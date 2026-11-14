Ayuso, sobre el ataque de Sánchez: "Quiere que mires a un ático para tapar lo de Ceuta, los trenes y los apagones"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de intentar distraer la atención pública con la investigación de su ático frente a problemas como Ceuta, los trenes o los apagones. La presidenta madrileña denuncia una manipulación de la opinión pública por parte del PSOE tras la decisión del Tribunal de Cuentas de investigar la compra del inmueble en Chamberí. Durante un mitin en Torrejón de Ardoz, Ayuso calificó al "sanchismo" de garrapata y criticó los posibles indultos del Ejecutivo a mandos judiciales. Ester Muñoz defendió a la lideresa del PP de Madrid ante el incremento de ataques de la izquierda, comparando su tirón popular con el de Madonna en los años 80.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Gobierno "te pide que mires a un ático" mientras "están Ceuta, los trenes, los apagones, las barbaridades que son de 100 en 100 cada día...".

Estas declaraciones se producen después de que el Tribunal de Cuentas haya rechazado el archivo de la investigación del caso de la compra del ático en la región por valor de seis millones de euros.

"¿Por qué una consejera del PSOE en el Tribunal de Cuentas recoge una denuncia del PSOE, lo informan en la televisión pública que ha comprado el PSOE (...) y entonces lo irradian a todos los medios que trabajan dirigidos desde el PSOE?", se ha cuestionado la lideresa madrileña.

Siguiendo en esta línea, la mandataria de Puerta del Sol ha asegurado que "lo que pasa en España" es la "manipulación constante de la opinión pública" por parte del PSOE.

Ayuso ha pronunciado estas palabras durante la mañana de este sábado en un mitin celebrado en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, al que han asistido unas 900 personas según el PP y donde la presidenta regional ha portado una camiseta con el lema "J'aime les fruits (Me gustan las frutas, en español)".

"¿Habláis francés como el presidente inglés?", ha ironizado con los asistentes al evento, a quienes también ha avisado de que el "sanchismo" es una "garrapata" que entra en el cuerpo "y se va quedando con todo" y ha urgido a "acabar con ello" desde la cabeza: "Si no vamos a la cabeza del sanchismo, no podremos acabar con esa garrapata".

"Tienen a Begoña"

Tras opinar que "cada vez hay menos lugares para disentir", ha cargado contra el "tirano" Pedro Sánchez, al que ha acusado de preparar el indulto al ex fiscal general del Estado condenado, "como no ha ocurrido en ninguna nación desde hace décadas".

La presidenta madrileña ha estado acompañada de Ester Muñoz, la candidata al Congreso de los Diputados por León.

Muñoz ha indicado que "la gente quiere cada día más" a la presidenta autonómica y por ello entiende que la izquierda esté "asustada y desesperada".

"Ellos tienen a Begoña Gómez, nosotros a Madonna (...) no sabéis lo que es ir con ella por la calle, es como si llegara Madonna en plenos años 80", ha subrayado la portavoz de campaña de los populares, quien considera que habrá un incremento de "ataques" hacia la lideresa madrileña.

También se ha referido a los mítines del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha considerado que ha convertido su campaña "en una especie de programa cómico" con el que intenta "humillar" al candidato popular y presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.