matriz de transferencias). Fuente: Sociométrica

Pedro Sánchez, sin embargo, apunta mucho más alto. Desde el inicio de la campaña ha repetido, mitin tras mitin, la misma petición: una gran "movilización" que eleve la participación hasta el 75% del censo.

Participación: la de hoy y la que necesitaría el PSOE Sobre el censo (%) 71 % 72 % 73 % 74 % 75 % 76 % 77 % 78 % 79 % 80 % Hoy 72,6 % Vuelven todos sus votantes de 2023 que dudan 74,8 %: sigue detrás Techo del PSOE: vota toda su reserva 79,5 % Empate con el PP: 75,4 % Hoy · Participación estimada: 72,6 % del censo Vuelven todos sus votantes de 2023 que dudan · Participación: 74,8 % · El PSOE sigue por detrás del PP Empate con el PP · Participación necesaria: 75,4 % Techo del PSOE: vota toda su reserva · Participación: 79,5 % 72 % 73 % 74 % 75 % 76 % 77 % 78 % 79 % 80 % Techo del PSOE: vota toda su reserva 79,5 % Vuelven todos sus votantes de 2023 que dudan 74,8 %: sigue detrás Hoy 72,6 % Empate con el PP: 75,4 % Hoy · Participación estimada: 72,6 % del censo Vuelven todos sus votantes de 2023 que dudan · Participación: 74,8 % · El PSOE sigue por detrás del PP Empate con el PP · Participación necesaria: 75,4 % Techo del PSOE: vota toda su reserva · Participación: 79,5 % Estimación a 15 de noviembre de 2026 (datos cerrados el 15/11 a las 06:42). Participación estimada hoy: 72,6 % del censo de residentes en España (35,96 millones). Supone que todos los votantes que se suman llegan desde la abstención y que el resto no se mueve. Votantes del PSOE de 2023 que dudan: indecisos, voto en blanco y abstención. Reserva del PSOE: indecisos, blanco y abstencionistas de su espacio ideológico (6,8 % del censo). Fuente: Sociométrica

Lo hizo el viernes en Arnedo y Pamplona, el sábado en Palma y el domingo en Alcorcón. Sánchez se muestra convencido de que esa cifra le permitiría reunir una "mayoría progresista" de 176 escaños.

"Yo os pido dos cosas: 75 y 176", resumió en Navarra.

A 12 días del 29-N, el sondeo de SocioMétrica no deja margen para ese escenario. Según publicó este domingo EL ESPAÑOL, el PSOE y todos sus socios se quedan en 148 diputados, frente a los 199 que suman PP, Vox y UPN.

El PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría hoy con 130 escaños (31,6%), 20 más que el PSOE (27,8%). Sánchez ha recortado medio punto en una semana, pero sigue 3,8 puntos por detrás.

Detrás del discurso de los 176 escaños, la verdadera obsesión de Sánchez parece otra: empatar o superar al PP. Es decir, salir del 29-N consolidado como líder de la oposición, aunque pierda la Moncloa

Pero incluso ese objetivo de mínimos exigiría un vuelco. Tal y como publica hoy EL ESPAÑOL, la simulación de SocioMétrica otorga a los populares un 94% de opciones de ser el partido más votado.

¿Cómo podría el PSOE recortar esa distancia? Los datos de SocioMétrica dibujan tres escenarios, y los tres son casi imposibles con la encuesta en la mano.

Todos ellos servirían, como mucho, para alcanzar al PP, no para gobernar.

1. Recuperar a todos los suyos

El primer camino es recuperar a los suyos. De los votantes que el PSOE tuvo en 2023, 790.000 dudan hoy: 502.000 están indecisos, 156.000 votarían en blanco y 132.000 no irían a las urnas, según los datos de SocioMétrica.

Aunque volvieran todos, los socialistas llegarían a 7,97 millones de votos y seguirían por detrás del PP. Les faltarían unos 200.000: para cubrirlos, Sánchez necesitaría además recuperar al 41% de sus antiguos votantes que hoy se inclinan por el PP.

Aunque volvieran todos, los socialistas llegarían a 7,97 millones de votos, frente a los 8,17 millones del PP.

Para empatar, Sánchez tendría que recuperar además a unos 100.000 votantes socialistas de 2023 que hoy se inclinan por el PP.

Algo casi imposible con los datos de SocioMétrica: por cada votante que el PP pierde hacia el PSOE, gana cinco socialistas.

Aquí también entra en juego la participación, la gran apuesta de Sánchez. SocioMétrica la sitúa hoy en el 72,6%. Si regresaran todos esos socialistas, subiría al 74,8%: insuficiente para alcanzar al PP.

Para empatar, la participación tendría que llegar al 75,4%, prácticamente la cifra que Sánchez repite en sus mítines. Y con dos condiciones: que todos los votos nuevos fueran para el PSOE y que el PP no recuperara a ninguno de los suyos.

Así, el 75% que reclama para gobernar le daría, como mucho, para igualar al PP.

¿Tiene el PSOE votantes suficientes para lograrlo? En teoría, sí. Su reserva de voto, es decir, los indecisos, votantes en blanco y abstencionistas de su espacio ideológico, suma casi 2,5 millones de personas.

Si fueran a votar todos, la participación llegaría al 79,5%: es el techo del PSOE. Para empatar, le bastaría con movilizar a cuatro de cada diez, siempre que se cumplieran las dos condiciones anteriores.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esas cifras de participación están ligeramente infladas.

Porque el cálculo da por hecho que todos esos votantes salen de casa, pero 156.000 ya irían a las urnas para votar en blanco. Si cambiaran su papeleta por la del PSOE, sumarían votos socialistas sin mover la participación

2. Comerse a su izquierda

El segundo camino pasa por sus socios. Frente Amplio (4,4%) y Podemos en solitario (1,2%) suman hoy un 5,6% del voto, en torno a 1,45 millones de papeletas.

Para empatar con el PP, el PSOE tendría que quedarse con el 68% de esos votos, prácticamente los 990.000 que le faltan. Es decir, absorber a más de dos tercios del electorado que tiene a su izquierda.

El PSOE ya ha captado buena parte de ese espacio: según publica hoy este periódico, se lleva a 506.000 antiguos votantes de Sumar.

Y sería un trasvase dentro del mismo bloque: lo que ganara el PSOE lo perderían los socios que necesita para la investidura. Su bloque no ganaría ni un voto.

3. Indecisos

El tercer camino son los indecisos, unos cinco millones de electores. En la estimación de voto, el PP aventaja hoy al PSOE en cuatro puntos. Sánchez tendría que darle la vuelta y ganar a Feijóo entre los indecisos por 20 puntos.

Esos 20 puntos sobre cinco millones de electores suponen casi un millón de votos: la distancia que hoy le separa del PP. Por ejemplo, si 40 de cada 100 indecisos eligieran a Sánchez, solo 20 podrían optar por Feijóo.

Y eso, suponiendo que acudieran a votar todos.

Y el clima general no le ayuda. Porque, como también publica hoy EL ESPAÑOL, en un cara a cara, el 43,9% de los españoles prefiere a Feijóo como presidente, frente al 35,4% que elige a Sánchez.

Además, el 49% cree que Feijóo será el próximo presidente, y solo el 28,4% espera que Sánchez siga en la Moncloa. Esa brecha ha subido hasta los 20,6 puntos.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 5.923 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.