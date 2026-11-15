Jon Echeverría: "Me siento intimidado, pero el problema es la impunidad de esta gente, el PNV le tiene miedo a Bildu"

El candidato más joven en la historia de la democracia aspira a arrebatar a Bildu un escaño por Guipúzcoa y propone medidas como una ley de nietos para las víctimas del terrorismo.

Echeverría denuncia la impunidad de los agresores y acusa al PNV de tener miedo a Bildu y de actuar con pasividad para no verse acusado de represión policial.

El Partido Popular ha decidido suspender su ruta de campaña por Guipúzcoa ante el clima de coacción e intimidación que sufren sus representantes en el País Vasco.

Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa con 22 años, fue atacado en Hernani por un grupo de unos 200 violentos que les lanzaron piedras, botellas, petardos y huevos.

El joven Jon Echeverría (San Sebastián, 2004) se ha propuesto el reto de arrebatar a Bildu un escaño por Guipúzcoa en las elecciones del 29N.

Pero es consciente del riesgo que todavía supone, para un candidato del PP, defender la democracia en el País Vasco.

Este sábado, fue atacado en Hernani junto a otros compañeros de partido, por un grupo de cerca de 200 violentos que les arrojaron piedras, botellas, huevos y petardos.

El PP ha optado por suspender su ruta de campaña en Guipúzcoa, ante el clima de "coacción e intimidación" que sufren sus candidatos.

Militante del PP desde los 17 años e integrante de Nuevas Generaciones, Jon Echeverría se hizo un hueco en las tertulias de Espejo Público, laSexta Xplica y En boca de todos, donde fue construyendo en los últimos dos años una notoriedad que ahora su partido quiere convertir en votos.

Hace unas semanas, Miguel Tellado le llamó para proponerle encabezar la candidatura al Congreso por Guipúzcoa. Le pilló "estudiando Derecho Tributario" y no respondió hasta el tercer intento.

La dirección popular ha apostado por él dado su tirón público, su preparación y una imagen de renovación para una misión doble: recuperar el escaño en Guipúzcoa que no se cosecha desde 2011 –cuando él todavía empezaba la Primaria– y arrebatárselo a Bildu.

Su vida universitaria está, de momento, en Madrid: cursa el doble grado de Derecho y Economía en la Carlos III y presume de compartir universidad con la Princesa Leonor, casi de su misma edad. Frente a quienes sólo ven a un veinteañero sin experiencia laboral, exhibe su expediente: 19 matrículas de honor, por ahora.

Su candidatura tiene también, según explica, algo de viaje de vuelta. Sabe que por muy pepero que sea, él no es víctima del "exilio por terrorismo", pero sí uno de esos jóvenes que han "tenido que salir del País Vasco por falta de oportunidades". Presentarse por su tierra significa, dice, trabajar para "ayudar a que muchos podamos volver".

Aspira a llegar al Congreso con los apuntes aún bajo el brazo y con una idea que repite ante las críticas: ser el más joven no significa ser el menos preparado. Si logra el escaño, tendría el récord de ser el diputado más joven en Democracia.

¿Cómo ha ocurrido la agresión de este sábado en Hernani?

Hemos llegado pasadas las 11.00 a Hernani, donde teníamos un acto de campaña este sábado. Allí ya había varios compañeros del PP de Guipúzcoa, no sé, serían unos siete u ocho compañeros, a los que ya estaban increpando. Pero nadie se esperaba una cosa así... les miraban mal, era gente con mala pinta. Pero nada más.

¿Y cuándo llegó?

Llegué un poco más tarde, y según bajábamos del coche nos han empezado a tirar botellas, petardos, huevos y pedradas... así que les dije que saliéramos de ahí, que suspendiéramos todo y que, por favor, tratáramos de asegurar la situación de todos nuestros compañeros.

¿Habéis tenido protección de la Ertzaintza?

Sí, bueno... a la Ertzaintza, por supuesto la habíamos avisado previamente. Y nadie ha salido herido, todos estamos bien... por fortuna, no por la acción de la policía autonómica.

¿Por qué?

Bueno, no por los agentes, por favor, que se me entienda. En realidad, los agentes que estaban han hecho todo por nosotros, pero yo no sé si es que las autoridades políticas no querían enfrentarse a esa gente encapuchada o qué, pero había poca seguridad.

