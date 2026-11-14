El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, interviene durante la manifestación de EH Bildu, a 14 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco. H.Bilbao Europa Press

Otegi proclama que "Euskal Herria se parece cada vez más" a la que defiende y llama a frenar a "los fascistas de PP y Vox"

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LO ESENCIAL Las claves Arnaldo Otegi encabeza la manifestación anual por la libertad de los presos de ETA, enmarcada en la campaña de las elecciones generales. El líder de EH Bildu llama a dar una "paliza democrática" a PP y Vox y confirma su apoyo a Pedro Sánchez para evitar un gobierno de la derecha. Otegi fija como meta la proclamación de la República vasca tras sembrar ideas y articular mayorías sociales. La jornada se ve empañada por el ataque con piedras, huevos y petardos al coche del candidato del PP por Guipúzcoa, Jon Echeverría, en Hernani.

Este sábado, Euskal Herria se parecía más a lo que EH Bildu y su líder Arnaldo Otegi siempre "han defendido". Así lo ha expresado el propio dirigente durante una manifestación en defensa de "la libertad de presos vascos" —los miembros de ETA que todavía se encuentran en la cárcel—.

La movilización, que se celebra cada año, ha caído en esta ocasión en plena campaña electoral. Y se ha notado.

El líder de EH Bildu ha alentado a sus militantes a votar para poder dar una "paliza democrática" a los "fascistas de PP y Vox" de cara a las elecciones generales.

Es más, han confirmado que si el actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez vuelva a tratar de formar un Gobierno, su formación lo apoyaría. Quieren "amargar la noche electoral de PP y Vox".

"No hay Gobierno progresista en el Estado sin las fuerzas que queremos abandonar el Estado", ha afirmado Otegi, en clara advertencia a Sánchez.

"Convenced a una o a dos personas que no han votado a Bildu para que en esta ocasión lo hagan", ha reiterado. "En esta ocasión votar a Bildu no es votar una sigla política", sino "votar por el futuro de este país, por sus mujeres, por sus jóvenes y por los trabajadores, es votar antifascismo".

"Y la noche electoral vamos a llenar las urnas de esos votos", ha asegurado.

Entre gritos a favor de la independencia y de los presos, y banderas de Navarra e ikurriñas, la manifestación ha concluido con un acto político en la Plaza Circular, donde Otegi ha dicho que la formación soberanista "siembra ideas, ese es nuestro trabajo, sembrar ideas".

"Y primero se siembran las ideas, luego se articulan mayorías sociales y luego se acaba proclamando la República vasca, democrática, socialista, euskaldun y feminista", ha añadido, para asegurar que "no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo".

Lo particular de todo ello ha sido que las mismas declaraciones de Otegi y la marcha de la izquierda abertzale ha coincidido con otro suceso marcado por la campaña: el coche en el que viajaba el candidato por Guipúzcoa, Jon Echevarría, ha sido atacado por decenas de personas. Casualidades de la vida.

Eran alrededor de las 12:00 de la mañana. El PP había planeado un acto en Hernani con el candidato al Congreso, que prepara una ruta por toda la comunidad.

Su llegada, lejos de ser celebratoria, ha estado marcada por el rechazo de cientos de personas que le han recibido con piedras, huevos y petardos.