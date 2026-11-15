Ocho años de piruetas y "cambios de opinión": las 15 ocasiones más flagrantes en las que Sánchez hizo lo contrario de lo que dijo

La duración de las convicciones iniciales varió ampliamente, desde posturas mantenidas durante años hasta promesas modificadas en apenas tres semanas.

La mayor parte de los giros consistieron en asumir posturas que rechazada previamente, como los pactos con Podemos, ERC y Bildu, la amnistía o los indultos.

Siete de estos cambios de posición resultaron decisivos para lograr investiduras, asegurar apoyos clave o mantener la gobernabilidad del Ejecutivo.

EL ESPAÑOL analiza los 15 giros políticos más significativos de Pedro Sánchez tras ocho años de Gobierno al frente de la Moncloa.

El 19 de junio de 2023, a cinco semanas de las elecciones generales, Pedro Sánchez se sentó frente a Carlos Alsina en su matinal Más de uno, de Onda Cero. La entrevista arrancó con una pregunta incómoda: "Cuando se mira al espejo, ¿qué ve?".

Alsina tiró del hilo.

Preguntó si se veía como una persona fiable, un hombre de palabra, como alguien con principios… Sánchez expuso que siempre había tratado de cumplir con su palabra.

Segundos después, llegó otra cuestión más punzante: "¿Por qué nos ha mentido tanto?". El presidente argumentó una respuesta que resume ocho años de Gobierno:

"He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado…".

Tres años después, con otras generales a la vuelta de la esquina, EL ESPAÑOL selecciona los 15 giros más relevantes que se han dado desde la Moncloa en los últimos ocho años.

Estos giros no se reparten de manera uniforme: tienden a concentrarse después de las dos generales que obligaron al PSOE a buscar socios para gobernar.

Tras el 10-N de 2019, llegaron cuatro en poco más de dos meses: la coalición con Podemos calificada de "inviable" meses antes del acuerdo, el tope al alquiler que antes rechazaba, el apoyo de ERC para la investidura y el anuncio de que rebajaría el delito de sedición.

Los siete diputados de Junts añadieron otros dos giros después del 23-J de 2023: la amnistía y la renuncia a exigir que Puigdemont respondiera ante la Justicia.

Fuera de esos dos periodos de tiempo, el ritmo baja a uno o dos giros por año.

Siete giros para gobernar

No todos los cambios tienen el mismo peso. Algunos fueron imprescindibles para llegar al Gobierno o no tener que abandonarlo. Otros le sirvieron para asegurar el apoyo de sus socios y en el resto pesaron otros motivos.

Decisivo Sin ese giro no había investidura, Presupuestos o Gobierno

Sin ese giro no había investidura, Presupuestos o Gobierno Importante Le aseguró el apoyo de un socio

Le aseguró el apoyo de un socio Secundario Le ayudó, pero hubo otros motivos 7 giros para seguir

en la Moncloa

Siete fueron decisivos. Sin la coalición con Podemos y la abstención de ERC, no se habría dado la investidura en 2020. Sin la amnistía y la renuncia a exigir que Puigdemont respondiera ante la Justicia, tampoco hubiera ocurrido en 2023.

Los otros tres evitaron que dejara la Moncloa.

Renunció en 2018 a convocar las elecciones inmediatas que había prometido, gobierna sin Presupuestos Generales desde 2024 y no dimitió tras la condena de Ábalos en 2026 en contra de la regla que él mismo exigió a Mariano Rajoy (una sentencia por corrupción que alcanza al partido obliga a su presidente a marcharse).

Como importantes se encuentran el tope al alquiler junto a Podemos, la rebaja del delito de sedición, los indultos y la financiación singular con ERC, los pactos con Bildu y la exención del IRPF del salario mínimo junto a Sumar.

En los dos restantes pesaron diferentes motivos. El plan marroquí para el Sáhara fue una decisión de política exterior que le enfrentó con sus propios socios, y la reforma de la ley solo sí es sí, un cálculo electoral ante las municipales.

De los 15 giros que destacamos, 12 van del no al sí. Sánchez acabó aceptando lo que antes rechazaba, de los pactos con ERC y Bildu a los indultos y la amnistía.

Solo tres recorren el camino contrario y abandonan algo que había prometido: las elecciones inmediatas que ofreció al presentar la moción de censura, el compromiso de traer de vuelta al líder de Junts ante la Justicia y la regla de que una condena por corrupción obliga al presidente a dimitir.

Cumplir las tres le habría costado el cargo.

De cinco años a 24 días

Apilados en un mismo gráfico, los cambios muestran también cuánto se sostuvo en el tiempo cada convicción.

