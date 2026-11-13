Igualdad vulneró las leyes UE al ocultar los fallos de las pulseras antimaltrato cuya financiación investiga la Fiscalía Europea

Los fallos de geolocalización y desconexiones de los dispositivos defectuosos impidieron la instalación o sustitución de pulseras durante al menos ocho meses.

La Comisión Europea analiza medidas correctoras y mantiene bajo observación el hito 472 del Plan de Recuperación, lo que podría comprometer el séptimo desembolso de fondos para España.

La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude de 45 millones de euros en fondos europeos destinados al sistema de geolocalización COMETA, con registros de la UCO en el Ministerio y el Tribunal de Cuentas.

Igualdad vulneró la normativa de la Unión Europea al no notificar en 72 horas las fallas de seguridad de las pulseras antimaltrato a la AEPD ni informar a las víctimas afectadas.

El Ministerio de Igualdad vulneró las leyes de la Unión Europea al ocultar las brechas de seguridad del sistema COMETA, que rige las pulseras de protección de víctimas de violencia de género.

Así lo acredita la documentación parlamentaria a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en referencia al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El artículo 33 de esta normativa europea obliga a notificar cualquier "violación de seguridad de los datos" a la autoridad de control "a más tardar 72 horas después".

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), responsable del tratamiento de los datos de las usuarias, "ha confirmado que no consta en sus registros notificación alguna del Ministerio de Igualdad".

Así puede leerse en un escrito presentado por la eurodiputada Rosa Estaràs, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) del Parlamento Europeo, ante la Comisión Europea el pasado 5 de noviembre, en poder de este diario.

Aún más grave, el artículo 34 de la misma norma obliga a informar directamente y "sin dilación indebida" a las propias afectadas cuando exista un "alto riesgo para los derechos y libertades".

En este caso, las mujeres víctimas incluidas en el programa VioGen siguieron confiando su seguridad física a dispositivos defectuosos sin ser advertidas ni por el Ministerio ni por la empresa adjudicataria de la pérdida masiva de registros de geolocalización.

A pesar de lo explicado hasta ahora, el Gobierno no puede ampararse en que la norma comunitaria excluye esta obligación en caso de procedimientos penales, como está previsto en el artículo 2.2.d del reglamento UE.

Y es que la norma específica que rige en ese caso –Directiva UE 2016/680, específica sobre ejecución penal, y la Ley Orgánica 7/2021 de Protección de Datos española– impone exactamente la misma obligación de notificar en 72 horas a la AEPD.

"Medidas correctoras"

Estaràs, eurodiputada del PP Europeo, denuncia que "se ha conculcado el Reglamento europeo" y culmina el escrito con cuatro preguntas, que se remontan a otras tantas denuncias ante Bruselas, desde septiembre de 2025, donde alertó de que los fallos impidieron instalar nuevas pulseras o sustituir las defectuosas "durante al menos ocho meses".

En las dos únicas respuestas remitidas hasta hoy, la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, ya dejó claro que "vigilaba de cerca" el escándalo.

En la contestación del 19 de enero de 2026, Lahbib recordó que los Estados miembros son responsables de los instrumentos para cumplir las órdenes de alejamiento: "Cuando se utilice el seguimiento por medios electrónicos, siempre se debe informar de sus capacidades y limitaciones a las víctimas", subrayó en su escrito.

Once días después, el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis confirmaba, en otro escrito al que ha accedido este periódico, que el Ejecutivo comunitario conocía los fallos técnicos publicados en prensa.

Dombrovskis vinculó el caso al Plan de Recuperación español y advirtió de que Bruselas "podría considerar la posibilidad de adoptar medidas correctoras".

Dimensión penal y económica

La advertencia europea cobra ahora una dimensión penal tras la intervención de la Fiscalía Europea en Madrid. El organismo comunitario ha enviado este jueves a la UCO de la Guardia Civil a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas para recabar documentación sobre el servicio.

Los investigadores indagan un presunto fraude en la gestión de aproximadamente 45 millones de euros procedentes de los fondos europeos. La investigación parte de una denuncia de la oficina antifraude de la Intervención General del Estado y de un informe del Tribunal de Cuentas que detectó "graves deficiencias".

Para Estaràs, esta actuación judicial confirma la gravedad de unos fallos que comenzaron durante la etapa de Irene Montero al frente de Igualdad y empeoraron tras el cambio de empresa adjudicataria.

"No estamos ante un problema técnico menor, sino ante un asunto de enorme gravedad que afecta a la seguridad de las mujeres y al uso del dinero de todos los europeos", afirmó la eurodiputada en declaraciones a este periódico.

Fondos UE en riesgo

A este frente judicial se suma la incertidumbre financiera sobre el séptimo desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Gobierno español solicitó este pago el pasado 30 de septiembre tras renunciar voluntariamente al 38 % de los fondos asignados inicialmente alegando que los créditos eran caros.

La Comisión Europea aún mantiene abierta la evaluación de esta solicitud antes de autorizar la transferencia del dinero. En su respuesta de enero, Dombrovskis precisó que Bruselas examinaría el cumplimiento del denominado hito 472 precisamente en este tramo.

Dicho hito exige acreditar "inversiones eficaces" en servicios telefónicos y en línea para proteger a las víctimas de violencia machista. El expediente español queda ahora comprometido tanto en el fondo, por los fallos, como en la forma, por la investigación de la Fiscalía Europea.

En el fondo, las desconexiones y la pérdida de 123 registros de movimientos de agresores cuestionan la eficacia real de unas inversiones diseñadas para proteger a las usuarias. En la forma, los registros de este jueves ponen bajo sospecha la legalidad de la contratación pública y la buena gestión financiera exigidas por Bruselas.

Estaràs ya interpeló a la Comisión el pasado 15 de octubre para saber si Bruselas preveía "suspender o posponer" el séptimo pago y si la renuncia del 38% de los fondos asignados afectó específicamente "a fondos relacionados con la igualdad o la protección de las mujeres víctimas de violencia".

Según la europarlamentaria, Bruselas le contestó "que estaban vigilando este tema, pero aún no me han respondido sobre si se revisará la adjudicación y ejecución de los contratos", ahora bajo la lupa de la Fiscalía.