No sé por qué ocurre esto aquí, esto no pasa en ningún otro lugar de España, en ningún otro sitio de nuestro país ocurre que no hay libertad para hacer campaña... tampoco íbamos al peor sitio del País Vasco. En Hernani nos vota un 5% y en Guipúzcoa es como un 8%... imagínate lo que podría haber pasado en un sitio peor.

¿Se siente intimidado, va a seguir haciendo campaña?

Me siento intimidado, pero no tengo ningún miedo, no voy a dejar de hacer campaña por mis ideas, y explicando el proyecto para España del PP.

Esto no me lo esperaba, la verdad, pero el problema no es cómo me sienta yo, sino la impunidad de esta gente. En ningún otro sitio se respira este clima de violencia política.

¿El PP está preocupado por usted o por su campaña?

La gente se ha quedado preocupada, claro. Esto es una barbaridad... como lo han normalizado parece normal. Pero párate a pensar que en una democracia, por tener unas ideas, no puedas a ir una localidad sin que te tiren piedras...

Hay miedo a que esto vaya a ser la tónica normal de la campaña, que acabamos de empezar, en realidad

¿Cómo se encuentra ahora?

Estamos bien, pero esta impunidad... mira, lo peor de todo es que parece que somos nosotros los que vamos a provocar, por ir a explicar nuestras propuestas a un pueblo en particular. Sólo aquí, en el País Vasco sufrimos esto.

¿Vais a seguir, a pesar de lo ocurrido?

Sin duda. Hemos hablado con la Ertzaintza y no sé si lo harán los mandos políticos, pero ellos nos han dicho que podremos seguir con nuestra campaña en todos los pueblos de Guipúzcoa.

Tomaremos las precauciones que haga falta, pero nos han dicho que sobre todo las tomarán ellos. Es que no somos nosotros los terroristas.

Pero, ¿cómo es posible que haya pasado esto, si la Ertzaintza estaba avisada?

Pues mira, qué decirte... a lo mejor es el miedo a las consecuencias políticas, porque estaban advertidos de que el PP tenía un mitin este sábado en Hernani. Ya sabes quién gobierna aquí y el miedo que le tiene el PNV a Bildu... tal vez no querían verse acusados de 'represión policial', que es lo que les dicen siempre los batasunos, por reprimir a esos 200 encapuchados que nos han apedreado este sábado en Hernani

Ya el pasado miércoles, día de la fallida huelga general, dos compañeros suyos de Baracaldo fueron agredidos y la sede del partido vandalizada... ¿Se puede hacer política en libertad en el País Vasco, siendo del PP? ¿Usted ha sufrido amenazas, ha tenido que cambiar rutinas?

Sencillamente, no. No se puede hacer política en condiciones de normalidad en el País Vasco si eres del Partido Popular.

Tienes que andar con miedo a ver a qué barrio, o a qué municipio te metes, que no te digan que estás provocando. Cualquier español tiene derecho a expresarse, a hacer política en cualquier rincón de España. Pero esto no pasa en el País Vasco.

Llega poco a los titulares de prensa.

No es la primera vez. Hace unos años también agredieron al anterior presidente de Nuevas Generaciones de Vizcaya: le pegaron un puñetazo en un bar. Lo mismo pasó en Vitoria con el que hoy es candidato a la alcaldía.

Estos episodios pasan cada poco y parece que lo tenemos normalizado. Esto genera un miedo hacia chavales que podrían estar afiliándose a nuestro partido. Aquí ha habido un terrorismo terrible y hoy hay gente que legitima esa violencia y que, gracias a Dios en menor medida, la ejerce. No tenemos que dejar de denunciarlo y de combatirlo.

Y en ese ambiente, ¿cómo salió usted político, la política ya les llamaba en casa?

No, mi familia nunca ha estado vinculada a la política. Pero yo, a los 14 años aproximadamente, me empiezo a interesar espontáneamente. A través de las redes sociales me empiezan a salir contenidos que me interesan, me informo, empiezo a formar mis ideas... y empiezo a percibir que no cuadran con lo que escucho en la calle. O en clase, de boca de los profesores.

Por eso tomo la decisión reforzada de afiliarme al PP en Guipúzcoa: para cambiar las cosas, para intentar cambiar una sociedad que de forma mayoritaria no piensa, lamentablemente, lo que defiendo yo, ideas liberales, de derecha y dentro de España.