Algunas de estas posturas se sostuvieron durante años, como el rechazo a pactar con Bildu, que arranca en 2015 y se reafirma en 2019, y el de apoyarse en los independentistas, desde 2016 hasta las vísperas de la investidura de 2020.

Otras apenas aguantaron unas semanas.

La promesa de las elecciones "cuanto antes" duró 24 días, la coalición "inviable" con Podemos poco más de dos meses. La defensa sin cambios del solo sí es sí, menos de tres.

El primer giro aparece antes de que Sánchez cumpliera tres semanas al frente de la Moncloa. Al presentar la moción de censura contra Rajoy prometió elecciones "cuanto antes". El 18 de junio de 2018, ya como presidente, aspiraba "a convocar las elecciones en el año 2020, es decir, agotar la legislatura".

Meses después lo explicó: había ofrecido elecciones porque tendía la mano a un grupo que acabó votando contra la moción.

El tramo más intenso llega con el 10-N. En septiembre de 2019, la coalición con Podemos era "inviable". 48 horas después de unas elecciones que dejaron al PSOE y Unidas Podemos con diez escaños menos, firmó el preacuerdo con Pablo Iglesias.

En diciembre, el programa conjunto se comprometía a "poner techo" al alquiler, una medida que había descartado por ser un "intervencionismo del mercado".

Para la investidura faltaban los trece diputados de ERC. En 2016, Sánchez había dejado "para que conste en acta" que no permitiría que la gobernabilidad de España descansara en partidos independentistas.

ERC, llave de la investidura

El 4 de enero de 2020 aceptó en el hemiciclo la mesa de diálogo que exigía Esquerra. Trece días después de ser investido anunció que revisaría el delito de sedición, un delito que en 2018 veía que "clarísimamente" se había cometido en Cataluña.

Con la legislatura en marcha, los giros cambian de naturaleza. Ya no se trata de llegar al Gobierno, sino de sostener la mayoría.

En 2015, repetía que con Bildu no iba a pactar. En mayo de 2020, en plena pandemia, el Partido Socialista firmó con la formación de Arnaldo Otegi un acuerdo para prorrogar el estado de alarma.

Tres años después, ante Alsina, negaba haber gobernado con Bildu: lo que había era un "acuerdo sobre puntos concretos".

Los indultos siguieron el mismo camino. El día de la sentencia del procés, Sánchez garantizó su "íntegro cumplimiento".

En junio de 2021 anunció la concesión del indulto a los nueve condenados, con el informe desfavorable del Tribunal Supremo.

En política exterior, la carta a Mohamed VI de marzo de 2022 calificó el plan marroquí de autonomía como "la base más seria, creíble y realista" para el Sáhara.

En junio de 2022, admitió en el Congreso que "tenemos que mover nuestras posiciones". Un año más tarde, lo negó: "No ha cambiado nada nuestra posición sobre el Sáhara".

El "solo sí es sí" pasó en menos de tres meses de "ley de vanguardia" a tener "efectos indeseados en su aplicación, y me quedo corto".

La amnistía pasó del "no entra en la legislación y en la Constitución española" de 2022 al "hay que hacer de la necesidad virtud" de octubre de 2023, cuando la investidura dependía de Junts.

El otro precio de Junts

En el debate electoral de 2019, Sánchez se comprometió a traer a Puigdemont "de vuelta a España" para que rindiera cuentas ante la Justicia.

Tras pactar la amnistía, y con el Supremo negándose a aplicársela, sostenía en diciembre de 2024 "a efectos políticos, la amnistía ya se aplica".

Sin mayoría estable, también cambió su doctrina presupuestaria. En 2019 convocó elecciones con una frase rotunda: "Sin presupuestos uno no puede gobernar".

Desde 2024 prorroga las cuentas de 2023, y en 2025 aseguró sentirse "muy a gusto" con ellas.

La financiación singular de Cataluña, que Hacienda rechazaba a mediados de julio de 2024, se convirtió dos semanas después en "un paso en la federalización del estado autonómico" para lograr la investidura de Salvador Illa.

Ya en 2025, el Gobierno pasó de defender que el salario mínimo tributara en el IRPF a pactar con Sumar que no lo hiciera.

El último giro cierra el círculo. Sánchez llegó a la Moncloa pidiendo a Rajoy que dimitiera tras la sentencia de la Gürtel: "Dimita, señor Rajoy, y todo terminará". En junio de 2026, con su exministro Ábalos condenado a 24 años, respondió: "Seguimos".

Tres meses después, con las elecciones ya convocadas, descartó también la foto con el líder de Junts que había defendido durante casi dos años: "Estamos en tiempo electoral".