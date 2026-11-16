Canarias bate el récord de migrantes en cayucos tras el fracaso del viaje de Marlaska con medio millón a Senegal

Salvamento Marítimo sumará una tercera guardamar a Canarias y se activarán traslados masivos para aliviar la saturación en las instalaciones de acogida de la isla de El Hierro.

El Cabildo de El Hierro ha declarado la emergencia social mientras el Gobierno moviliza casi 16 millones de euros para plazas de acogida, atención sanitaria y traslados aéreos o marítimos.

La avalancha de cayucos se produce apenas unos días después del viaje del ministro Grande-Marlaska a Senegal para reforzar el control marítimo mediante una inversión de 500.000 euros.

Canarias ha registrado batidas de récord histórico en la llegada de migrantes tras el rescate de más de 1.580 personas en tan solo 24 horas y cerca de 3.000 en nueve días.

7 de noviembre de 2026. Después de pasar un mes como ningún otro, Canarias despertaba distinta. La isla llevaba, desde el 1 de octubre, con una llegada incesante de cayucos. 8.143 personas. El 53% de todas las llegadas a las islas en 2026. La situación había llegado a un punto de no retorno.

La decisión estaba tomada: después de que el día anterior llegaran otros diez cayucos a la isla, el Cabildo de El Hierro declaró la emergencia social.

10 de noviembre de 2026. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció una movilización de casi 16 millones de euros tras la reunión interministerial que se celebró antes del Consejo de Ministros.

15,18 millones irían destinados a conseguir plazas para los migrantes y para trasladarlos, y más de un millón se destinaría al refuerzo sanitario y la asistencia en El Hierro.

Días antes, el 6 de noviembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó a Senegal en una visita de Estado para abordar el control de las salidas.

En dicho viaje, el ministro anunció que el Gobierno mandará al país 500.000 euros para la vigilancia de sus costas. Un dinero que irá directamente a la Marina Nacional senegalesa.

"Tenemos que buscar una solución conjunta para hacer frente a esta compleja situación y prevenir que más personas pongan en riesgo su vida emprendiendo peligrosas travesías marítimas", señaló el ministro.

14 de noviembre de 2026. 1.580 personas fueron rescatadas de las aguas canarias, según el recuento de Efe. Catorce embarcaciones, el pico más alto de la historia.

El récord anterior se registró en 2020, en plena pandemia, cuando en un día llegaron 1.461 personas. Fue alrededor de las mismas fechas, un 7 de noviembre.

Y este domingo, la cifra seguía subiendo. En total, llegaron a Canarias otros siete cayucos. 1.261 almas que han recorrido el mar durante días.

Según los datos de los servicios sanitarios y de emergencia, cinco de las embarcaciones de este domingo, con 937 personas, han desembarcado en el puerto herreño de La Restinga y otras dos, con 324, en La Estaca, el puerto principal de la isla. De todos ellos, al menos tres han sido trasladados al hospital.

2.841 personas han llegado a Canarias tan solo nueve días después del anuncio de Marlaska.

Un miembro de la Cruz Roja ayuda a un niño que ha llegado junto con 85 inmigrantes tras ser rescatado este sábado por la embarcación de Salvamento Marítimo, Salvamar Acrux, en aguas cercanas a El Hierro. Gelmert Finol EFE

El domingo

En plena madrugada, llegó un primer cayuco con 79 ocupantes. Fue a las 02:35 horas en el puerto de La Restinga y fueron auxiliados por la Salvamar Menkalinan, según han comunicado los servicios sanitarios.

En él se encontraban 71 hombres, cinco mujeres y tres menores procedentes de Senegal y Gambia. Todos ellos habían salido cinco días antes.

A las 11:40, la Salvamar Diphda trasladaba al mismo puerto a otras 244 personas, entre ellas 30 mujeres y siete menores, de Gambia, Senegal y Guinea-Conakri. En su caso, llevaban navegando siete días desde Bakau, en Gambia.

