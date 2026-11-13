Feijóo se gusta con Jordi Wild: "El inglés es importante. Admito que no he hecho esfuerzos, pero yo no insulto en ningún idioma"

El candidato apeló al voto útil para lograr el cambio de Gobierno, pidiendo apoyo incluso a quienes no compartan plenamente las siglas del PP.

Feijóo justificó las polémicas fotos del pasado con Marcial Dorado revelando entre bromas que la crema en su espalda se debía a un herpes zóster.

El líder del PP admitió con humor no hablar inglés, pero defendió su capacidad de gestión afirmando: "No sé inglés, pero sé gobernar".

Alberto Núñez Feijóo fue el primer candidato en acudir al pódcast 'The Wild Project' de Jordi Wild, donde se mostró distendido en el arranque de la campaña electoral.

Alberto Núñez Feijóo fue a ver a Jordi Wild con una "petición de voto" grabada para emitirse en este primer día de campaña; con una confesión sobre su inglés y hasta con otra de un herpes zóster que explicaba un detalle de su pasada relación con Marcial Dorado.

El candidato del PP se gustó en una entrevista con el famoso youtuber, dejando espacio no sólo para las bromas, sino para las promesas de gobierno, las cuentas pendientes con Pedro Sánchez y la "urgencia del cambio necesario" que usa como lema para el 29-N.

Ese mensaje llegó al final, sin exigir al espectador una conversión a la fe popular.

"Coged la papeleta del cambio, os guste o no el PP", pidió Feijóo mirando a cámara. Relajado, dejó claro lo "imprescindible" que lo ve: que para cambiar al inquilino de la Moncloa no hay que enamorarse del siguiente arrendatario.

El gallego ha presentado ese relevo como "necesario" y se ha ofrecido como "garantía de experiencia, honestidad y decencia". También invocó sus mayorías absolutas en Galicia: "Donde me conocen, lo saben".

Le importaba más dejar claro que "aunque no estés de acuerdo conmigo, al menos yo nunca te voy a mentir" que insistir en detallar planes de Gobierno.

Y eso que los traía memorizados: sólo hubo una corrección de los verificadores, ¡y le convino a él! "No es el 4% el absentismo entre los autónomos", le corrigió Wild, "sino el 1%".

Hacia el final de la charla, el influencer quiso reírse un rato tocando lo de que Feijóo no sabe inglés. Y él aceptó el reto cómodo, confesando que no ha hecho "esfuerzos" porque le interesan más "los enormes problemas de los españoles".

Pero sí, reconoció que "debería hablarlo", que es una asignatura sin recuperación. "No sé inglés, pero sé gobernar", contestó de inicio. Y defendió que, en todo caso, "cuando se negocian cosas de hilado fino", la traducción oficial es imprescindible.

Después ha buscado refugio en Felipe González, que ya había salido antes en dos ocasiones, una de ellas para confesar que el joven Feijóo de 22 años le votó en 1982: "Él dijo que se puede ser tonto en varios idiomas. Yo, al menos, no insulto en ningún idioma".

El muro

La otra vez que salió Felipe en la conversación fue cuando Wild le dijo que ahora parece m ás cerca del PP, y Feijóo respondió que eso es porque Sánchez ha dividido el PSOE.

"La división tiene nombre y apellidos, es Pedro Sánchez Pérez-Castejón", afirmó.

Wild le recordó que las descalificaciones no son patrimonio de un solo partido. Y Feijóo aceptó el reproche con una metáfora sanitaria: "Esto es un virus que se inocula y se expande... a mí también me ha afectado", admitió, aunque negó haber sido el responsable de "propagarlo".

Su propuesta es "la centralidad". La de su adversario, según explicó, "son los bandos, los muros y las trincheras".

Pero hubo más referencias médicas, esta vez en tono jocoso, cuando la charla se subió al barco de Marcial Dorado y Wild dijo "ésa no es la mejor foto, hay una con cremita".

Feijóo, relajado y tal vez con el asunto preparado, le interrumpió: "Tenía un herpes zóster, por si te interesa", dijo para explicar el pegote de crema en su espalda en "una de las instantáneas ésas del siglo pasado".

Sobre Dorado, reiteró que lo conoció antes de saber de sus problemas judiciales y que, además, lo primero que hizo fue dar explicaciones en el Parlamento gallego, ya en 2013.

"Si en 30 años de servicio público, eso es lo que tienen, estoy tranquilo... está más que explicado, no como el dinero de la prostitución que pudo pagar las primarias de Sánchez", dijo con cierta saña. "Yo se lo he preguntado, si la respuesta fuera no podría darla", sugirió.

Entre el inglés pendiente, la crema y las pullas, Feijóo ha reservado para el cierre su petición más práctica: votar al PP, incluso sin entusiasmo.

Primero en aceptar y en salir

Feijóo fue el primero en aceptar el desafío de The Wild Project, el pódcast de Jordi Wild en YouTube. "Y yo imaginaba que serías el que diría que no... o que serías el último en aceptar", comenzó Wild. "En mi gabinete hay gente que te sigue, y yo no tengo nada que ocultar", respondió Feijóo.

Con americana de punto y camisa oxford azul, pero sin corbata, el candidato popular se presentó en la casa estudio de Wild bajo un póster de El Fary con ganas de reír y unas notas sobre la mesa.

La serie de entrevistas estaba concebida para reunir por separado a los cuatro principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre, junto a Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau, pero finalmente se ha quedado en tres.

Vox retiró a su candidato alegando discrepancias sobre la posibilidad de utilizar la grabación íntegra.

Con la duración pactada entre 60 y 90 minutos, todas se publican este viernes, 13 de noviembre, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral.

Wild había planteado unas condiciones alejadas de la entrevista electoral habitual: conversaciones individuales "sin preguntas pactadas" y con el compromiso de publicarlas "sin cortes ni cambios solicitados por los candidatos".

Feijóo quiso prolongar la conversación otros 15 minutos cuando le avisaron de que debían terminar para llegar a un compromiso en Gerona: "Aquí mando yo, seguimos", una anécdota que prueba su comodidad al salir de la zona de confort.