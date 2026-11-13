Sánchez inicia la campaña más tramposa de la Democracia: tras la huelga, el CIS 'fake', los hijos de la 'ley de nietos' o la 'compra' de votos con decretos sociales

El Ejecutivo recurre a los 'martes y viernes sociales' para encadenar medidas de corte electoralista durante las dos semanas previas a las votaciones.

El Tribunal Supremo detecta indicios de irregularidades en el censo del CERA por la inclusión de miles de personas beneficiadas por la Ley de Nietos.

El PSOE utiliza el CIS de José Félix Tezanos, tildado de 'fake' por su sobrerrepresentación de votantes socialistas, para tratar de condicionar la opinión pública.

Pedro Sánchez organiza una campaña atípica con cuatro Consejos de Ministros y varias reuniones de la Diputación Permanente para aprobar decretos sociales.

En política, las trampas rara vez se improvisan: se planifican, se programan y, cuando salen a la luz, se disfrazan.

Pedro Sánchez ha diseñado una campaña electoral concebida para sacar ventaja de todos los recursos que tiene al alcance, independientemente de su moralidad.

Hoy ya puede decirse que ha convertido esta campaña de 2026 en la más atípica de la historia de la Democracia.

Tras haber decidido celebrar cuatro Consejos de Ministros en campaña electoral para intentar marcar la agenda política con iniciativas sociales pese a no tener Presupuestos, este jueves ha trascendido que también convocará varias veces la Diputación Permanente con el mismo propósito.

Aprovecha así que el Parlamento, donde no tiene mayoría, está disuelto, para seguir legislando, a dos semanas de las votaciones.

Ninguna de las dos situaciones tiene precedentes en Democracia.

Pero esa política basada en las artimañas ya se pudo comprobar con la huelga general, la primera que se dirige contra la oposición y se agita desde el Gobierno.

El inaudito papel de juez y parte del Ejecutivo quedó a la vista con las cargas policiales en Madrid y Barcelona.

Este jueves, el PSOE llegó a pedir explicaciones a Interior mostrándose "indignado" con las imágenes, como si el control de las fuerzas de seguridad escapase al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

De esta forma, volcándose de lleno en movilizar a la izquierda, los socialistas confían en dar la vuelta a las encuestas y revertir la sensación de derrota que atenaza a su espacio político.

El último CIS

De momento, el consenso demoscópico no refleja un escenario igualado, pero Sánchez ha convertido el CIS en una pieza de ingeniería electoral, en lugar de un termómetro, para dejar de medir la opinión pública y empezar a fabricarla.

El mismo día de arranque de la campaña, el CIS de José Félix Tezanos publicaba una encuesta fake.

Basta con comprobar el recuerdo de voto para destapar que la trampa no está solo en la cocina, sino en la propia base del sondeo.

De las 40.000 entrevistas realizadas, un 37,4% sostiene haber votado al PSOE en las elecciones generales de 2023; sin embargo, en aquellos comicios los socialistas solo obtuvieron el 22,1% sobre el censo real. Es decir, hay una sobrerrepresentación de 15,3 puntos.

En cambio, los populares aparecen infrarrepresentados en 1,9 puntos, de modo que los datos arrojan un sesgo de 17,2 puntos a favor del PSOE.

Los hijos de los 'nietos'

Hay más. Tras numerosas polémicas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha permitido votar a los hijos de los nacionalizados al amparo de la llamada Ley de Nietos y después de las oscuras maniobras del Gobierno en este proceso.

Y ello pese a admitir el Alto Tribunal que se ha introducido en el censo electoral de residentes en el extranjero (CERA) a personas que no deberían figurar en él.

La resolución del Supremo no ha podido extender la petición de ampliar la suspensión cautelar del derecho al voto a los 189.678 nuevos nacionalizados españoles, pese a existir serias sospechas de que su inscripción en el CERA es irregular. Y no ha podido proceder a esa suspensión, en parte debido a la resistencia del Gobierno a colaborar en la identificación de todas estas personas.

Pero ha quedado claro que el Supremo aprecia un "peligro fundado, real y serio" de que se haya producido una "alteración del censo electoral" por la vía de miles de inscripciones realizadas en el censo electoral que pueden ser ilegales por resultar contrarias a la propia Ley de Memoria Democrática.

Cuatro Consejos

Pero como ya se ha apuntado, el Gobierno se servirá también del BOE en este tramo final de legislatura para aprobar medidas de corte electoralista.

Durante la campaña se celebrarán hasta dos Consejos de Ministros por semana: los denominados "martes sociales" pasan a ser "martes y viernes sociales".

A la par se activará la Diputación Permanente para convalidar varios de los reales decretos a los que dé luz verde el Ejecutivo.

La hoja de ruta ya está en marcha: este jueves el Congreso aprobó el Real Decreto Maricarmen y este viernes se celebrará un Consejo de Ministros que complementará al del pasado martes, cuando se anunciaron las pensiones de viudedad para las parejas que acrediten dos años de convivencia.

Salvo cambio de última hora, está previsto que el próximo miércoles 18 vuelva a reunirse la Diputación Permanente para ratificar los textos que salgan de ambos Consejos. Algo que no tiene precedentes, como también lo son los cuatro Consejos de Ministros en plena campaña.

Sánchez pone así toda la carne en el asador, con una maquinaria engrasada para aprobar las iniciativas más rentables electoralmente en plena campaña.

De ahí que hasta sus propios socios pidan rescatar algunas medidas que habían naufragado tras la disolución de las Cortes para intentar aprovechar esas ventanas.

En esta línea, el Frente Amplio presiona para que se apruebe un real decreto que otorgue la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española, tal y como contemplaba la ley que recibió el visto bueno del Congreso, pero quedó pendiente de aprobación definitiva en el Senado.