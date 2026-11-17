Abascal justifica que su mujer cobre el bono social térmico ya que es una "familia numerosa especial": "Es de justicia"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal justifica que su esposa perciba el bono social térmico al ser su hogar una "familia numerosa especial" con cinco hijos. El líder de Vox afirma que no renunciará a estas ayudas por ser "de justicia" y propone extender los beneficios familiares a toda la población. Abascal critica la gestión migratoria en Canarias y Ceuta, exigiendo la expulsión de inmigrantes ilegales y la defensa estricta de las fronteras. El candidato insta a Alberto Núñez Feijóo a aclarar si pactará con Vox o con el PSOE tras las elecciones.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha justificado este martes que su esposa, Lidia Bedman, sea beneficiaria del bono social térmico para familias vulnerables porque es familia numerosa, y ha prometido aumentar las cuantías y extender la ayuda a todas las familias.

Según ha publicado InfoLibre, Bedman percibió en mayo un cheque de 210 euros correspondiente a la ayuda del año 2025, concebida para que familias vulnerables puedan pagar el recibo de la calefacción.

En declaraciones a los medios en Arrecife, capital de Lanzarote, Abascal ha indicado que bajo su techo viven sus cinco hijos, lo que convierte a su unidad familiar en "numerosa especial" y ha avanzado que no renunciarán a las ayudas previstas porque "son de justicia". De hecho, ha recordado que el programa electoral de Vox recoge un "aumento" de estas ayudas y hacerlas "extensibles" al resto de las familias.

En concreto, el programa de Vox plantea que "todos los beneficios que ahora existen para las familias numerosas se aumentarán y se extenderán a todas las familias de manera progresiva desde el primer hijo, intensificando las ayudas y bonificaciones en función del número de hijos".

"El dinero de los españoles está mucho mejor en manos de las familias que en manos de (el presidente, Pedro) Sánchez y sus amigos para que se lo gasten en putas y mordidas", ha rematado.

Otras declaraciones

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha incidido este martes en que la defensa de las fronteras terrestres y marítimas es cuestión de voluntad política y recalcado que "ningún cayuco entró en La Mareta este verano".

"Las fronteras se pueden defender si se quieren defender y hay que proteger todas las costas, no solo aquellas en las que veranea el presidente del Gobierno", ha advertido.

Según ha dicho, tanto Ceuta como las islas Canarias están siendo sometidas a una "invasión migratoria intolerable", de la que ha culpado a Sánchez y sus "cómplices" parlamentarios, entre los que ha situado a Coalición Canaria.

Ha recalcado que las primeras medidas que tendrá que afrontar el nuevo Ejecutivo serán, por este orden, la recuperación "total" del territorio español, la expulsión de quienes han llegado ilegalmente y la defensa "completa" de las fronteras terrestres y marítimas.

"Vamos a defender las fronteras cueste lo que cueste (...). Prometemos no solo voluntad política, sino determinación para cambiar", ha advertido.

Ha asegurado que los políticos de Vox son los únicos que no lanzan mensajes que pueden contribuir al "efecto llamada" y, en este sentido, ha instado nuevamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decir si va a pactar con Vox o con los "restos" del PSOE.

Aclarar esto es más importante, en su opinión, que lo dicho por Feijóo sobre que está más cerca de él que del dirigente de Bildu Arnaldo Otegi.

Abascal ha enmarcado esa afirmación en el "sentido común", aunque también ha reconocido que no le ha hecho "mucha gracia" y la ha considerado "un poco ofensiva": "es como si yo digo que me siento más cerca del señor Feijóo que de Hannibal Lecter".

Por otra parte, se ha mostrado favorable a la creación en Ruanda de un centro para solicitantes de asilo rechazados en la Unión Europea, pero ha reclamado una política migratoria más amplia, porque "no hay una sola medida que resuelva el problema".

También ha respaldado la propuesta del PP de una 'ley de nietos' para vascos que abandonaron la comunidad tras ser amenazados por la banda terrorista ETA, una propuesta que, ha precisado, ya hizo él hace "muchísimo" tiempo. "Todo lo que se haga para restituir esa injusticia me parece bien", ha asegurado.

Ha señalado que el PP se va acercando a las posiciones de Vox, pero le ha recalcado que "la cosa no va de lemas" y que " no se puede lanzar un mensaje sobre inmigración muy contundente en una entrevista con un youtuber y dos días después lanzar un mensaje sobre inmigración casi de puertas abiertas en otro contexto".