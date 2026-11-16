Faltan 13 días: el PP tiene un 88% de opciones de ser el partido con más escaños, un 94 de ser el más votado y un 100 de lograr mayoría con Vox

Vox obtendría 67 diputados y lograría el 'sorpasso' al PSOE como segunda fuerza en cuatro circunscripciones: Murcia, Almería, Ceuta y Melilla.

Más de un millón de antiguos votantes de la izquierda optarían por el PP o Vox, consolidando un saldo favorable de 829.000 votos hacia el bloque de la derecha.

El PSOE retrocedería a 110 diputados (27,8%), perdiendo 11 escaños respecto a 2023 y alejando la posibilidad de articular una mayoría progresista.

El PP lograría 130 escaños (31,6% del voto) y mantendría un 100% de opciones de sumar mayoría absoluta con Vox a 13 días de las elecciones.

El PP tiene hoy un 88% de opciones de ser el partido que obtenga más escaños y un 94% de ser el más votado en las elecciones del 29N.

A 13 días de los comicios, el PP de Alberto Núñez Feijóo aventaja al PSOE en 20 escaños, lo que aleja la remontada de los socialistas que viene anunciando el presidente Pedro Sánchez.

Según el sondeo de SocioMétrica, Feijóo ganaría hoy las elecciones con 130 escaños y el 31,6% del voto.

El PSOE de Pedro Sánchez obtendría 110 escaños (27,8%), 11 menos de los que sacó en 2023.

Todo el bloque de la derecha conformado por PP, Vox y UPN sumaría el 51,2% del voto y 199 escaños.

El estudio demoscópico de SocioMétrica indica que este bloque tendría un 100% de posibilidades de sumar la mayoría absoluta necesaria para gobernar.

Sin embargo, se ha alejado, hasta el 6%, el escenario en el que la derecha logre la mayoría cualificada de tres quintos del Congreso (210 diputados) que le permitiría abordar una reforma de la Constitución sin el concurso del PSOE.

En los actos de campaña del fin de semana, Pedro Sánchez ha reclamado una gran "movilización" que eleve la participación del 29N hasta el 75% del censo.

Se ha mostrado convencido de que esta cifra permitiría obtener una "mayoría progresista" de 176 escaños para gobernar.

A 13 días de las elecciones, el sondeo de SocioMétrica no deja margen para ese escenario.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo no está dispuesto a que caigan en el olvido los escándalos de corrupción del Gobierno de Sánchez.

Intención de voto / Noviembre 2026 4,4% 5 2,5% 9 0,3% 1 0,2% 0 1,5% 8 1,0% 2 0,9% 3 1,6% 3 27,8% 110 OTROS* 3,7% 0 0,8% 4 1,3% 5 0,4% 1 0,5% 2 31,6% 130 19,1% 67 SONDEO 15-11-2026 RESULTADOS 23-07-2023 Fuente: SocioMétrica *Otros: SALF 2,2% (0), Podemos en solitario 1,2% (0), UPCan 0,2% (0), Democracia 21 0,1% (0) Adelante Andalucía-Andalucistas 1,6% 3 escaños

Este domingo, desde Cantabria, exigió a Sánchez que aclare los lazos de su familia con la prostitución, y explique si ese negocio sirvió para financiar su campaña en las primarias del PSOE.

También denunció que el PSOE ha convertido "las políticas de igualdad en un botín con el que lucrarse".

Recordó que ministros de Sánchez "organizaron orgías" con el dinero de las comisiones ilegales y que la Fiscalía Europea investiga el presunto fraude en la compra de las pulseras antimaltratadores.

El sondeo de SocioMétrica indica que el bloque de la derecha mantendría hoy la mayoría absoluta, porque se ha intensificado la transferencia de votos que recibe de la izquierda.

En estos momentos, algo más de un millón de antiguos votantes del PSOE y Sumar apostarían ahora por el PP o Vox.

La transferencia en sentido contrario se reduce, en cambio, a 217.000 votantes.

Es decir, el saldo es favorable a la derecha en 829.000 votos.

Vox sigue creciendo (hoy obtendría 67 diputados) porque logra atraer a 859.000 antiguos votantes del PP.

Pero el partido de Feijóo lo compensa al recibir 604.000 antiguos votantes del PSOE y otros 1,1 millones de electores que no votaron en 2023.

De nuevo, Vox es el partido que mejor fideliza a sus antiguos votantes (conserva el 78,7%), seguido del PP (76,9%).

El PSOE sólo logra fidelizar al 65,6% de sus antiguos votantes. Otros 502.000 hoy se declaran indecisos.

El escoramiento de Pedro Sánchez hacia las políticas más radicales de izquierdas le permite absorber 506.000 del Frente Amplio, que sólo logra conservar el 30% de los antiguos votantes de Sumar.

En estos momentos, Vox se convertiría en segunda fuerza, por delante del PSOE, en cuatro circunscripciones: Murcia (donde el partido de Abascal obtendría el 30,1% del voto), Almería (28,5%), Ceuta (30,7%) y Melilla (23,7%).

Pero además, el sorpasso puede producirse en otras cuatro provincias, donde la distancia entre ambos partidos es inferior a 2 puntos de intención de voto: Toledo, Ávila, Guadalajara y Málaga.

El PP superaría hoy el 40% del voto en al menos 10 circunscripciones, según el sondeo.

En cambio, el PSOE no alcanza el 36% en ninguna provincia.

Las circunscripciones en las que el PP obtiene su mejor resultado son Melilla (47,9%), La Rioja (46,5%), Lugo (45,7%), Orense (45,4%), Salamanca (45,1%), Zamora, (44,3%), Ávila (44,2%), Segovia (43,5%), Palencia (41,7%) y Cantabria (40,5%).

Las provincias en las que el PP todavía tiene mayor dificultad de penetración son Guipúzcoa (obtendría el 8,9%), Gerona (10,6%) y Vizcaya (12,2%).

Por su parte, los socialistas registrarían su mejor resultado en Badajoz (35,2%), Cáceres (35%), Barcelona (33,2%), Cuenca (32,5%), León (32,1%), Asturias (31,6%), Jaén y Palencia (31,3%), Teruel (31,2%) y Burgos (31,1%).

La formación de Santiago Abascal conseguiría el mayor porcentaje de voto en las circunscripciones de Ceuta (30,7%), Murcia (30,1%), Almería (28,5%), Toledo (27,9%), Guadalajara (27,4%), Ávila y Alicante (24,1%), Albacete (23,9%) y Melilla y Ciudad Real (23,7%).

El País Vasco sería la comunidad que más se le resisten al partido de Abascal, con Guipúzcoa (3,6%) y Vizcaya (4,7%) como las provincias en las que pincha por completo.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 5.923 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán