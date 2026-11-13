Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el único 'cara a cara' entre ambos antes de las elecciones del 23-J. Efe

El cara a cara entre Sánchez y Feijóo se celebrará el 19 de noviembre y será organizado por la Academia de Televisión

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LO ESENCIAL Las claves El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se celebrará el jueves 19 de noviembre y estará moderado por María Casado. El evento será organizado por la Academia de Televisión en Tres Cantos y ofrecerá señal institucional para los medios interesados. Se han fijado cinco bloques temáticos y un sorteo ha determinado que Feijóo abrirá el cara a cara mientras que Sánchez realizará el cierre. El acuerdo incluye también un debate a cuatro con los líderes de Vox y Frente Amplio, al que Podemos ha solicitado sumarse.

El cara a cara entre Sánchez y Feijóo ya tiene fecha. Se celebrará el próximo jueves 19 de noviembre, será organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual y será moderado por María Casado.

Así lo ha anunciado este viernes a través de un comunicado la propia Academia, tras una reunión con los representantes de ambos partidos y el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates para ir perfilando los detalles de escaleta y cobertura de los dos encuentros consensuados entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno en los comicios del próximo 29 de noviembre.

El primero de ellos, el cara a cara entre Sánchez y Feijóo se celebrará el 19 de noviembre en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group (Tres Cantos) y estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión.

En la reunión de este viernes se han acordado "por consenso" los bloques temáticos del debate que serán por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior.

También se ha decidido por sorteo que sea Feijóo quien abra el debate y Sánchez quien lo cierre.

El debate estaba previsto inicialmente para el 16 de noviembre pero tuvo que cambiarse de fecha por problemas de organización.

El pasado domingo, el PP aceptó la propuesta del PSOE para que los debates electorales se celebren en la Academia de Televisión, una oferta que incluía el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, y un debate a cuatro entre ellos dos y los candidatos de Vox y Frente Amplio, Santiago Abascal y Ada Colau, respectivamente.

La candidata de Podemos a la Presidencia, Irene Montero, aseguró el martes que su formación participaría también en el último de estos debates aún sin fecha.

Montero dijo que la Academia se ha puesto en contacto con su formación para que participen en una reunión preparatoria esta semana en la que se determinará "de forma plural y democrática" la organización de los debates.

En la campaña de 2023 Sánchez se enfrentó a Feijóo en Atresmedia pero luego no pudo hacerlo en RTVE porque el candidato del PP no acudió a la cita a cuatro.

La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, como ya hizo en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019 ofrecerá una señal institucional de los debates que podrán emitir las televisiones interesadas.

"La Academia de Televisión ha sido siempre punto de encuentro y espacio neutral para el debate y contraste de ideas de la sociedad civil y política. Las puertas de la Academia, su neutralidad, profesional y empresarial, y el conocimiento de sus académicos siempre estarán disponibles para la celebración de cuantas iniciativas ayuden a una mejor información y opinión de los ciudadanos", ha defendido.