Volvamos al principio... ¿usted se ha independizado? ¿Tiene ingresos para hacerlo?

Estoy en el último año de carrera. Estoy estudiando Derecho y Economía en la Universidad Carlos III, una de las mejores universidades públicas de España. Ahora tenemos a la Princesa Leonor estudiando ahí... No, no me he independizado.

¿Pero podría? Si sale elegido, sabremos sus ingresos y, sin duda, podrá hacerlo. Aunque imagino que con tanta ronda de tertulias en televisión, a lo mejor usted ya es un joven de 22 años privilegiado.

No, la verdad es que en las televisiones prácticamente no he cobrado nada. En los últimos meses, alguna vez sí que he recibido algo, pero son cantidades muy pequeñas que no le dan a uno para vivir de eso, ni muchísimo menos.

¿Recibe críticas por dedicarse tan intensamente a la política con 22 años? Es decir, ¿hay alguien que le diga 'y tú qué experiencia laboral tienes fuera de la política para decir estas cosas'?

Pues sí... pero si se me critica la falta de formación, entonces con más razón a Patxi López, que ha sido lehendakari y tercera autoridad del Estado y tiene menos formación académica que yo, ¿no? O a tantos otros, como Miquel Iceta, que cobra 200.000 euros teniendo también menos formación académica que yo.

Eso es cierto.

Y si fuera por falta de experiencia laboral, entonces criticarían a otros muchos políticos que llevan toda la vida y que no tienen ni un día cotizado.

Entonces, yo creo que a mí se me critica la edad, no la falta de experiencia o de formación que, sencillamente, si no tengo, es porque no me ha dado tiempo vital. Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir formándome, tengo toda la vida por delante.

Y sobre todo, me presento a un cargo de representación, no a un cargo de gestión. Yo no me presento a ministro, me presento a representar a los guipuzcoanos y a todos los españoles desde el Congreso.

Pero, no sé... ¿ha repartido pasquines cuando chaval, ha paseado perros... para sacarse unos euros?

Sí. Cuando se dice que no tengo días cotizados es mentira. Por ejemplo, fui profesor particular de euskera y de matemáticas. Aunque en esto no cotizaba, porque era una cosa informal, un programa del colegio. Pero estaba remunerado. Y he hecho voluntariado.

"Me contó mi abuela que mi apellido fue siempre con 'ch' y con 'v', pero los nacionalistas dicen que nos lo quitó Franco, y que si lo escribo así soy un facha"

Perdone, ¿voluntariado?

En una residencia de ancianos de San Sebastián. Y también en un programa de una cooperativa, Agintzari se llama, para ayudar a alumnos afectados por la brecha digital en la pandemia. Gente que no tuvo un ordenador, que no tuvo tablet y se perdió las clases durante el covid.

¡Un auténtico facha!

Sí, sin duda [risas].

Hablando de lo del euskera, el otro día vi un tuit en el que se le criticaba por hablarlo en público... ¿eso sigue pasando?

No sé a cuál te refieres en concreto. Sí que he hablado varias veces en euskera, porque yo lo hablo. Y, si hay alguien que lo critique, yo no lo entiendo.

Y perdone que insista con obviedades. Jon Echeverría, pero con 'ch' y con 'v'... ¿le pone la tilde castellana también?

En la partida de nacimiento está sin tilde, pero yo a veces se la pongo porque ortográficamente es lo correcto. Y en este sentido es curioso, porque mi abuela decía que el apellido había sido toda la vida con ch y con v, antes del advenimiento del nacionalismo.

Ahora los nacionalismos piensan que, si no lo tienes con tx y con b, eres un facha. Y que nos lo quitó Franco. Es mentira, el apellido era con ch y con v; al menos el de mi familia llevaba siendo así toda la vida.

Bueno, terminamos con las cosas de conocer al candidato: ¿se liga más siendo un político tan joven?

Pues yo te diría que no. No he tenido esa experiencia.

¿Por qué aceptó encabezar la candidatura por Guipúzcoa?

Acepto porque creo que no puede ser de otra manera. Cuando a uno le proponen esta responsabilidad, esperada o no, es que confían en ti, que el partido cree que lo puedo encabezar bien, y yo no voy a rechazarlo. Quiero contribuir al cambio que necesita España.