A las 12:15 horas, la Salvamar Acrux rescataba a otras 161 personas, entre ellas 26 mujeres y cuatro menores, una de las cuales ha sido trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. Venían de Gambia, Senegal, Guinea-Conakri, Costa de Marfil y Burkina Faso.

A las 13:45, una cuarta embarcación era auxiliada por la Salvamar Navia en La Restinga con 241 personas, entre ellas 26 mujeres y seis menores. Dos han sido trasladados al hospital. Habían navegado durante ocho días desde Banjul, en Gambia, y procedían de ese país, Senegal, Malí, Mauritania, Guinea-Bisáu y Guinea-Conakri.

A las 14:30 horas llegaban a La Estaca los ocupantes de otros dos cayucos: uno con 61 personas, entre ellas tres mujeres y 15 menores, trasladadas por la Guardamar Polimnia, y otro con 263.

A las 17:18 horas llegaba el último cayuco. La Salvamar Diphda ha desembarcado a 212 personas, entre ellas ocho mujeres y 18 menores varones, de Senegal y Gambia, que habían partido de Dakar ocho días antes.

La travesía

Llegar a las islas no es una tarea sencilla, evidentemente. De hecho, aunque no hay todavía una cifra oficial, en los cinco primeros meses de 2026 fallecieron en el mar 1.317 personas, según la organización Caminando Fronteras. No hay cifras mayores o más actualizadas.

Conseguirlas es difícil: muchos de los cayucos acaban desapareciendo en el mar sin dejar rastro y, con ellos, las personas a bordo.

Los que logran superar el camino lo hacen en alrededor de 5 a 10 días. Las travesías más rápidas se producen cuando el mar está en calma y los vientos alisios del norte son favorables. Así ha ocurrido durante este mes de noviembre de 2026.

Además, está claro que algunas rutas son más rápidas. Es el caso de los cayucos que parten desde puertos cercanos a Dakar, como Kayar, Mboro o Thiaroye-sur-Mer.

En los peores casos, las personas a bordo pueden encontrarse en el mar entre 10 y 15 días. Por ejemplo, suele suceder si las embarcaciones zarpan desde zonas más al sur —como la región de Casamance o la vecina Gambia—, si navegan muy alejadas de la costa para evitar controles o si se encuentran con corrientes adversas y fallos en el motor.

Pero, viendo las cifras de llegada, parecería que el ministro Marlaska nunca estuvo en Senegal y que las peticiones de refuerzo a la vigilancia jamás existieron.

Es más, todos los cayucos habían salido del puerto después de la visita de Marlaska.

A pesar de los esfuerzos del ministro del Interior, se necesitan más refuerzos. Y precisamente eso ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, este domingo.

Canarias contará en los próximos días con una tercera guardamar de Salvamento Marítimo y, con ello, concentrará tres de las cinco embarcaciones de este tipo que tiene España, ha anunciado Torres junto al presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

A su vez, ha avanzado que el Gobierno abordará el martes nuevos refuerzos ante el repunte migratorio.

"Canarias es España, Canarias es Europa, lo mismo que es Ceuta, lo mismo que es Melilla, lo mismo que es Andalucía, tenemos que dar una respuesta de conjunto a los territorios frontera", ha subrayado el ministro en el puerto de La Restinga.

Durante la misma comparecencia ante la prensa, Armas ha anunciado que este domingo está previsto trasladar fuera de la isla a unos 900 de los 1.606 inmigrantes que se encuentran en las instalaciones de acogida.

A su vez, ha señalado que las derivaciones continuarán el lunes para aliviar la presión provocada por el repunte de las llegadas de cayucos.

Armas ha precisado que los 1.606 inmigrantes se encuentran distribuidos entre el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), el polideportivo habilitado para la acogida y las instalaciones de atención de Cruz Roja en la zona fronteriza.

"Estamos tratando de derivar a esa gente, sacarla de la isla con la mayor brevedad posible", ha señalado el presidente insular.

Armas ha explicado que otro de los problemas que afronta la isla es la retirada de los numerosos cayucos acumulados en el puerto de La Restinga durante los últimos dos días, una tarea que se ha complicado por la avería de la grúa utilizada para sacar las embarcaciones del agua.