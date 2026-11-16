El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del PP este domingo en Santander. Nacho Cubero / Europa Press

Feijóo propondrá en Pamplona una 'ley de nietos' para que los exiliados por ETA puedan votar en el País Vasco

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo propondrá una 'ley de nietos vasca' para facilitar la participación electoral de las personas que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por la violencia de ETA. La iniciativa se presentará en Pamplona tras los recientes ataques sufridos por Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, cuyo escaño los populares aspiran a recuperar. En Lérida, el líder del PP presentará propuestas para el sector primario que incluyen una fiscalidad diferenciada para el medio rural, menor burocracia y un modelo de financiación que soporde el envejecimiento y la dispersión. Durante su visita a Cataluña, Feijóo abordará también la necesidad de mano de obra en el campo, advirtiendo al mismo tiempo sobre la inmigración irregular y los riesgos del fundamentalismo islámico.

Alberto Núñez Feijóo anunciará este lunes en Pamplona una 'ley de nietos vasca' para facilitar que quienes "tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra" por la violencia de ETA puedan participar voluntariamente en sus elecciones.

La propuesta, confirmada por fuentes del PP, pretende dar una respuesta política a quienes tuvieron que marcharse de su tierra durante los años del terrorismo.

El presidente popular planteará una reforma legal dirigida a las personas que fueron "expulsadas de Euskadi en los momentos más duros de la violencia y el terror", según estas fuentes. El objetivo es facilitarles la participación electoral, sin aclarar todavía el mecanismo, en las elecciones autonómicas, municipales y a las diputaciones provinciales vascas.

La iniciativa ocupa el número 132 del programa electoral y es uno de los compromisos cuyo contenido Feijóo había reservado para la campaña.

La denominación de 'ley de nietos' elegida por el PP no viene acompañada, por ahora, de una precisión sobre si sus beneficiarios serían únicamente quienes se marcharon o también sus descendientes.

El anuncio llegará apenas 48 horas después del ataque contra el vehículo en el que viajaba Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa. El lanzamiento de piedras, huevos y petardos en Hernani llevó a los populares a suspender su recorrido electoral del sábado y ha situado la libertad para hacer campaña en el centro de la agenda del partido.

Feijóo desvelará así el primero de los 'puntos sorpresa' de su programa en una jornada que comenzará con un registro distinto. Por la mañana, en Lérida, presentará sus compromisos con el sector primario: menos obligaciones administrativas, una fiscalidad diferenciada para el medio rural y una financiación autonómica que incorpore los costes del envejecimiento y la dispersión de la población.

La escala de la tarde en Pamplona servirá de antesala a su viaje del martes a Guipúzcoa para arropar a Echeverría y a sus compañeros. El candidato reconoció este domingo en una entrevista con EL ESPAÑOL que se siente "intimidado", pero advirtió de que no se arredrará, porque el principal problema es "la impunidad" de quienes ejercen esa presión.

La batalla por Guipúzcoa

El respaldo de Feijóo tiene también una dimensión electoral: el PP aspira a recuperar un diputado por Guipúzcoa, donde no obtiene representación en el Congreso desde 2011. Echeverría sostiene que el último escaño de la provincia se disputa entre su candidatura y un tercer representante de Bildu, y sobre esa premisa está construyendo su llamamiento a concentrar el voto de la derecha.

La dirección nacional quiere reforzar esa candidatura después de la agresión y evitar que la intimidación condicione su presencia en la calle. El propio Feijóo vinculó ambas cuestiones en su reacción al ataque: "Vamos a conseguirlo y además con escaño en Guipúzcoa".

Su desplazamiento permitirá trasladar personalmente ese respaldo al candidato y a la organización provincial.

La reforma que anunciará en Pamplona conecta, además, con una reivindicación que Echeverría expuso en su entrevista con este periódico. El candidato defendió una 'ley de nietos vasca' para facilitar la participación electoral de quienes se marcharon por el terrorismo, junto con medidas para quienes quieran regresar a vivir al País Vasco. "Les han robado la oportunidad de vivir en su tierra a base de terrorismo y a base de violencia", denunció.

El PP ha escogido la capital navarra para presentar esa propuesta y confrontar con la política de alianzas del PSOE con Bildu. En el avance de la jornada, los populares ponen expresamente el foco en los acuerdos que sostienen a los gobiernos autonómico y municipal y los enlazan con sus críticas a los apoyos parlamentarios de Pedro Sánchez.

Menos cargas y fiscalidad

Antes de ese acto, Feijóo dedicará la mañana en Lérida al sector primario. Sus propuestas se enmarcan en el Libro Blanco por el futuro rural de España, un documento que, según el PP, se ha elaborado durante el último año con la participación del sector.

El compromiso más explícito será eliminar las exigencias que excedan las obligaciones comunitarias. "Toda obligación añadida a las exigencias de Europa será suprimida", recoge el avance de los populares. El anuncio sitúa así la reducción de cargas entre las prioridades de su política agraria, aunque no identifica todavía qué normas quedarían afectadas.

A esa promesa se sumará una fiscalidad diferenciada para favorecer tanto la actividad económica como la residencia en el medio rural. Feijóo defenderá incentivos para emprender o vivir fuera de las ciudades.

El tercer eje afecta al nuevo modelo de financiación autonómica. El PP propone que el reparto de recursos tenga en cuenta el coste de la ruralidad, el envejecimiento de estas zonas y la dispersión geográfica. Con ello pretende que esas características pesen en el cálculo de las necesidades de los territorios.

Inmigración y convivencia

La visita a Lérida tendrá también un apartado dedicado a la inmigración. Feijóo partirá de la necesidad de mano de obra extranjera que tiene el sector agroganadero en algunas zonas de España, una realidad que el PP considera especialmente visible en esta provincia.

Junto a esa demanda de trabajadores, el líder popular introducirá sus advertencias sobre la inmigración irregular y la convivencia.

Feijóo también hará referencia a los "riesgos del fundamentalismo islámico", según anticipan fuentes populares, que remiten a lo recogido en la ponencia política del PP catalán. Ese mensaje completará la agenda de la mañana antes de su desplazamiento a Pamplona y del anuncio de la reforma dirigida a quienes tuvieron que huir del País Vasco y de Navarra por el terrorismo.