Jon Echeverría, de 22 años, será el diputado más joven de la historia si recupera el escaño por Guipúzcoa para el PP. Sara Fernández

Si saca escaño, ¿en qué comisión del Congreso querría estar especializado?

¡Me tocaría la de Juventud! Yo creo que eso no lo podría negociar, porque sería el diputado más joven [risas].

Si lo logra, tendría el récord como diputado más joven en Democracia.

Sí, desde luego, lo sería. Pero, aparte de la comisión de Juventud, a mí me gustaría centrarme en Vivienda, que es un tema que nos afecta fundamentalmente a los jóvenes y en el que he tenido oportunidad de profundizar. Creo que puedo aportar una perspectiva.

¿Por qué un guipuzcoano de derechas debe elegir al PP mejor que a Vox?

En primer lugar, por un motivo de puro sistema electoral. En Guipúzcoa, el voto a Vox es un voto tirado, un voto que va a ir a apuntalar el último escaño de Bildu. Ese último escaño guipuzcoano está entre el PP, que está cerca de conseguirlo, y Bildu, que lograría el tercero.

Por eso, creo que cabría concentrar el voto: para quitarle un escaño a un partido heredero del terrorismo.

¿Más motivos?

Sí. Sobre todo, porque el PP es un partido que ya ha demostrado que mejora la vida de la gente. Feijóo es un hombre de Estado que lleva cuatro mayorías absolutas en Galicia, no por nada, sino porque ha mejorado la vida de la gente, que le ha votado en masa.

El PP, cuando ha gobernado, tanto con Aznar como con Rajoy, ha sacado a España de las crisis en las que estábamos sumidos. Y otros tienen discursos, pero nunca han demostrado una hoja de resultados como la del PP, en las autonomías y en el Gobierno de España.

"El PNV ya es de izquierdas, y elegir a Vox es un voto tirado que sólo apuntala un escaño más para Bildu"

¿Y por qué un guipuzcoano de derechas debe elegir PP y no PNV? Me explico: las encuestas dicen que el PNV se está desangrando, pero el voto se decanta más por 'sigo siendo nacionalista y me voy a Bildu' que por 'sigo siendo de derechas y me voy al PP'.

Yo diría que el PNV se ha ido a la izquierda, o a la extrema izquierda. Mire un par de datos: sólo han votado en contra del 3% de las leyes de este Gobierno esta legislatura. En el 89% de los casos han votado a favor, y el otro 8% se han abstenido.

¡Solo el 3% en contra! El PNV no ha tumbado ni una sola ley de Sánchez en cuatro años. Porque en ese 3% que votó no, el asunto ya iba a decaer porque había una mayoría de PP, Vox y Junts que la tumbaba.

Es un partido absolutamente plegado al PSOE, porque es rehén del PSOE en todas las instituciones vascas. El día de mañana, si Sánchez quisiera darle el gobierno a Bildu, porque es de izquierdas como él, se lo daría. Y el PNV no gobernaría ni su comunidad de vecinos.

Quizá con lo de extrema izquierda se ha pasado usted...

Pues mire, el PNV ha votado más en esta legislatura con Podemos, la ultraizquierda de España, que con Junts, un centroderecha catalanista. ¡A esos niveles hemos llegado! El PNV ya no defiende políticas de centro o de centroderecha.

Ha votado el decreto Mari Carmen, ha votado la regularización masiva, ha votado la Ley Trans: todo a favor. Ningún joven de centroderecha en el País Vasco puede votar al PNV el día que conozca lo que están haciendo.

¿Y usted detecta eso?

Efectivamente. Aún hay una gran parte de personas que defienden ese mantra de que el PNV defiende los intereses del País Vasco. Pero esto es falso, porque los intereses del País Vasco no están en las competencias que pueda tener una administración u otra.

Estudiante de Derecho y Economía en la Carlos III de Madrid, Jon Echeverría es la apuesta del PP para crecer en Guipúzcoa. Sara Fernández

¿Dónde está?

El cambio en la vida de la gente está en tener una vivienda asequible, un coste de la vida asumible, una inmigración controlada, seguridad en las calles, en tener conexiones de transportes. En eso que realmente son los intereses de los vascos, el único que ofrece algo distinto es el PP en Euskadi, no el PNV, que lleva 40 años apoyando lo mismo.

