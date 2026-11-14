Moncloa califica de "puntual" la presencia de Begoña Gómez en la campaña de Sánchez pero no descarta nuevas apariciones

Pedro Sánchez intensifica su estrategia electoral aprobando decretos en el Consejo de Ministros y reforzando su presencia en medios para disputar el resultado hasta el final.

El entorno del presidente pretende presentar a Gómez como víctima de 'lawfare' y ataques judiciales para cohesionar a sus militantes frente a causas que la involucran.

El PSOE busca usar la presencia de la esposa de Sánchez para movilizar al electorado, proyectar una imagen de feminismo y combatir los insultos con el lema del "buen rollo".

Moncloa enmarca la intervención de Begoña Gómez en la campaña en Sevilla como un acto "puntual y reivindicativo", aunque desde el partido no descartan totalmente nuevas apariciones.

La campaña electoral acaba de arrancar formalmente y ya ha quedado claro que Pedro Sánchez va a por todas. Que aplica en toda su extensión su manera de hacer política atrevida hasta la temeridad, sin darse por vencido, intuitivo y aprovechando cualquier grieta, aunque para eso tenga que practicar la contorsión extrema.

O sin pudor, ni complejos y hasta de forma tramposa para llegar hasta donde no había llegado antes ningún presidente, según lo que le atribuyen sus rivales políticos.

"Lo sorprendente es que creyeran que se iba a rendir sin dar la batalla, que se lo iba a poner fácil o que iba a aceptar salir de la Moncloa con el peor resultado histórico del PSOE", explica alguien de su entorno más cercano.

Añade que Sánchez quiere pelear el resultado, aunque suponga anular a sus socios a su izquierda y, por tanto, arruinar las escasas opciones de poder lograr una mayoría que le mantenga en la Moncloa.

Por eso, ha puesto el Consejo de Ministros en estado de alarma electoral para seguir produciendo decretos hasta el último momento.

Ha movido sus influencias para tener en Madrid el lunes a Lula y aprovechar su éxito en Brasil frente a la ultraderecha.

Ha desplegado una intensa actividad en medios, aunque esta vez ha eludido programas como El Hormiguero que sí pisó en 2023, para "no jugar en campos adversos".

Ha estrujado los cerebros de sus asesores para seguir dando la vuelta a insultos como el de "Perro Sánchez" para usarlo a su favor. Incluso hizo un amago para hacer lo mismo con el grito de "Pedro Sánchez, hijo de puta", para convertirlo en la exclamación admirativa "¡Pedro Sánchez, qué hijo de puta!", que se entendió regular.

Y en su equipo avisan (casi amenazan) con que habrá muchas más piruetas, conejos en la chistera de los que tanto ha utilizado en su carrera política.

Así fue desde el inicio de la campaña en Fuenlabrada (Madrid) con la declaración de amor y el beso a Begoña Gómez su esposa.

"Gesto de feminismo"

Luego tuvo que interrumpirlo por la tragedia ferroviaria de Urda y ahora se ha quitado ya el luto para cerrar el paréntesis y volver al amor, con la intervención estelar de Gómez en el mitin de arranque de campaña en Sevilla.

Oficialmente, se explica en su entorno que no está previsto que la pareja del presidente y líder socialista vuelva a intervenir en un mitin.

"Fue un acto puntual y reivindicativo", explican, aunque fuentes del partido no ven tan claro que no vuelva a ocurrir si es necesario durante la campaña. Aunque todos coinciden en que no deben abusar con esta baza.

Según la versión de Moncloa, Gómez pretendía agradecer a los militantes, al partido en general, su apoyo en este tiempo.

Sin embargo, diferentes fuentes del Gobierno y el PSOE dan una interpretación más amplia al gesto de incluirla en la campaña electoral.

Básicamente y por el orden que se quiera, la decisión tiene diferentes objetivos todos encaminados a movilizar a sus potenciales electores, como marcar la agenda y situar al PSOE en primer plano; un gesto de feminismo; contraponer el amor al insulto y, por último, presentarse como mártir de una persecución judicial, el repetido lawfare.

