La última estafa del CIS: publica un sondeo al inicio de campaña con una muestra sesgada en 17 puntos a favor del PSOE

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LO ESENCIAL Las claves El CIS publica una macroencuesta al inicio de la campaña que otorga la victoria al PSOE con el 33,3% del voto (134-143 escaños) frente al 25,5% del PP (98-106 escaños). El sondeo presenta un sesgo de 17,2 puntos, al sobrerrepresentar en 15,3 puntos a los votantes del PSOE e infrarrepresentar en 1,9 puntos a los del PP en el recuerdo de voto. El estudio de Tezanos contrasta con la media de 17 institutos privados, que otorgan al PP una ventaja de 4,2 puntos sobre el PSOE, desviándose 12 puntos a favor de los socialistas. Con la estimación del CIS para Vox (18,4%) y el PP, la derecha no alcanzaría la mayoría absoluta, mientras que la abstención se infravalora en 20 puntos respecto a 2023.

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, protagoniza su último escándalo al publicar, horas antes del inicio de la campaña electoral, una macroencuesta con 17 puntos de sesgo a favor del PSOE y en contra del PP.

El barómetro difundido por el CIS este jueves otorga la victoria al PSOE de Pedro Sánchez con el 33,3% del voto, que Tezanos traduce en una horquilla de entre 134 y 143 diputados.

El PP quedaría en segunda posición con el 25,5% del voto, y una horquilla de entre 98 y 106 diputados.

Es decir, Tezanos otorga a Sánchez una ventaja de 7,8 puntos sobre Feijóo.

Y coloca al PP por debajo de los 100 escaños, en su peor escenario.

Hay que descender al recuerdo de voto, para destapar la trampa de estos resultados.

Un 37,4% de los encuestados por Tezanos (sobre el censo total) sostiene haber votado al PSOE en las elecciones generales de 2023.

Pero en aquellos comicios, el PSOE obtuvo sólo el 22,1% del voto (sobre el censo total).

Por tanto, los votantes del PSOE están sobrerrepresentados en 15,3 puntos en la muestra.

Al PP le ocurre lo contrario: el 21,1% de los encuestados por Tezanos dice haber votado al PP.

Pero el resultado real del PP fue del 23% (sobre el censo real). Por tanto, los votantes del PP están infrarrepresentados en 1,9 puntos en el barómetro del CIS publicado este jueves.

Ambos datos arrojan un sesgo de 17,2 puntos a favor del PSOE y en contra del PP.

Tezanos no sólo hincha el resultado del PSOE, sino también los de Vox y el Frente Amplio.

El sondeo publicado este jueves por el CIS otorga a Vox el 18,4% del voto, que se traduciría entre 57 y 65 escaños.

Con este resultado dibujado por Tezanos, PP y Vox no alcanzarían la mayoría absoluta de 176 escaños para gobernar.

Tezanos sitúa al Frente Amplio de Ada Colau en una horquilla de 7 a 11 diputados (4,7%).

El 9,3% de los encuestados por el CIS afirma haber votado a Vox en 2023.

Pero el resultado real del partido de Abascal fue del 8,6% (sobre el censo total).

En este caso, los votantes de Vox están sobrerrepresentados en 7 décimas.

El abismo es mayor en el caso del Frente Amplio.

El 11% de los encuestados por Tezanos dice haber votado a Sumar, cuando su resultado real fue del 8,6% (sobre el censo).

De este modo, la desviación respecto a los votantes de Sumar es de 2,4 puntos.

Otro dato evidencia las trampas de Tezanos: sólo el 10,7% de los encuestados afirma no haber votado en las elecciones generales de 2023, cuando la abstención real fue del 30,3%.

Esta desviación de la muestra explica por qué el barómetro publicado este jueves por Tezanos, que da una rotunda victoria a Pedro Sánchez, se aparta por completo del resultado de la práctica totalidad de los institutos demoscópicos privados.

La media de los sondeos publicados por 17 institutos privados en las dos últimas semanas otorga al PP una ventaja de 4,2 puntos sobre el PSOE.

En cambio, el sondeo de Tezanos se aparta completamente de estos resultados para dar al PSOE una ventaja de 7,8 puntos sobre el PP.

En este caso, Tezanos se desvía 12 puntos a favor del PSOE, respecto al resto de sondeos.

El barómetro publicado este jueves por el CIS es una macroencuesta realizada con 45.074 entrevistas, entre el 7 y el 30 de octubre.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se saldó con 69 fallecidos, fue el 28 de octubre. Por tanto, la encuesta sólo recogería parcialmente su impacto en la opinión pública.

José Félix Tezanos era miembro de la Ejecutiva federal del PSOE de Pedro Sánchez, hasta que pidió suspender esta condición en julio de 2018, al asumir la presidencia del CIS.

Reprobado por el Senado

La comisión del Senado sobre las actividades del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reclamó el pasado mes de enero la destitución de Tezanos, como "imperativo ético y moral" para restaurar el prestigio de la institución que preside.

En su pliego de conclusiones, la comisión denunció que Tezanos "ha degradado la objetividad, ha destruido la neutralidad, ha vulnerado la imparcialidad y ha abandonado el rigor científico, colocando al CIS en su peor momento desde su creación".

A juicio de los senadores, Tezanos ha transformado el CIS en "un altavoz de la narrativa política" del Gobierno y "un instrumento de ingeniería electoral partidista".

El portavoz del PP en la Comisión, Vicente Tirado, consideró que José Félix Tezanos es "el presidente del club de fans de Pedro Sánchez" y que ha convertido el CIS en "una herramienta de propaganda política" y "un engranaje más de la maquinaria sanchista".

El presupuesto del CIS se ha duplicado desde que Tezanos asumió su presidencia: ha pasado de 8 millones en 2018 a 16 millones en 2025.

Sin embargo, este incremento de recursos no ha servido para mejorar la fiabilidad de sus trabajos. Por el contrario, sus encuestas muestran un "sesgo" sistemático a favor de la izquierda.

Según el informe que elaboró la comisión del Senado, de los 62 barómetros del CIS publicados desde 2018, ha sobreestimado el resultado de la izquierda en 60 ocasiones.

Algunos ejemplos. En las elecciones madrileñas del 4M de 2021, el CIS de Tezanos aplicó una desviación de 14 puntos de intención de voto a favor del PSOE frente al PP.

Y en las andaluzas de 2022, la desviación a favor del PSOE fue de 9 puntos.