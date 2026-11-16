Feijóo advierte en Lérida "contra el fundamentalismo islámico": promete expulsar a quien abuse del plan de migración ordenada

Plantea medidas fiscales como la exención de impuestos en la primera vivienda para jóvenes en el ámbito rural y la libre amortización para explotaciones agrarias.

Promete un Plan Nacional del Agua con una inversión de 40.000 millones de euros para modernizar regadíos y mejorar la gestión de los recursos hídricos.

El líder del PP presenta en Lérida un 'Libro Blanco' del rural con más de 350 páginas y propone evaluar el impacto rural de cada nueva ley antes de su aprobación.

Alberto Núñez Feijóo defiende una inmigración ordenada para el campo basada en la contratación en origen, advierte contra el fundamentalismo islámico y exige la expulsión de quien no respete los principios de convivencia.

Alberto Núñez Feijóo ha defendido este lunes en Lérida una inmigración "ordenada" para cubrir "las necesidades de mano de obra del campo". Eso sí, siempre acompañada de "obligaciones de integración".

El presidente del PP ha advertido de "los riesgos del fundamentalismo islámico" y ha defendido la "expulsión" de quienes no respeten "las leyes españolas y los principios básicos de convivencia".

El dirigente popular ha considerado "indispensable" la llegada de trabajadores extranjeros para el sector agrario, "también para los puestos cualificados".

Y su propuesta pasa por programas de "contratación en origen, cupos máximos y vías legales de entrada", con el compromiso de "cumplir las mismas leyes que los españoles".

Feijóo ha situado "la libertad y la igualdad de las mujeres" entre los límites de los que no puede abusar quien llegue a España como beneficiario de la "migración ordenada" por la que él aboga.

El candidato popular ha calificado las leyes españolas y "los principios básicos de convivencia" como algo "innegociable". Según ha advertido, la inmigración no puede servir "de excusa para vulnerar las leyes o cuestionar valores".

Declaración de impacto rural

El presidente del PP también ha prometido incorporar la evaluación del "impacto rural" a la actividad legislativa de su futuro Gobierno. "No haremos una sola ley sin medir cómo afecta esa norma en la agricultura, la ganadería, la pesca y los montes", ha afirmado ante representantes del sector.

Criticando a "los señoritos" de Bruselas, Estrasburgo, Barcelona y Madrid que "legislan sobre el rural sin salir del despacho en la ciudad", y la "hipocresía" del Gobierno de Pedro Sánchez, que se reivindica "feminista", Feijóo sugería una crítica a los informes de género impuestos estos ocho años frente al "olvido del campo".

A sus propuestas se añade el compromiso de un "Plan Nacional del Agua", con una "inversión necesaria de 40.000 millones de euros en infraestructuras hídricas". El objetivo anunciado es modernizar el regadío y garantizar la viabilidad de las explotaciones a medio plazo.

Un pacto para el sector rural

Feijóo, nacido hace 65 años "en una aldea de entre 50 y 80 habitantes" en Orense, ha recordado que a él nadie le tiene que explicar ni qué es vivir en el campo, ni cómo cuidar el medio ambiente, "porque lo he mamado desde pequeño".

Por eso, ha acudido este lunes a primera hora a la finca ganadera de la familia Mingo, en Lérida, para presentar su Libro Blanco del futuro rural. El documento supera las 350 páginas y recoge el trabajo que el PP ha desarrollado con representantes del sector.

"Lo prometí hace un año, aquí está el trabajo hecho y aquí lo dejo para que me lo reviséis y lo enmendéis", dijo orgulloso.

El líder popular lo presentaba como la guía para impulsar desde el Gobierno un pacto nacional por la agricultura, la ganadería, la pesca, los montes "y sus cadenas de valor". Pretende firmarlo con el sector, una vez en Moncloa, y sumar a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos, además de llevarlo al Congreso "para su debate y votación".

Cuatro consejeras y exconsejeras han encabezado los grupos de trabajo: Carmen Crespo, en la coordinación de política rural; Mercedes Morán, en Política Agraria Común (PAC) de la UE y alimentación; Mila Marcos, en desarrollo rural y forestal; y Rosa Quintana, en política pesquera.

Y ha reivindicado su experiencia de gestión en Galicia, "donde el 95% del territorio es rural", como garantía de que el PP conoce los problemas sobre los que propone actuar.

Las medidas

El compromiso hídrico ocupa uno de los ejes del documento: los 40.000 millones anunciados se destinarían a infraestructuras para mejorar la gestión del agua y modernizar los regadíos.

Feijóo ha pedido abordar el problema "en el conjunto de España", tanto donde escasea el recurso como donde se pierde por un aprovechamiento deficiente.

En materia tributaria, ha defendido una "fiscalidad diferenciada en el rural" y ha prometido que los jóvenes "no pagarán impuestos por su primera vivienda" en los pueblos.

Ha acompañado ese compromiso de tres objetivos para las explotaciones: sostenibilidad, rentabilidad y reducción de la burocracia.

Menos trámites y más PAC

"No son ustedes un cajero automático", ha dicho ante los representantes del sector. También ha planteado la libre amortización y el "pago automático de ayudas" cuando la Administración ya disponga de los datos de sus beneficiarios.

La reducción de trámites sería otra de sus primeras actuaciones. Feijóo ha anunciado que se sumará a la petición de "una moratoria regulatoria" en su primer Consejo Europeo y ha cuestionado la acumulación de exigencias procedentes de las distintas administraciones.

El presidente del PP ha vinculado la rentabilidad del campo con el mantenimiento del presupuesto de la PAC –"y no copiar la nefasta gestión de los fondos Next Generation"– y con un mayor control de las importaciones: "La PAC no puede ser más ambientalista que agraria", ha sostenido.

También ha reclamado que los productos que entren en España "cumplan las mismas exigencias fitosanitarias, de consumo humano y de trazabilidad que los nacionales". Su propuesta pasa por "reforzar los controles fronterizos" para evitar que los productores compitan en condiciones desiguales.

En sostenibilidad, ha rechazado que la conservación del medio ambiente deba enfrentarse a la agricultura y la ganadería. Ha defendido, además, que quienes contribuyan a reducir las emisiones puedan recibir una compensación por ello.

Inmigración y obligaciones

La necesidad de trabajadores ha servido a Feijóo para exponer las líneas de su propuesta migratoria: contratación en origen, entradas legales "y compromiso de integración". Ha defendido ofrecer derechos a quienes vengan a trabajar, pero también exigir obligaciones.

"Creo que la diversidad es enriquecedora, pero siempre con voluntad de integración en España, porque los españoles, los catalanes, los ilerdenses son integradores", ha afirmado. A continuación, ha advertido: "Todos ellos deben saberlo, no tienen más derechos por ser de fuera".

El líder del PP ha insistido en que su partido no ignora "los riesgos del fundamentalismo islámico, y los afrontará". Ha ligado esa advertencia a la defensa de la convivencia y, en particular, de "la libertad y la igualdad de las mujeres".

Feijóo ha contrapuesto estas propuestas al debate político nacional. "En Madrid no se habla de esto, de vuestros problemas, sino de Ábalos, Cerdán…", ha señalado, en referencia a las investigaciones por corrupción que afectan al PSOE.

El dirigente popular ha acusado al Gobierno de dejar en segundo plano el agua, los servicios, la inseguridad y las dificultades de las explotaciones. Ha cerrado su intervención con una petición de apoyo electoral en Lérida y con el compromiso de que los diputados del PP "defiendan los intereses de sus provincias" de origen.