Hablando de ese modelo fiscal. Usted, que llegó a la Democracia con ésta ya más que consolidada, ¿cómo se explica que en el País Vasco y en Navarra haya un sistema privilegiado?

Es verdad que no es lo mismo, pero Canarias también, por la misma regla, tiene un modelo privilegiado.

Hombre...

Sí, sí... en su caso, se justifica porque es ultraperiférica. Pero en el caso del País Vasco y de Navarra, se justifica por motivos históricos, por la foralidad, por las singularidades. Está incorporado en la Constitución, y en ese pacto se entendió que había que incluir esa singularidad porque también este régimen económico-jurídico forma parte de la diversidad de España.

Pero no es justo para el resto de España, eso es entendible...

Recordemos que, históricamente y en términos de política comparada, la derecha siempre ha sido descentralizadora. Aquí, en España parece que se ha invertido el juego, pero lo natural es que la derecha abogue por no concentrar todo en el poder único del Gobierno central, sino que haya autonomía en las diferentes instituciones para que un gobernante no acumule todo el poder.

Imagine que todas las encuestas se equivocan, que Feijóo se queda a cinco o seis escaños y que le basta con pactar con el PNV. ¿Usted qué estaría dispuesto a firmar con ellos?

El PNV ya ha dicho que no va a pactar con el PP bajo ningún concepto, porque dice que no va a formar parte de ningún retroceso, de ninguna involución.

Ya lo demostraron en Pamplona: estaba gobernando UPN, no existía Vox, y les echaron para poner a Bildu. Porque ellos no quieren a nadie de centroderecha constitucionalista en el Gobierno.

"Todavía hoy no se puede hacer política en condiciones de normalidad en el País Vasco si eres del PP"

Póngase en la hipótesis.

En el hipotético caso imposible de que hubiera que pactar con el PNV, sólo hay que mirar lo que ha pactado el PP en el pasado: materias económicas con las que podamos estar de acuerdo y completar el Estatuto de Gernika, pero ninguna cesión en materia de separatismo.

Porque además, cuando se ha hecho, el PP lo ha parado. Véase el Plan Ibarretxe, donde el PP se sacrificó y le dio el Gobierno al PSOE en Euskadi para detener esa especie de procés vasco que intentaron allá por los años 2000. La línea roja del PP está ahí, en la unidad de España.

¿Y aceptaría usted votos de Bildu para una propuesta suya de vivienda?

No. Yo no pactaría con Bildu absolutamente nada. Otra cosa es que, si yo saco una ley de vivienda y Bildu vota a favor, no puedo hacer nada para evitarlo. Pero Bildu defiende todo lo contrario: proteger al okupa, criminalizar a los pequeños propietarios y expropiar al estilo de Venezuela.

¿Usted apoyaría una especie de 'ley de nietos' vasca? Es decir, que facilitara el regreso de los descendientes o de los que tuvieron que exiliarse durante los años del terrorismo.

¡Sin duda! Además, en el contexto de la ley de nietos sanchista, para nacionalizar a unos tataranietos de gente que se fue a Perú por motivos económicos en los años veinte, es absolutamente innegable que una ley de nietos vasca es infinitamente más justa. ¡Sin necesidad de hacer esa comparación!

Hay 200.000 vascos aproximadamente que tuvieron que exiliarse del País Vasco como consecuencia del terrorismo de ETA. Es de justicia que puedan participar en las instituciones, en los procesos electorales que les han robado.

¿Tiene sentido facilitarles el regreso, facilitarles que participen de las elecciones autonómicas... ambas cosas? Sin duda. Y creo que también sería bueno poner recursos y facilidades para que los vascos que quieran volver a su tierra puedan hacerlo. Les han robado la oportunidad de vivir en su tierra a base de terrorismo y a base de violencia.

"Sánchez no es contundente con Marruecos porque le tienen cogido por las partes íntimas con Pegasus"

En la escuela pública vasca, ¿quién debería elegir la lengua vehicular?

Hoy no hay libertad, desde luego. No es tan terrible como en Cataluña esa falta de libertad, pero el Gobierno vasco, el nacionalismo, ha hecho un esfuerzo ímprobo por eliminar el castellano de las aulas.

