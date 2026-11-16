Tellado exige a Marlaska por carta medidas para "asegurar la integridad" de Jon Echeverría en los mítines del PP en Guipúzcoa

Alberto Núñez Feijóo se desplazará este martes a Éibar para arropar a Echeverría y presentará una propuesta de ley para facilitar el voto a los exiliados por el terrorismo de ETA.

El PP advierte de que está en juego la seguridad personal y que no aceptará que las amenazas, la violencia o la intimidación limiten el pluralismo político en el País Vasco.

La petición del Partido Popular llega tras los altercados violentos sufridos en Hernani, donde unos 200 radicales abertzales atacaron con piedras y petardos el coche del candidato.

Miguel Tellado envía una carta a Fernando Grande-Marlaska exigiendo protección policial inmediata para el candidato del PP por Guipúzcoa, Jon Echeverría, y todo su equipo.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para exigir "protección policial" inmediata en el País Vasco para garantizar "la integridad física" del candidato por Guipúzcoa, Jon Echeverría, "y de todo su equipo".

En la misiva, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, reclama realizar una "evaluación urgente" de la situación, tras las agresiones sufridas el pasado sábado en Hernani. El dirigente popular reclama "asegurar el normal desarrollo de los actos políticos" previstos durante toda la campaña electoral.

En el texto, el número dos del PP subraya que "está en juego la seguridad personal" de su candidato. Por ello, insta al Ministerio del Interior a actuar con la "máxima diligencia" para evitar que estos episodios violentos vuelvan a repetirse.

La carta emplea un tono contundente contra los radicales que reventaron el mitin del sábado. "El Partido Popular no va a renunciar a presentarse en ningún lugar de España, ni va a aceptar que la violencia, las amenazas o la intimidación determinen dónde podemos estar", advierte Tellado.

El secretario general añade que "ningún grupo de violentos puede arrogarse el derecho a decidir quién tiene derecho a hacer campaña electoral en nuestro país". Además, recuerda que los propios responsables de los altercados han amenazado con repetir los boicots durante las próximas semanas.

"No podemos permitir que quienes recurren a la violencia consigan imponer sus amenazas y limitar el pluralismo político", concluye la misiva. Tellado defiende que la democracia española debe garantizar que cualquier candidato pueda dirigirse a los ciudadanos sin miedo a sufrir agresiones.

Los socios de Sánchez

La ofensiva institucional del PP responde al ataque registrado el sábado 14 de noviembre en la localidad guipuzcoana de Hernani. Un grupo de alrededor de 200 radicales abertzales lanzó piedras, botellas, huevos y petardos contra el vehículo en el que viajaba Echeverría, lo que obligó a suspender el acto y se saldó con un detenido.

Tras el incidente, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, proclamó en una manifestación por los presos de ETA que "Euskal Herria se parece cada vez más" a sus objetivos. Desde el PP denunciaron que estos ataques buscan sacarles de la campaña en Guipúzcoa al amparo de los socios parlamentarios del Gobierno.

El candidato popular retomó finalmente su agenda este domingo con un mitin en San Sebastián. Allí advirtió a los "herederos de ETA" que lo ocurrido en Hernani "no es el final, es el principio" de su despliegue electoral.

La dirección nacional del partido se volcará ahora con la candidatura guipuzcoana, a la que apenas le faltan un puñado de votos para lograr escaño en el Congreso. El propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, arropará personalmente a Echeverría este mismo martes en Éibar.

Por su parte, el PSOE rompió su silencio dos días después de los altercados para condenar "cualquier agresividad" contra el candidato del PP. No obstante, los socialistas repartieron culpas al señalar que es Pedro Sánchez quien más ataques ha sufrido.

En paralelo a la exigencia de seguridad, Feijóo presentará este lunes en Pamplona su propuesta de una ley de nietos vasca dentro de su programa electoral. La iniciativa busca facilitar que los exiliados por el terrorismo de ETA y sus descendientes puedan votar en sus municipios de origen del País Vasco y Navarra.

Con esta medida sorpresa, los populares pretenden dar una respuesta política y reparar el censo electoral alterado durante décadas por la persecución terrorista.

Mientras tanto, Jon Echeverría mantiene firme su pulso en la calle pese a la presión ambiental. En una entrevista con EL ESPAÑOL, el aspirante por Guipúzcoa reconoció este domingo que se siente "intimidado", aunque dejó claro que no se va a arredrar.

Echeverría señaló que el principal problema actual en el País Vasco es "la impunidad" con la que actúan los radicales frente al temor del PNV.

El candidato se reivindica además como parte de una generación de jóvenes vascos que, pese al fin de la violencia terrorista, tuvo que marcharse a estudiar a Madrid —cursa sus estudios en la Universidad Carlos III— "por falta de oportunidades".