Sánchez critica la corrupción de Paraguay en campaña pero sólo ve en España el 'ático de Ayuso' y la foto de Feijóo de hace 31 años

El líder socialista insiste en su defensa personal asegurando que jamás ha pactado con Bildu y negando haberse ido de vacaciones durante la crisis de Ceuta.

Sánchez aprovecha las recientes entrevistas con el 'youtuber' Jordi Wild para recriminar a Alberto Núñez Feijóo su postura respecto al piso de Ayuso.

El presidente del Gobierno omite en sus intervenciones los escándalos de corrupción e investigaciones que afectan a su Ejecutivo y al PSOE.

Pedro Sánchez alude a la corrupción en Paraguay durante un mitin en Palma para advertir sobre un hipotético gobierno de PP y Vox.

El presidente Pedro Sánchez ha aludido este sábado en Palma de Mallorca a la quiebra del Ueno Bank, que ha llevado a prisión al expresidente de Paraguay Santiago Peña, para advertir que los ahorros de los españoles estarán en peligro si gobiernan el PP y Vox.

"Abascal tiene en su familia política al expresidente de Paraguay, hoy en la cárcel, eso es lo que quieren importar aquí en España", ha señalado.

En cambio, no ha dedicado ni una sola palabra a los escándalos de corrupción que abrasan a su Gobierno, ni al caso de las cloacas de Ferraz o a la investigación del juez Ismael Moreno sobre la presunta financiación del PSOE.

En el mitin que ha ofrecido junto a Francina Armengol en Palma, Sánchez ha exprimido las entrevistas que Feijóo y Abascal concedieron al youtuber Jordi Wild, para atacar a los dos partidos de la oposición.

En su entrevista con el mismo youtuber publicada el viernes, Pedro Sánchez insistió en que jamás ha pactado con Bildu y negó haberse ido de vacaciones tras la invasión de Ceuta.

Aludiendo a estas entrevistas, Sánchez ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "avala el aticazo comprado por Ayuso, pero vota en contra del decreto Maricarmen que evitará desahucios".

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