Cada vez son menos los colegios públicos que ofertan el modelo A, en castellano, lo están eliminando prácticamente de todos los colegios. Pero es que el modelo B, el teóricamente mixto, también lo están reduciendo para pasarlo todo al modelo D, que es todo en euskera.

Esto no se hace por una demanda de las familias, sino por directrices del nacionalismo. Aquí quienes deberían elegir son única y exclusivamente las familias, la educación que quieren para sus hijos.

Feijóo tiene prometido que garantizará el mínimo del 25% de enseñanza en castellano en toda España, como dicta el Supremo. ¿Usted cree que se podrá llevar a cabo?

Sí, sin duda. Básicamente, porque sería cumplir la ley, que el Gobierno de Pedro Sánchez, por su sumisión al nacionalismo, no se atreve o no quiere cumplir.

Uno de los temas de las elecciones son las pensiones. A usted le queda mucho, pero tendrá abuelos y, en todo caso, estará preocupado con 'el día que yo llegue'. ¿Usted mantendría la actualización con el IPC? ¿Cambiaría el modelo de financiación?

Soy joven pero lo tengo estudiado... creo que no es incompatible garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y al mismo tiempo la sostenibilidad de las pensiones para los jóvenes.

Es este Gobierno el que ha amenazado el modelo porque ha multiplicado la deuda de la Seguridad Social. Y no lo digo yo, lo dice Carlos Cuerpo, que dijo que había que hacer "reformas necesarias por el baby boom para que el sistema siga siendo sostenible".

Jon Echeverría, número uon del PP por Guipúzcoa, entrevistado por Alberto D. Prieto, subdirector de Política de EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Me ha hablado varias veces de seguridad. Déjeme que lo mezcle con inmigración, aunque sea brocha gorda. ¿Qué delitos justificarían la expulsión del país? El otro día, Feijóo...

A mí no me parece que sea brocha gorda vincular inmigración con seguridad. Porque los datos están ahí y porque los españoles vemos la calle, volvemos de noche a casa, tenemos problemas de seguridad y muchas veces estos problemas están vinculados con una inmigración descontrolada, mal integrada.

¿Y qué delitos provocarían para mí la expulsión de un inmigrante? El Código Penal lo dice claro: todo inmigrante que cometa un delito cuya pena sea superior a un año de cárcel, y esto incluye todos los robos con violencia, por ejemplo, debe ser expulsado de España.

Hoy no ocurre.

El problema es ése, que no se está cumpliendo la ley, porque el Gobierno no se puede meter con Marruecos. Así que ¿cómo va a deportar a un inmigrante a Marruecos? Pedro Sánchez está cogido por las partes íntimas por Marruecos. Esta nueva invasión que hemos tenido en Ceuta se produce unas semanas después de sus contactos con Argelia.

¿Cree usted que fue una venganza?

Creo que a Marruecos se le ha ido de las manos, que la invasión ha sido infinitamente más masiva de lo que ellos mismos preveían. Pero está claro que es una represalia, como fue una represalia lo del año 2021 después de la acogida del líder del Frente Polisario en España.

Sánchez no puede dar una respuesta contundente a Marruecos porque le hackearon el teléfono con Pegasus, porque tienen material sensible suyo. Por eso no respondió contundentemente, por eso les ha regalado el Sáhara en contra del criterio de toda la sociedad española, a izquierda y a derecha.

Una vez que llegue Feijóo al poder, si es que es así, ¿va a revertir la posición del Gobierno de Sánchez sobre el Sáhara?

Es que la posición de Feijóo, del PP, sobre el Sáhara es la contraria a la que mantiene Sánchez. Es la de Naciones Unidas, la de la resolución la ONU.

"No me parece que sea brocha gorda vincular inmigración con seguridad. Porque los datos están ahí"

Si Estados Unidos adoptara una medida contraria a los intereses españoles, ¿usted apoyaría una respuesta común europea aunque deteriorase las relaciones?

El PP es un partido atlantista que no va a traicionar a nuestros socios de Europa y nuestros aliados de la OTAN, como sí ha hecho Pedro Sánchez. Es un partido de Estado que no va a insultar a mandatarios extranjeros, que no va a utilizar la política internacional para enfrentarse con EEUU o con Israel, para ver si aquí rasca votos. No.

