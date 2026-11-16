Jon Echeverría, a por los 6.900 votos que le faltan para obtener el escaño por Guipúzcoa: Feijóo le arropará esta semana

PSOE, PNV y Vox han condenado la agresión y mostrado su solidaridad con Echeverría, mientras que Arnaldo Otegi (Bildu) ha evitado condenar los hechos.

El PP se sitúa en cuarta posición en la provincia con el 8,9% de los votos y necesita sumar unos 6.900 sufragios más (1,82 puntos) para conseguir representación.

Alberto Núñez Feijóo arropará al candidato esta semana en un acto conjunto en Guipúzcoa y exige a Pedro Sánchez que pida a Bildu no violentar la campaña.

Jon Echeverría reafirma su intención de continuar la campaña en Guipúzcoa para lograr el escaño tras sufrir un ataque con piedras, huevos y petardos en Hernani.

Ha demostrado que le sobra valor para enfrentarse a los violentos y ahora encara el reto de conquistar un escaño por Guipúzcoa para el PP.

"A los proetarras violentos os decimos: no os tenemos miedo, vamos a seguir recorriendo Guipúzcoa pese a quien le pese", anunció este domingo el joven Jon Echeverría.

Tras la agresión sufrida este fin de semana en Hernani, el candidato ha anunciado que va a seguir adelante con la campaña. Esta semana, protagonizará un acto conjunto con el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Echeverría precisa reunir 6.900 votos más, para conquistar el escaño que al PP se le resistió en los pasados comicios.

Según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Bildu es hoy la primera fuerza política en Gupúzcoa.

A los proetarras violentos: NO TENEMOS MIEDO. https://t.co/ESBkDF2Fw2 — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 15, 2026

Con el 38,5% del voto, el partido de Arnaldo Otegi hoy obtendría 3 diputados por esta provincia (uno más que los que consiguió en los pasados comicios).

El PSOE obtendría 2 escaños (21,9%) y el PNV se quedaría con 1 (18%), uno menos de los que sacó en 2023.

El PP se sitúa en cuarta posición, con el 8,9% del voto, que hoy no le permite lograr un escaño.

Está en juego el sexto escaño de la provincia, pero el PP necesitaría subir 1,82 puntos (es decir, unos 6.900 votos) para conquistarlo.

En estos momentos, no tendrían opciones de sacar escaño en la provincia ni el Frente Amplio (5,2%) ni Vox (3,6%).

Jon Echeverría y sus compañeros de partido fueron recibidos el sábado en Hernani con una lluvia de piedras, huevos y petardos, lanzados por un centenar de abertzales que querían impedir el acto de campaña convocado por el PP.

"No voy a dejar de hacer campaña por mis ideas", explicó luego en una entrevista a EL ESPAÑOL, "el problema es la impunidad de esta gente. En ningún otro sitio se respira este clima de violencia política".

En un mitin celebrado este domingo en Santander, Feijóo exigió a Pedro Sánchez que pida a sus socios de Bildu que dejen de "violentar la campaña".

Feijóo anunció que esta semana (probablemente el martes) viajará a Guipúzcoa para protagonizar un acto junto a Jon Echeverría y mostrarle su apoyo.

El PSOE expresó este domingo su "rotunda condena a las agresiones cometidas en Hernani contra el PP. La violencia no tiene cabida en democracia".

"Condenarla sin matices es lo que nos diferencia a los demócratas de quienes justifican la violencia en función de contra quién se ejerce", añaden los socialistas en un mensaje en X.

Tanto el lehendakari Imanol Pradales como el presidente de Vox, Santiago Abascal, han mostrado su solidaridad con el joven candidato popular de 22 años.

No ha habido palabras de condena por parte de Bildu.

Por el contrario, su secretario general, Arnaldo Otegi, se jactó pocas horas después de la agresión de que su "sueño" es "amargarle la noche a los fascistas del PP y Vox".

Este lenguaje sirve para señalar como objetivos a los candidatos y simpatizantes de ambos partidos de la derecha.

Jon Echeverría se reafirmó este domingo en que va a seguir adelante con la campaña, para conquistar el escaño de Guipúzcoa para el PP.

"Vamos a seguir sin miedo a nada ni a nadie", anunció, "en Euskadi el modelo nacionalista y socialista nos ha llevado a la decadencia. Euskadi era la vanguardia de España y hoy vivimos del pasado".

El del sábado fue el segundo ataque que miembros del PP sufren en una semana en el País Vasco.

El pasado miércoles, día de la huelga general, varios militantes del PP de Baracaldo (Vizcaya) fueron agredidos durante la manifestación y la sede del partido fue vandalizada.

Dos jóvenes de las Nuevas Generaciones del PP tuvieron que acudir a urgencias con heridas abiertas y contusiones causadas por los golpes.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 5.923 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán