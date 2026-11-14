Sánchez insiste en la foto de 1995 del narco con Feijóo y no aclara si financió sus primarias de 2017 con la prostitución

Dirigentes del PP como José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso se suman a la ofensiva contra los socialistas criticando los vínculos familiares del presidente con la prostitución.

Feijóo insiste en el origen opaco de las donaciones del presidente, mientras que los responsables de captar fondos en esa campaña rechazan aclararlo amparándose en la confidencialidad.

El Partido Popular echa en cara a Sánchez que continúe sin responder si financió sus primarias del PSOE en 2017 con ingresos procedentes de las saunas de su suegro.

Pedro Sánchez vuelve a recurrir a la fotografía de 1995 de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado durante sus actos de campaña en La Rioja y Navarra.

El inicio de la campaña no ha necesitado ni 24 horas para bajar al barro, a lo sórdido: narcotráfico contra saunas.

El presidente del Gobierno ha vuelto a rescatar la fotografía de 1995 en la que Alberto Núñez Feijóo aparece junto a Marcial Dorado, para echársela en cara al líder de la oposición.

Del mismo modo, el PP ha recordado que Pedro Sánchez sigue sin aclarar si las microdonaciones que financiaron su campaña en las primarias de 2017 procedieron, al menos en parte, de los negocios del padre de Begoña Gómez.

En las saunas que regentaba el empresario Sabiniano Gómez, según varios testigos, se prostituían jóvenes marroquíes y brasileños.

Algunas de las personas que estuvieron en Bancal de Rosas, la sociedad que captó esos fondos "ni confirman, ni desmienten" esa posibilidad.

Y el mismo Francisco Martín, que presidió esa plataforma y luego trabajó en Moncloa y fue delegado del Gobierno en Madrid, se ampara en "la confidencialidad" para evitar aclarar si el suegro aportó la mayor parte de las donaciones.

Es más, el mismo líder del PSOE sigue sin responder sobre estas cuestiones.

Eso sí, este viernes, en los mítines de Arnedo (La Rioja) y Pamplona (Navarra) Sánchez optó por ironizar con las respuesta de Feijóo al youtuber Jordi Wild como cuando admitía que desconocía la relación de Dorado con la droga cuando le tomaron las famosas fotografías.

"Tiene las santas narices de decir que no sabía que era un narcotraficante", incidía Sánchez, recordando que en 1990 ya había sido detenido en la 'operación Nécora'.

Aquella acción judicial contra el narco se trató de un gran despliegue ordenado por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para desarticular las redes gallegas y sus vínculos con el cartel de Medellín.

Unos días más tarde, Dorado fue puesto en libertad sin cargos al no poder acreditarse las acusaciones contra él, pero se le abrió una investigación separada relacionada con el blanqueo de capitales.

De hecho, la noticia salió en el Telediario de la época y en La Voz de Galicia, aunque es cierto que, al no existir internet, no podía consultarse después, salvo acudiendo a una hemeroteca.

Según Feijóo, le presentaron a Dorado “cuando no tenía nada que ver con el narcotráfico", y lo trató en "un contexto político de un ayuntamiento", el de la Illa de Arousa.

El candidato del PP sí ha admitido que, en esas fechas, se sabía que se había dedicado, "en su momento", al "contrabando de tabaco".

También ha confesado Feijóo en la entrevista con Wild que, en las famosas fotos, lo que s eaprecia en su espalda no es crema solar, sino una pomada contra "un herpes zóster".

En esa misma charla con el youtuber, el líder del PP rescataba la polémica de la sauna Adán, propiedad de Sabiniano y de la que la esposa de Sánchez habría sido la contable, según relataron testigos a este periódico.

El candidato al 29-N por el PP advertía de que fue Sánchez quien "empezó a usar estas fotos" y que el presidente aún no ha contestado a la pregunta que le lleva haciendo varios meses: si financió su campaña de las primarias con el dinero de los prostíbulos masculinos.

"Si la respuesta es que no, ya podría haberla dado", llegó a deslizar ante Jordi Wild. Incluso destacó la hipocresía que supone que Sánchez dijera que iba a "abolir la prostitución" mientras que la familia de su esposa habría vivido de ella.

El PP ataca

La polémica no se acaba ahí. Desde Cartagena, el expresidente del Gobierno José María Aznar pedía al PSOE cambiar el lema electoral de "la fuerza de la gente" por "la fuerza de los prostíbulos".

Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salía al paso del mitin protagonizado por Begoña Gómez en Sevilla, este jueves, en el arranque de la campaña del PSOE.

La líder de los populares madrileños incitaba a la mujer de Sánchez a dar "clases de gestión de saunas con final feliz, de todo aquello que, a lo largo de su vida, ha dominado tanto".

RIGUROSO DIRECTO: https://t.co/bg32M1Otph — Nuevas Generaciones de Madrid (@nnggmadrid) November 12, 2026

Todo ello mientras las cuentas en redes sociales de los populares hacían memes de Begoña Gómez como si estuviese en una sauna masculina.

No es la primera vez que el PP saca la artillería contra las saunas del suegro de Sánchez. El 9 de julio de 2025, Feijóo acusó a Sánchez, en el Congreso, de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución".

En ese momento, le preguntó: "Pero, ¿con quién está viviendo usted? Pero, ¿de qué prostíbulos ha vivido usted?", deslizando que el piso familiar, que fue un regalo de Sabiniano Gómez a su hija, se podría haber pagado con los beneficios de estos negocios.