Los violentos que han arrojado piedras sobre el coche de Jon Echeverría. X

Lanzan piedras, huevos y petardos al coche en el que viajaba Jon Echeverría, candidato del PP por Guipúzcoa

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LO ESENCIAL Las claves Jon Echeverría, candidato del PP por Guipúzcoa, sufre un ataque con piedras, huevos y petardos al coche en el que viajaba en Hernani y se ve obligado a cancelar su ruta de campaña. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general, Miguel Tellado, muestran su indignación, defienden a su candidato y aseguran que no se dejarán amedrentar. El lehendakari Imanol Pradales y el PNV expresan su contundente condena ante el ataque, defendiendo que la intolerancia no tiene cabida y que las ideas se defienden en las urnas. El sindicato mayoritario de la Ertzaintza (SIPE) condena la agresión y exige una investigación inmediata, así como la dimisión del consejero de Seguridad.

El candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha sufrido este sábado el lanzamiento de huevos, petardos y piedras contra el vehículo en que viajaba, en su gira por el municipio vasco de Hernani.

Por ello, se ha visto obligado a cancelar su ruta de campaña de cara al 29-N.

"Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco", ha señalado Echeverría en su perfil de X.

El joven ha exigido a la Ertzaintza que "garantice" su seguridad.

Además, ha señalado que mañana continuará con la gira en la localidad guipuzcoana de Zumárraga.

Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco. Exijo a la @ertzaintzaEJGV que garantice nuestra seguridad. Seguimos mañana en Zumárraga. https://t.co/yagZe16jSB — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 14, 2026

Ante lo sucedido, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su indignación: "¿Pero esto qué es?".

"Hace unos días agredieron a dos chavales de NNGG en Barakaldo y hoy quieren amedrentar a Jon Echeverría y al resto de compañeros del PP vasco", ha agregado el líder de Génova en un tuit de su perfil de X.

¿Pero esto qué es? Hace unos días agredieron a dos chavales de NNGG en Barakaldo y hoy quieren amedrentar a Jon Echeverría y al resto de compañeros del @PPVasco. Van listos si creen que nos dan miedo. Ni un paso atrás. Seguimos de frente, con todas las ganas de ganarles también a los socios de Sánchez. Vamos a conseguirlo y además con escaño en Guipúzcoa. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 14, 2026

"Van listos si creen que nos dan miedo. Ni un paso atrás. Seguimos de frente, con todas las ganas de ganarles también a los socios de Sánchez. Vamos a conseguirlo y además con escaño en Guipúzcoa", prosigue el comunicado de Feijóo.

Además, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha indicado que "a cada piedra que nos lancen estos fascistas, responderemos con más compromiso con la libertad y con la defensa de España".

Siguiendo en esta línea, Tellado le ha recordado que cuenta con el respaldo del partido y "de la mayoría de los españoles", además de recordar que quedan 15 días "para que termine la impunidad de los violentos en las calles".

Condenas al ataque

El lehendakari, Imanol Pradales, ha condenado el lanzamiento de "petardos, huevos y piedras" al candidato popular por Guipúzcoa, Jon Echeverría.

"Sin la razón de la palabra, las urnas pierden su sentido", ha defendido, para reiterar su "contundente rechazo y condena" ante lo ocurrido y trasladar toda su solidaridad al candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa.

Por su parte, el PNV también ha condenado el ataque a Echeverría advirtiendo que en el País Vasco, "las ideas se defienden con la palabra y en las urnas".

Los nacionalistas vascos han afirmado que "estas actitudes no tienen cabida en nuestra sociedad": "Frente a la intolerancia, más democracia".

En esta misma línea ha seguido el SIPE, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, condenando los lanzamientos de objetos.

Gracias a los valientes agentes de la Ertzaintza hoy no lamentamos una desgracia. Su labor es heroica y la desarrollan en condiciones pésimas. El Sindicato Profesional de la Ertzaintza ya lo ha dicho: CONSEJERO, DIMISIÓN. https://t.co/M20wm6ELpg — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 14, 2026

"Exigimos responsabilidades, una investigación inmediata y la dimisión de Zupiria. La libertad y la seguridad no pueden quedar a merced de los violentos", destaca el SIPE exigiendo la dimisión de su consejero de Seguridad.