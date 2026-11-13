El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular con jóvenes, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Marta Fernández / Europa Press

Feijóo apela al voto de los jóvenes: "El Gobierno de Sánchez nos ha robado dinero, la seguridad y la esperanza"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo pide el voto de los jóvenes acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de haberles "robado dinero, seguridad y esperanza". El líder del PP propone exenciones de IRPF progresivas durante los cuatro primeros años de trabajo de los jóvenes, estando exentos al 100% el primer año. Entre sus promesas electorales destaca la cuota cero de seguridad social para jóvenes autónomos durante el primer año y la gratuidad de las guarderías de 0 a 3 años. Feijóo denuncia el aumento de la delincuencia y critica la pérdida de oportunidades que ha provocado la salida de 800.000 personas de España desde 2018.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto de la juventud de España este viernes.

Y lo ha hecho proponiendo sus medidas estrella del programa dedicadas a los jóvenes bajo la premisa de que el Gobierno de Pedro Sánchez les "ha robado el dinero, la seguridad y la esperanza".

Así lo ha expuesto durante un mitin del Partido Popular con la mira puesta especialmente en esta parte de la población. "Este gobierno es un peligro para todos. Nos han robado dinero, seguridad y algo mucho más importante: la esperanza, el bienestar, la calidad de los servicios públicos y la ilusión" por asuntos como "por poder acceder a una vivienda".

A su parecer, "ha robado dinero" con "las mordidas, las prostitutas contratadas con dinero público, los sanchistas a sueldo a su servicio y no el de los españoles...".

En cuanto a la seguridad, ha apuntado a la delincuencia en lugares como Barcelona, donde "hay un delito cada tres minutos": "Hay más delincuencia que nunca".

Así, ha continuado afirmando que "nos han robado que cada generación pueda vivir un poco mejor que la anterior": "Hay muchos jóvenes que se están resignando a vivir peor".

Ha apelado a la cultura del esfuerzo que ya "no es suficiente": "No es suficiente tener un trabajo para poder pagar una casa, no lo es tener un sueldo para poder ahorrar un poco y muchas veces hay que irse lejos para poder tener una oportunidad".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular con jóvenes, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Marta Fernández / Europa Press

Según sus datos, "800.000 personas" se han ido de España desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. "¿La mayoría creéis que son mayores? No", ha comentado Feijóo.

"Preguntan por qué desconfiáis. Y debería ser al revés. ¿Cómo vais a confiar en un sistema si habéis cumplido vuestra parte y el Gobierno no ha cumplido la suya?", ha agregado.

Ha expresado, de manera irónica, que "dicen, encima, que os gusta tomar algo, que os vais de viaje y que pagáis Netflix. Por eso no podéis ahorrar".

Y ha añadido la "falacia" que, a su juicio, es que digan que "el gobierno progresista será el mejor para España": "Es evidente que es desmontada dato a dato".

Promesas para los jóvenes

Por ello, ha pedido el voto para "devolver" lo que les "han quitado": "La seguridad, la esperanza y la confianza en vosotros mismos y en el futuro de vuestro país".

Pero no sin antes prometer medidas concretas que forman parte del programa con el que se presentan a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Sus iniciativas estrella con las que ayudar a los jóvenes en varios aspectos de su vida: "Cómo vamos a tratar vuestro primer sueldo, qué proponemos para que tengáis vuestra vivienda, cómo podéis montar vuestro negocio y qué vamos a hacer para que podáis formar una familia".

En este sentido, con respecto al primer sueldo, ha explicado que el primer año de trabajo los jóvenes no pagarán el IRPF. Además, el segundo año tendrán una deducción del 75%, el tercero será del 50% y el cuarto año del 24%.

"Es la primera vez que un partido político se compromete a esto", ha expresado.

Además, a quienes quieran ser autónomos les prometen que no pagarán la cuota de la seguridad social el primer año. Y quienes quieran formar una familia también tendrán más ayudas que "lleguen puntuales".

Por último, ha afirmado que intentará conseguir, en colaboración con cada comunidad autónoma, que las guarderías de 0 a 3 años sean gratis.