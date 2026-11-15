Feijóo pide a Sánchez que le diga a Bildu que "no violente la campaña" e insiste en que aclare sus lazos con la prostitución

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo pide a Pedro Sánchez que exija a Bildu que no violenten la campaña electoral tras el ataque al candidato del PP por Guipúzcoa. El vehículo de Jon Echeverría fue objeto de agresiones con piedras, huevos y petardos en el municipio guipuzcoano de Hernani. El líder del PP anuncia que acompañará a Echeverría la próxima semana en su recorrido electoral por Guipúzcoa. Feijóo insiste en reclamar a Sánchez explicaciones sobre sus lazos familiares con el negocio de la prostitución y la financiación de sus primarias.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo a Pedro Sánchez que diga a sus socios de Bildu que dejen de "violentar la campaña" electoral.

Feijóo también ha insistido en que el presidente del Gobierno debe aclarar sus lazos familiares con el negocio de la prostitución.

"El PSOE de Euskadi se ha callado y por supuesto Bildu está encantado. Sánchez, dígale a sus socios que no violenten la campaña, que no peguen patadas y puñetazos a los chavales", ha añadido Feijóo.

El líder de la oposición se ha referido así al violento episodio ocurrido ayer en Hernani (Guipúzcoa),donde un grupo de violentos lanzó huevos, piedras y petardos al coche en el que viajaba Jon Echeverría, el candidato del PP al Congreso de los Diputados por Guipúzcoa.

Feijóo ha anunciado que la semana que viene acompañará a Echeverría en su gira de campaña por Guipúzcoa.

"Seguid peleando por ese diputado. Está al alcance de la mano", ha agregado Feijóo en alusión a su compañero de partido.

Dinero de la prostitución

El líder de los populares ha protagonizado este domingo un acto de campaña en Santander (Cantabria), junto a la presidenta del Ejecutivo autonómico, María José Sáenz de Buruaga.

Feijóo también ha recordado que "Sánchez no ha aclarado si el dinero de la prostitución le pagó las primarias".

El presidente del PP ha indicado que el actual Gobierno socialista "ha tenido ministros con prostitutas" y que "ha sacado a 1.400 agresores sexuales de las cárceles", en referencia a la polémica ley del solo sí es sí, impulsada por la exministra de Igualdad Irene Montero.

"¿Cómo se atreve a seguir repartiendo carnés de feminismo?'", se cuestiona Feijóo.

"Ha convertido las políticas de Igualdad en un botín con el que lucrarse", ha añadido.

Ataque con piedras

Este sábado, el candidato popular al Congreso de los Diputados por Guipúzcoa fue atacado por "una caterva de proetarras" con huevos, piedras y petardos mientras iba en el coche de camino a un acto en el municipio de Hernani.

El joven, quien ha recibido insultos, exigió a la Ertzaintza que "garantice" su seguridad.

Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco. Exijo a la @ertzaintzaEJGV que garantice nuestra seguridad. Seguimos mañana en Zumárraga. https://t.co/yagZe16jSB — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 14, 2026

Feijóo mostró su respaldo a su compañero de partido por lo ocurrido: "¿Pero esto qué es?".

"Hace unos días agredieron a dos chavales de NNGG en Barakaldo y hoy quieren amedrentar a Jon Echeverría y al resto de compañeros del PP vasco. Van listos si creen que nos dan miedo. Ni un paso atrás. Seguimos de frente, con todas las ganas de ganarles también a los socios de Sánchez. Vamos a conseguirlo y además con escaño en Guipúzcoa", agregó el líder del PP en su comunicado.

Además, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha indicado que "a cada piedra que nos lancen estos fascistas, responderemos con más compromiso con la libertad y con la defensa de España".

Siguiendo en esta línea, Tellado le ha recordado que cuenta con el respaldo del partido y "de la mayoría de los españoles", además de recordar que quedan 15 días "para que termine la impunidad de los violentos en las calles".