El primero es importante, porque sustituye asuntos incómodos como la corrupción por el suceso de la participación de Begoña Gómez en un mitin electoral. (Esta crónica es un ejemplo de hasta qué punto lo consigue).

El gesto de feminismo estuvo presente en el acto de Sevilla del jueves porque se transformó el lema de campaña "La fuerza de la gente" para pasar a "La fuerza de las mujeres".

Con el beso de Fuenlabrada y el mitin de Sevilla, unido a lemas como "La fuerza del amor", el PSOE intenta contraponer una imagen más amable al insulto.

Por ejemplo, en la segunda entrevista a Sánchez en TVE en los últimos días repitió una docena de veces el mantra del "yo no insulto".

"Buen rollo"

Fuentes de Moncloa explican que PP y Vox dan imagen más agresiva y triste, y frente a eso sitúan los gestos de Sánchez con su esposa y hasta la música y el baile de los mítines del PSOE que muestran alegría y lo humanizan.

Pretenden contraponer las emociones del antisanchismo que odia al presidente con las emociones del "buen rollo", que sea una elección entre "la buena gente y la mala gente", según la simplificación de su equipo. Se trata de aprovechar la campaña electoral más visceral.

El último se resume en la frase "Begoña Gómez simboliza los ataques", que pronuncian en Moncloa, que supone presentarla como "mártir del partido atacada por los jueces", lo que le puede servir para que se identifiquen como lawfare todos los procesos judiciales que le afectan y, por otra parte, cohesionar a los militantes y votantes más fieles y reunir voto de su izquierda de los que rechazan la actuación de la Justicia. El juez Peinado como espantajo agitado para atraer el rechazo a decisiones judiciales.

Todo eso está en las imágenes de Begoña Gómez con papel estelar en los mítines, y por eso es trascendente la decisión.

La mayoría de las parejas de los anteriores líderes políticos y presidentes del Gobierno han quedado en segundo plano en campañas electorales. Por ejemplo, la de Mariano Rajoy o la de José Luis Rodríguez Zapatero que, como mucho, asistieron a algún acto concreto acompañando al candidato.

Sí hay un precedente de pareja de líder que tiene papel estelar, incluso con intervención en un acto del partido: Ana Botella. En 1993, la esposa de José María Aznar hizo un primer acto con militantes en Vicálvaro (Madrid), al que siguieron otros, aunque no intervino en mítines en los que hablaba su marido.

No consta que entonces Botella soñara siquiera tener carrera política propia y, mucho menos, llegar a alcaldesa de Madrid, lo que no ocurrió hasta 2011, ocho años después.

Carmen Romero, esposa de Felipe González, asistió a muy pocos mítines de campañas electorales acompañando a su marido. Fue diputada por Cádiz entre 1989 y 2004 y en esas generales hizo sus propios actos de campaña en su circunscripción.

El caso de los Kirchner

Buscando referentes internacionales ha surgido el caso de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina.

Sobre todo porque la foto del beso de Fuenlabrada fue convertido en cartel del PSOE con el lema "La fuerza del amor", exactamente igual que se hizo en Argentina con los Kirchner.

Los casos se parecen por el uso electoral de la emocionalidad de la relación de las respectivas parejas, pero presentan diferencias derivadas de la pura cronología.

Begoña Gómez es militante del PSOE, pero no consta que haya tenido actividad política pública hasta ahora y cuando su marido ya estaba en la Moncloa.

En cambio, Cristina Kirchner tenía carrera política propia, paralela a la de su marido, y desde mucho antes de que este llegara a la presidencia de Argentina.

Cristina Fernández comenzó su carrera política a principios de la década de 1970, cuando era estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), y hasta 1974 no conoció a Néstor Kirchner, como consecuencia de su actividad política.

Cristina Fernández logró en 1989 su primer cargo electivo, el de diputada provincial por Santa Cruz, y su marido no llegó a la Presidencia de la nación hasta 2007. Entró en la Casa Rosada cuando su esposa era senadora desde hacía 12 años, es decir, participó en actos electorales con su marido cuando ya tenía una carrera política propia.