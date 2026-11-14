El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ángel García

Feijóo hace resumen de ocho años: "De Ábalos a Puente y siempre Sánchez. Corrupción, machismo e incompetencia"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo resume los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez bajo las premisas de "corrupción, machismo, incompetencia y soberbia" durante un mitin en Santiago de Compostela. El líder del PP anuncia que realizará una auditoría en su primer Consejo de Ministros si gobierna e integrará la cartera de Vivienda en una vicepresidencia. Feijóo denuncia "machismo en los despachos del Gobierno" y critica la investigación de la Fiscalía Europea sobre el presunto fraude con fondos de las pulseras antimaltrato. Miguel Tellado califica a Pedro Sánchez de "perdedor" y compara al presidente y a su esposa, Begoña Gómez, con "los Kirchner de España".

El presidente del (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha resumido así este sábado los ocho años del Gobierno: "De Ábalos a Puente y siempre Sánchez, Corrupción, machismo, incompetencia y soberbia".

Feijóo ha ofrecido este sábado un mitin de campaña en Santiago de Compostela, junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, y al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

El líder del PP ha denunciado que el PSOE "monta campañas para que la gente se olvide. No vamos a olvidar": "No volverá a haber corrupción, habrá limpieza".

"En el primer Consejo de Ministros habrá una auditoría de todo lo que han tocado y han saqueado", ha anunciado.

Además, Feijóo ha indicado que si vence en los próximos comicios del 29 de noviembre incluirá la cartera de Vivienda en una vicepresidencia.

Pulseras antimaltrato

El líder de los populares también ha denunciado el "machismo en los despachos del Gobierno", ha dicho en alusión a los casos de Paco Salazar y del exministro José Luis Ábalos.

Esta semana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en el Ministerio de Igualdad en una operación dirigida por la Fiscalía Europea, sobre el presunto fraude en los fondos europeos destinados a las pulseras antimaltrato.

"Excarcelaron a agresores condenados por abusos sexuales", ha dicho Feijóo sobre la ley del sólo sí es sí, "no habrá chapuzas con las pulseras. La Fiscalía Europea cree que ha habido corrupción. Se acabó utilizar a las mujeres", ha añadido.

"Los Kirchner de España"

Por su parte, el número dos del PP, Miguel Tellado, ha indicado que el presidente del Gobierno "es un perdedor. Perdió en 2023 y lo volverá a hacer ahora".

Ha aludido también a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, quien el jueves abrió el primer mitin de campaña de los socialistas: "Nadie mejor que ella para representar al PSOE, procesada por dos delitos de corrupción".

Tellado ha comparado al tándem compuesto por Sánchez y su esposa como "los Kirchner de España".

"Les falta la pulserita de arresto domiciliario, pero todo se andará", ha apostillado el secretario general del PP.

Gómez se enfrenta próximamente a un juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid, una vez concluida la instrucción del juez Juan Carlos Peinado.

El magistrado sostiene que la mujer de Sánchez podría haber incurrido en dos presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Contesta a Sánchez

Feijóo ha contestado a la entrevista que concedió Sánchez al youtuber Jordi Wild.

"Presume de trenes después de tanto dolor, presume de Ceuta después de tanto abandono, presume de inmigración ordenada después de tanto descontrol y presume también de vivienda con una generación entera que no puede emanciparse", ha subrayado.

Asimismo, el líder del PP ha destacado su propia trayectoria: "Sí, soy gestor. Vengo de la gestión. Es lo que sé hacer. Es lo que quiero hacer y es lo que España necesita".