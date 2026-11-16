Sánchez enarbola una bandera de España en público por primera vez en su vida pero no habla de Hernani ni de Ceuta

El PSOE adopta la estrategia del presidente brasileño Lula da Silva para disputar los símbolos nacionales y la bandera a la derecha.

El programa electoral socialista incluye el pacto de financiación autonómica con ERC, pese al rechazo de barones como García-Page y Adrián Barbón.

El líder del PSOE omite en su discurso la reciente agresión a un candidato del PP en Hernani y la situación migratoria en Ceuta.

Pedro Sánchez ondea por primera vez la bandera de España durante un mitin en Alcorcón para presentar el programa electoral del PSOE.

Pedro Sánchez se vuelve a encomendar a la bandera española. Si en 2015 se presentó ante una gran rojigualda junto a Begoña Gómez, ahora ha optado por ondear por primera vez la enseña nacional en un mitin tras ocho años gobernando con el respaldo de Bildu y ERC.

A diferencia del acto del día anterior en Palma de Mallorca, donde no hubo ninguna bandera española, este domingo el PSOE ha presentado su programa electoral en un pabellón de Alcorcón con las gradas repletas de rojigualdas, aunque también se distribuyó alguna enseña europea y, sobre todo, del propio partido.

La enseña nacional no tardó mucho en convertirse en la protagonista. Nada más entrar en el mitin, Sánchez cogió el micrófono y, desde el escenario, comenzó a agitar la bandera de España.

"Ésta es nuestra bandera, la de los derechos, la Constitución Española, de las mujeres y sus derechos, de la diversidad territorial, de nuestros abuelos y padres que lucharon por la democracia, la de la fuerza de la gente", aseguró el líder socialista mientras se desplazaba de un lado a otro del estrado entre los aplausos de los 5.000 asistentes que, según la organización, acudieron al acto.

Esta es nuestra bandera, la de la Constitución Española, la democracia, los derechos, la igualdad, las mujeres, la diversidad territorial y la de quienes lucharon por nuestro país. La bandera de #LaFuerzaDeLaGente ❤️ @sanchezcastejon #LaFuerzaDeLaGente #VotaPSOE https://t.co/GQidOPMzix — PSOE (@PSOE) November 15, 2026

Sin embargo, durante el mitin —que sirvió para presentar el programa electoral— no hubo ni una mención a la agresión sufrida por el candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echevarría, quien ha tenido que suspender su gira por la provincia tras ser apedreado en Hernani cuando iba a dar un mitin.

El PSOE sí publicó un mensaje en la red social X para "condenar sin matices" el ataque perpetrado por grupos abertzales, tal y como denunció Echevarría en su entrevista con EL ESPAÑOL, donde lamentó la "impunidad" de Bildu, socio preferente del Ejecutivo.

Nuestra rotunda condena a las agresiones cometidas este sábado en Hernani contra el PP. La violencia no tiene cabida en democracia. Condenarla sin matices es lo que nos diferencia a los demócratas de quienes justifican la violencia en función de contra quién se ejerce. — PSOE (@PSOE) November 15, 2026

Sánchez tampoco hizo referencia alguna a Ceuta pese a cumplirse hace unos días 100 días de la masiva llegada de miles de ilegales.

La ciudad autónoma aparece mencionada tres veces en el programa electoral, aunque solo cuenta con un epígrafe dedicado en exclusiva a los enclaves españoles en el norte de África: la propuesta para "fortalecer la integración de Ceuta y Melilla en las políticas comunitarias".

Con todo, el punto más controvertido del documento es la inclusión de "el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España y aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Se trata de un acuerdo entre Sánchez y ERC que contó con el voto en contra de dos de las tres comunidades de régimen común gobernadas por los socialistas: Asturias y Castilla-La Mancha.

Pese al rechazo de Adrián Barbón y, sobre todo, de Emiliano García-Page, que lo consideró un "atentado grave contra la igualdad", el PSOE lo asume ahora como propio y lo incorpora a su programa para el 29-N.

Estrategia brasileña

La estrategia de enarbolar la bandera procede de Brasil, donde el PSOE está replicando el modelo de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los socialistas no solo han articulado grupos de militantes y simpatizantes con consignas para "dominar el algoritmo" —importando así el esquema del "ejército de Lula" impulsado por el diputado André Janones—, sino que también buscan disputar los símbolos nacionales a la derecha.

Durante la campaña brasileña, el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula se lanzó a exhibir la enseña del país para evitar que se la apropiara en exclusiva Flávio Bolsonaro. "El verde y amarillo es nuestro" y "la bandera de Brasil es nuestra", repetía Janones.

A partir de ese momento, Lula empezó a ondear la bandera en sus mítines e incluso a vestir la camiseta de la selección. La canarinha pasó a ser una prenda habitual entre los simpatizantes del PT, cuando hasta entonces la lucían casi en exclusiva los seguidores bolsonaristas.

De hecho, en el grupo del ejército virtual de "la fuerza de la gente" se difundió una consigna similar a la brasileña en la que se pedía compartir el discurso de Sánchez en defensa de la rojigualda.

"La bandera de España también es nuestra bandera. Por mucho que le moleste a la derecha, por mucho que se apoderen de ella. Comparte este momento Pedro Sánchez para reivindicar lo que es nuestro y la España que defendemos", señalaban los organizadores.

Se trata de una estrategia y unos mensajes idénticos a los utilizados en la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas. Algo de que este lunes podrán hablar Pedro Sánchez y Lula da Silva que tendrán un breve encuentro institucional en La Moncloa aunque se ha suspendido el acto conjunto debido a una afonía del brasileño.

Ahora solo falta ver a los militantes, e incluso al propio Sánchez, con la camiseta de la selección.