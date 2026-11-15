Sánchez copia a Mélenchon la "unión de amistad" para otorgar derechos a quienes vivan juntos sin ser familia ni pareja

El programa electoral socialista también propone reformar la Constitución para blindar las pensiones e incluir el derecho al aborto.

Entre las medidas económicas, destaca la creación de una tasa a los grandes fondos de inversión en vivienda para elevar el parque público al 6%.

El PSOE plantea crear una nueva prestación de la Seguridad Social para cuidar a menores de ocho años y extender los permisos de cuidados a los autónomos.

Pedro Sánchez propone incluir en el Código Civil la "unión de amistad" para conceder permisos de cuidados a personas sin vínculo familiar o sentimental.

El PSOE ha presentado su programa electoral en un mitin en Alcorcón (Madrid). Entre las ideas más repetidas: la de crear y ampliar los permisos de cuidados con varios frentes abiertos.

Entre ellos, el líder socialista ha propuesto crear una nueva prestación en la Seguridad Social para el cuidado de menores de ocho años.

Aunque la más novedosa plantea incorporar al Código Civil la figura de la "unión de amistad" para quienes, sin tener un vínculo familiar ni sentimental, se hacen cargo del cuidado de otra persona. Esta medida permitiría conceder permisos retribuidos por fallecimiento o enfermedad a un amigo siempre que esté inscrito en dicha unión.

La iniciativa procede de Francia, donde la abandera la ultraizquierda de Jean-Luc Mélenchon, y la ha llevado a la Asamblea Nacional, aunque todavía no se ha aplicado en ningún país europeo.

La medida llega a España justo cuando los Insumisos están alcanzando el 20% de intención de voto de cara a las presidenciales galas de 2027, aunque todavía lejos de Marine Le Pen que está cercana al 30% aunque augura una segunda vuelta entre la extrema derecha y la extrema izquierda.

Además, Sánchez ha propuesto que los autónomos dispongan de permisos de cuidados y que se mejoren las condiciones del cese de actividad.

Entre las propuestas destaca la creación de una tasa a los grandes fondos de inversión en materia de vivienda.

"Les vamos a poner más impuestos", ha afirmado Sánchez, quien ha reiterado su compromiso de elevar el parque de vivienda pública hasta el 6 % del total —pese a que España se sitúa actualmente a la cola de la Unión Europea—, un objetivo que implicaría destinar el 1 % del PIB a esta partida.

Otras medidas, como la reforma de la Constitución para blindar la revalorización de las pensiones o incluir el derecho al aborto, resultan más complicadas de llevar a cabo, ya que requieren el apoyo de tres quintos del Congreso.

Durante su intervención, Sánchez ha reivindicado su gestión de los últimos ocho años en materia de revalorización de las pensiones, subida del salario mínimo, dependencia y permisos por nacimiento.

Asimismo, ha sacado pecho por el reconocimiento del Estado de Palestina y por su política de vivienda, pese a que este asunto se ha convertido en el principal problema para los ciudadanos y su precio ha subido un 70 % en los últimos ocho años.

En ese sentido, ha subrayado que este pasado jueves se logró convalidar el Decreto Maricarmen en la Diputación Permanente, solo un día después de la huelga general.

El líder socialista ha cargado duramente contra el PP y Vox: "Enfrente no son la alternativa, son la involución", ha afirmado Sánchez, quien ha añadido que la única propuesta de la oposición es "la motosierra".

También ha vuelto a ironizar sobre los escasos conocimientos de inglés de Feijóo, una carencia que el propio dirigente popular admitió en el pódcast de Jordi Wild, y le ha puesto un suspenso en "idiomas, geografía, física y literatura".

El acto había arrancado con Pedro Sánchez ondeando la bandera española. "Esta es nuestra bandera: la de la democracia, la de los derechos", gritaba mientras recorría el escenario con el micrófono en la mano y enarbolando la enseña nacional, tras ocho años de pactos con partidos independentistas.

Entre el público había casi más banderas rojigualdas que del PSOE, además de alguna enseña europea y un par de arcoíris.

Todo ello en un polideportivo del sur de Madrid que los socialistas han logrado llenar hasta el punto de que 15 autobuses fletados para el acto se han quedado fuera.

Entre los asistentes, en primera fila, se encontraba la madre de Pedro Sánchez, Magdalena Sánchez-Castejón.

El líder del PSOE ha gritado "viva la madre que nos parió", en un intento de los socialistas por darle la vuelta al insulto de moda y al "me gusta la fruta": pasar del "hijo de puta" al "qué hijo de puta", como ya se puede leer en algunas chapas distribuidas por el partido.