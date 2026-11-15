Sondeo a dos semanas del 29-N: el PSOE recorta medio punto al PP pero la derecha se mantiene en 198 escaños frente a 148 de Sánchez y todos sus socios

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LO ESENCIAL Las claves La derecha formada por PP, Vox y UPN mantendría la mayoría absoluta con 199 escaños a dos semanas de las elecciones del 29-N. El PSOE de Pedro Sánchez recupera dos diputados y se sitúa en 110 escaños, recortando en medio punto la distancia respecto al PP de Feijóo. Vox continúa su tendencia al alza sumando 67 escaños y duplicando ampliamente sus resultados de 2023. El bloque de la investidura de Sánchez se reduce a 148 diputados, lastrado por la fuerte caída del Frente Amplio respecto a los resultados de Sumar.

A dos semanas de las elecciones del 29N, el bloque de la derecha formado por PP, Vox y UPN mantiene hoy una mayoría absoluta de 199 escaños, según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con 130 diputados (31,6% del voto), que se elevarían a 132 si se incluyen los dos de la lista conjunta PP-UPN por Navarra.

Respecto al sondeo de la semana pasada, Pedro Sánchez recupera dos escaños y se sitúa en 110 (27,8%).

Es decir, en estos momentos el PSOE obtendría 11 diputados menos de los que sacó en las elecciones generales de 2023.

Pedro Sánchez toma aliento y logra recortar en medio punto la distancia que le separa de Feijóo: hace una semana era de 4,3 puntos y ahora se sitúa en 3,8.

Intención de voto / Noviembre 2026 4,4% 5 2,5% 9 0,3% 1 0,2% 0 1,5% 8 1,0% 2 0,9% 3 1,6% 3 27,8% 110 OTROS* 3,7% 0 0,8% 4 1,3% 5 0,4% 1 0,5% 2 31,6% 130 19,1% 67 SONDEO 15-11-2026 RESULTADOS 23-07-2023 Fuente: SocioMétrica *Otros: SALF 2,2% (0), Podemos en solitario 1,2% (0), UPCan 0,2% (0), Democracia 21 0,1% (0) Adelante Andalucía-Andalucistas 1,6% 3 escaños

Pero el PP mantiene en estos momentos una ventaja de 20 escaños sobre el PSOE.

Por su parte, Vox sigue al alza: sube un diputado respecto al anterior sondeo y se sitúa en 67 (19,1%).

El partido de Abascal ya duplica ampliamente el resultado que obtuvo en 2023, cuando sacó 33 escaños (12,38%).

Aunque Sánchez logra mejorar levemente sus resultados, la situación es de auténtico pánico a su izquierda.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no logra despegar: el Frente Amplio sigue anclado en los cinco escaños (4,4%), frente a los 31 que obtuvo Sumar en 2023.

"Yo no quería ser candidata, vinieron a buscarme", se ha excusado Colau en una entrevista.

Podemos es devorado por ERC: sus listas conjuntas en Cataluña logran 9 escaños (2 más de los que el partido de Rufián obtuvo en los pasados comicios).

Pero fuera de Cataluña, Podemos no logra arañar ni un solo escaño en solitario.

El Front Valencià encabezado por Compromís (con Podemos, IU y ERC) consolida 3 diputados.

En cambio, la coalición UPCan (formada por Nueva Canarias, Podemos, IU y Movimiento Sumar) no logra obtener representación.

El bloque de la derecha formado por PP, Vox y UPN hoy tendría garantizada la mayoría absoluta con el 51,2% de los votos.

En cambio, todo el actual bloque de investidura de Pedro Sánchez queda reducido a 148 diputados (42,7% del voto total).

Es decir, se quedan a 28 escaños de la mayoría para gobernar. La remontada anunciada por Sánchez hoy parece inviable.

El PP se mantiene como el partido más votado en 13 circunscripciones: Madrid, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, además de Ceuta y Melilla.

Hay empate en Navarra (entre UPN y PSN a dos escaños), Asturias (PP y PSOE a 3), Baleares (los mismos partidos, a 3 diputados), Cantabria (a 2).

El PSOE sólo es el más votado en Cataluña: sacaría 19 diputados.

Allí el PP se coloca en tercera posición 7 escaños (tras ERC) y Vox pega el estirón: pasa de 2 a 6 escaños.

Escaños por comunidad autónoma / Noviembre 2026 PP PSOE Vox Frente Amplio ADELANTE Compromís CC ERC Junts BNG EH Bildu UPN EAJ-PNV 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Andalucía Aragón Asturias Baleares C. Valenciana Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Ceuta Extremadura Galicia La Rioja Madrid Melilla Murcia Navarra País Vasco 24 18 15 5 4 3 1 3 3 1 3 3 2 12 10 8 3 6 5 3 2 2 1 16 10 5 8 7 6 7 19 6 9 5 1 4 3 2 13 6 2 2 2 1 1 16 10 9 3 1 5 2 3 2 1 2 2 5 7 4 Fuente: SocioMétrica

Retroceden tanto Junts (pierde 2 diputados y se queda en 5) como el Frente Amplio: sólo conserva 2 de los 7 escaños que tenían los Comunes.

En el País Vasco, Bildu se consolida como primera fuerza política con 7 diputados (2 más de los que tenía en las anteriores elecciones), seguido por PSOE (5), el PNV (que cae a 4) y el PP con 2.

En Madrid, el PP conserva sus 16 diputados, pese a la campaña del Gobierno contra Ayuso.

Vox da un fuerte estirón, se dispara hasta los 9 diputados y amenaza con arrebatar la segunda plaza al PSOE (10).

El Frente Amplio naufraga incluso en Madrid: la lista encabezada por Emilio Delgado se quedaría con sólo 3 diputados, la mitad de los que sacó Sumar en 2023.

Tanto la agrupación de electores SALF de Alvise Pérez (2,2%), como Iustitia Europa (0%) y Democracia21 (0,1%) siguen en estos momentos sin opciones de obtener escaño.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 5.923 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán