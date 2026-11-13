Sánchez le justifica a Jordi Wild el cambio del Peugeot por el Mercedes: "Me dormí y estuve a punto de darme una h..."

La conversación en 'The Wild Project' duró casi dos horas después de que el propio Sánchez decidiera posponer sus llamadas para prolongar la grabación.

Sánchez defiende su gestión en la crisis migratoria afirmando que él ejercía el mando único de forma no formal y que no estuvo de vacaciones en La Mareta.

El presidente del Gobierno exculpa a los agentes marroquíes en la crisis de Ceuta y sugiere que su presencia sirvió para evitar una tragedia.

Pedro Sánchez explica en el pódcast de Jordi Wild que cambió el Peugeot por un Mercedes en 2017 tras casi sufrir un accidente de coche al dormirse al volante.

Pedro Sánchez ha explicado a Jordi Wild por qué cambió el Peugeot por el Mercedes en la travesía por España con la que recuperó la Secretaría General del PSOE en las primarias de 2017: estuvo a punto de tener un accidente.

"Hay dos etapas. Hay una etapa en la que yo voy solo y estuve a punto de darme una buena hostia porque iba conduciendo yo solo, de un lado para otro. Me dormí y me salí… Me pegué un buen susto", ha confesado el presidente sobre su etapa al volante del Peugeot.

Tras el susto, llegó el Mercedes. "Un grupo de compañeros me dijo: 'Te llevamos nosotros, te conducimos nosotros'. Ese fue Juan Manuel Serrano, que me llevó en el coche", ha explicado.

Serrano, entonces su hombre de confianza y después presidente de Correos, tenía además otro coche: "Él, efectivamente, tenía un Mercedes. Yo cambié el Peugeot por el Mercedes".

El Peugeot dio nombre a la llamada banda del Peugeot, con la que se identifica a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Jordi Wild entrevista a Pedro Sánchez

En la misma entrevista, Sánchez ha exculpado a los agentes marroquíes desplegados en la frontera durante la invasión de Ceuta.

Y ha sugerido que su presencia "afortunadamente" pudo servir para evitar "una catástrofe".

"El dilema era: o nos liamos a tiros con chavales que van desarmados o tratamos de absorber eso para que luego se puedan ir", ha explicado Sánchez sobre la respuesta del Gobierno a la crisis.

"Es evidente que el régimen marroquí, sobrepasado, lo que hizo fue facilitar en frontera el que se pueda gestionar de esa manera", ha añadido.

Preguntado por el streamer catalán si los agentes marroquíes "guiaron" a los migrantes, Sánchez ha respondido: "No lo sabemos".

Según el informe policial remitido a la Audiencia Nacional, que investiga la invasión, gendarmes marroquíes uniformados y agentes de paisano participaron en el "guiado activo” de los migrantes hacia Ceuta.

Para Sánchez, los agentes marroquíes "puede ser que estuvieran allí para que no se provocara una catástrofe y una tragedia que, afortunadamente, se evitó".

Sánchez también ha justificado que no se constituyera antes un mando único. "El mando único desde un punto de vista no formal era yo", ha sacado pecho.

El presidente ha querido dejar claro, además, que su descanso estival en La Mareta (Lanzarote) no fue tal.

"Yo no estaba de vacaciones. Estaba con mi familia en otra residencia pero trabajando full time en resolver la crisis de Ceuta", ha asegurado.

Cancela llamadas

La entrevista, emitida en The Wild Project, el pódcast de Jordi Wild, se ha prolongado durante casi dos horas. Una duración que el propio Sánchez ha querido estirar cuando el youtuber catalán le ha advertido de que iban "un poco mal de tiempo".

"Me quedo más, no tengo ningún problema", le ha respondido el presidente. Wild ha consultado entonces a su equipo si podían alargar la grabación, y Sánchez ha despejado cualquier duda: "Tengo llamadas, pero las posponemos, no hay problema".

La de Sánchez ha sido, finalmente, la más extensa de las tres entrevistas que Wild ha realizado a los candidatos, por delante de la de Ada Colau y de la de Alberto Núñez Feijóo, que ha sido la más corta.