El interés de España está por delante y no vamos a traicionar, deteriorando las relaciones internacionales para sacar un rédito porque un líder extranjero sea impopular en España. No vamos a hacer eso.

Usted nació con la Unión Europea más que consolidada... ¿la ve como una esperanza que necesita más integración, como un club en el que deberían tener más peso los Estados, como la solución para que los europeos no nos peleemos entre nosotros?

Para mí ninguna de las tres cosas es incompatible. En el ámbito de la defensa, por ejemplo, debemos operar como bloque en una geopolítica cada vez más tensa. Es importante que los países de Europa actuemos de forma más coordinada.

Pero, por ejemplo, en otros muchos ámbitos creo que ha habido excesos. Se ha regulado demasiado en materia de cambio climático, y hemos perjudicado nuestra competitividad. Creo que ahí cada Estado debe tomar sus decisiones.

Cuando vio usted las joyas de Zapatero, ¿qué pensó?

No olvidemos de uno de los elementos vinculados con la corrupción de Zapatero es que se lucró de un rescate de más de 50 millones de euros del Gobierno de España a una aerolínea. Según los informes de la Policía, se llevó comisiones de esta operación corrupta.

Ése es el reproche político, el del dinero público, que seguiremos descubriendo, porque habrá muchísimo más. Él hacía gala de humildad, de tener poco y estar dispuesto a dar mucho, y vimos que era todo lo contrario.

En realidad, Zapatero es el precedente de Pedro Sánchez, es el que sembró la semilla de la discordia entre españoles. Por tanto, es bueno para España y creo que es muy sano que se le haya desenmascarado como lo que es.

"Las pensiones son sostenibles, sólo las pone en riesgo el modelo del 'sanchismo', como reconoce Carlos Cuerpo"

Vamos acabando. ¿Usted qué tres medidas tomadas por Pedro Sánchez derogaría las primeras?

Derogaría toda la legislación intervencionista en materia de vivienda: los decretos Mari Carmen, la Ley de Vivienda, todo esto.

En segundo lugar, en materia de regeneración democrática, restablecería el delito de sedición, las penas por malversación que suprimió. Revertiría esta ley del solo sí es sí; derogaría la Ley de Amnistía; cambiaría la elección del CGPJ para que sea acorde al espíritu constitucional y que los jueces elijan a los jueces.

Poner las instituciones al servicio de los españoles, despolitizándolas. Que no haya más el CIS de Tezanos, la RTVE que es Telepedro. Que esto no sea así, sino que las instituciones tengan independencia y que sirvan a los españoles.

Le veo lanzado...

Esto no es una legislación, pero acabaría con el clima de enfrentamiento que ha sembrado Pedro Sánchez en la sociedad española. Eso lo puede hacer el Gobierno, que puede marcar la agenda...

Sánchez ha hecho política a base de enfrentar a la otra mitad de españoles, dijo que iba a construir y hace política contra la derecha.

No es lo mismo atacar a Sánchez por todo lo que nos ha dejado que atacar a la otra mitad de los españoles, que se pueden sentir identificados con ideas más de centroizquierda. Él sí lo hace, pero con el PP va a volver a la concordia de los españoles.

Si Feijóo finalmente necesita a otros para gobernar, y Vox le plantea algún catálogo de medidas contrarias a las libertades individuales, ¿qué le haría a usted votar en contra de la investidura?

Creo que ambos partidos nos sentimos profundamente cómodos con los acuerdos a los que estamos llegando, y no veo propuestas de Vox que a priori...

¿Nada inaceptable?

Dicen que van a bajar el IRPF al 20%, y eso es imposible sin un correspondiente recorte de servicios. Pero algo moral por lo que yo fuera a votar en contra, la verdad es que no se me ocurre.

La ley del aborto, por ejemplo. Convertirla en una ley de supuestos, por violación o riesgo de la madre.

¡Es que ya ni siquiera Vox propone eso! Ya han abandonado esa agenda antiaborto, porque están en esa ola de lepenización. Le Pen votó a favor del aborto, y están transitando hacia ahí.

O sea, que están ustedes más cerca de la reunificación de las derechas, como quería Aznar.

Yo creo que hay buena colaboración. Somos partidos diferentes, por supuesto, en materia de economía, de autonomías, de Europa. Pero yo no veo diferencias morales que nos impidan negociar con Vox.