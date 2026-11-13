Pedro Sánchez se ríe junto a Manu Sánchez en el programa "El Perro andaluz" en TVE. TVE

Sánchez inicia la pegada de carteles con otro show en TVE: "Marlaska es mi ojito derecho porque es el más reprobado"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez inicia la campaña con una entrevista distendida de hora y cuarto con el humorista Manu Sánchez en TVE. El presidente defiende a Fernando Grande-Marlaska pese a sus reprobaciones, calificándolo irónicamente como su "ojito derecho". Respalda la figura de su mujer, Begoña Gómez, tras su primer acto de partido, y elogia la dimisión del exministro Óscar Puente. Resta importancia al espionaje de su móvil a través de Pegasus afirmando que no afecta a la seguridad nacional.

A la misma hora que comenzaba la pegada de carteles y el inicio oficial de la campaña electoral, Pedro Sánchez salía del plató de "El Perro Andaluz" con la cartera de "ministro del prime time" y con una glosa a su favor,

Culminaba así una entrevista cómoda y complaciente realizada desde Sevilla por el humorista Manu Sánchez. Durante una hora y cuarto, Sánchez ha charlado de forma distendida y ha defendido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en cuestión por las cargas en Madrid tras la manifestación celebrada durante la huelga general.

El presidente del Gobierno ha admitido que "desconoce" quien dio la orden de cargar aunque ha evitado criticar a los agentes que se "baten el cobre" en cada intervención. También ha cerrado filas con su ministro del Interior aunque ha defendido una investigación interna.

"Aquí sube puntos el que más reprobaciones tiene", ha defendido sobre las 3 veces que el Congreso ha censurado a Fernando Grande Marlaska y las otras 3 que el Senado ha pedido su destitución.

"Es mi ojito derecho porque es el que más reprobaciones tiene", ha añadido Sánchez, restando así importancia a las votaciones en las que se instó a su cese por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, la muerte de dos Guardias Civiles en Barbarte o por la gestión de la valla de Melilla con decenas de muertos.

Durante la entrevista también ha defendido a Begoña Gómez que, a unos meses de sentarse en un banquillo, este jueves se estrenó como mitinera y como telonera de Sánchez en Sevilla.

"Ha cabreado bastante a la derecha y a la ultra derecha porque llevan años deshumanizando a mi mujer y ella ha dicho que eso de ser 'esposa de...' se ha acabado hace mucho tiempo", ha afirmado Sánchez que defendía "su compromiso con el PSOE"

También ha elogiado al dimitido Óscar Puente tras la catástrofe de Urda porque "ha dignificado la política" y "reconstruido la confianza" en la línea Madrid-Sevilla.

Sánchez ha confirmado que el exministro de Transportes le planteó un Whatsapp muy largo. "Al minuto estaba dimitiendo", ha añadido.

El jefe del Ejecutivo cree que ahora "visto en perspectiva" su dimisión fue en el mejor momento "tras aportar soluciones y dar explicaciones".

Más esquivo ha sido con Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Dos de sus manos derechas que han pasado por la cárcel, pero insiste en que se trata de casos aislados.

"¿Tú sabes la cantidad de personas que he nombrado?", ha afirmado tras confesar que se quedó "de piedra" tras conocer las andanzas de sus dos exsecretarios de organización y que fue "una decepción".

Presidente en La Mareta

Sobre la crisis de Ceuta, Sánchez ha admitido que entiende que la ciudad autónoma "esté enfadada" tras más de 100 días con miles de asaltantes en sus calles aunque ha evitado hacer autocrítica.

Incluso ha asegurado que La Mareta, el palacio de Lanzarote donde se recluyó en agosto, está equipado para el seguimiento de crisis. "Uno es presidente 24/7 con independencia de donde sea el código postal", ha sentenciado.

También ha rechazado que Marruecos tenga información confidencial sobre él. Si en el programa de Broncano admitió que el software Pegasus se había llevado sólo "fotos familiares" ahora ha añadido "mensajes de trabajo" pero "nada que tenga que ver con la seguridad nacional".

Pese a que el propio Gobierno confirmó que se habían extraído 2,7 gigabytes del móvil del presidente. Lo que equivalen a miles de fotos y mensajes.

También ha tratado de victimizarse con los "insultos" que sufre, culpando en exclusiva del clima político a la oposición. Incluso ha confesado con pesar cómo sus hijas han tenido que escuchar gritos contra su padre en bares.

Un Sánchez que volvía a mostrar su lado más humano en su segunda entrevista a un humorista en TVE tras la de David Broncano en La Resistencia. En cambio, no ha concedido ninguna a los servicios informativos ya que en septiembre estuvo en el programa Mañaneros de Jesús Cintora y producción externa.

Sólo dos días después de que el Consejo de Informativos pidiese, tras el paso de Abascal por La Revuelta, que las entrevistas a los políticos las hiciesen periodistas de la corporación.