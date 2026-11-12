Tezanos regala a Sánchez el CIS que quería antes del 29-N: gana las elecciones y PP y Vox no suman para formar gobierno

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LO ESENCIAL Las claves El barómetro del CIS da la victoria al PSOE de Pedro Sánchez con el 33,3% de los votos y entre 134 y 143 diputados para las elecciones del 29N. El Partido Popular se queda con el 25,5% de los sufragios (98-106 escaños) y Vox obtiene el 18,4% (57-65 diputados). La suma del PP y Vox se situaría por debajo de la mayoría absoluta de 176 escaños necesarios para formar gobierno. La macroencuesta cuenta con más de 45.000 entrevistas, aunque solo recoge de forma parcial el impacto del accidente ferroviario de Urda.

El barómetro del CIS publicado este jueves sostiene que el PSOE ganará las elecciones del 29N con el 33,3% del voto, con una ventaja de 7,8 puntos sobre el PP.

Con estos datos, el CIS de José Félix Tezanos otorga al PSOE de Pedro Sánchez una horquilla de entre 134 y 143 diputados.

Por su parte, el PP se quedaría en el 25,5% del voto, con una horquilla de entre 98 y 106 diputados.

Es decir, Tezanos coloca al PP por debajo de los 100 escaños, en su peor escenario.

En cuanto a Vox, Tezanos le da el 18,4% del voto, que se traduciría entre 57 y 65 escaños.

Con este resultado dibujado por Tezanos, PP y Vox no alcanzarían la mayoría absoluta de 176 escaños para gobernar.

Se trata de una macroencuesta realizada con 45.074 entrevistas, entre el 7 y el 30 de octubre.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se saldó con 69 fallecidos, fue el 28 de octubre. Por tanto, la encuesta sólo recogería parcialmente su impacto en la opinión pública.

Tezanos sitúa al Frente Amplio de Ada Colau en una horquilla de 7 a 11 diputados (4,7%).

Y augura a la lista conjunta de ERC-Podemos en Cataluña entre 10 y 14 escaños (3,1%).

En las circunscripciones en las que Podemos se presenta en solitario, sólo sumaría el 1,1% del voto a nivel nacional, por lo que tiene en juego un único diputado sin garantías de obtenerlo, según Tezanos.

Entre el resto de partidos, el CIS otorga a Bildu el 1,8% del voto (7-10 escaños), al Front Valencià liderado por Compromís el 1,6% (4-6 escaños) y a Adelante Andalucía el 1,5% (3-4).

Por último, Junts se quedaría con 2-4 escaños (1,2%), el BNG sacaría 2-3 (1%) y el PNV 2-4 (0,7%) en el País Vasco.

Estaría en el aire la entrada en el Congreso de la coalición UPCan (0-2 escaños) por Canarias y los indepedentistas de Més en Baleares (0-1).

El anterior barómetro publicado por el CIS el 14 de octubre otorgaba al PSOE una ventaja de casi 12 puntos sobre el PP (que ahora ha reducido a 7,8 puntos).

Según ese sondeo, el PSOE de Pedro Sánchez ganaría los comicios con el 34% del voto.

Por detrás se situaba el PP con el 22,2% y Vox con un 17,1%.

El barómetro de octubre otorgaba el 6,1% del voto a Sumar, un 3,1% a Podemos y un 3% a ERC.

Noticia en actualización

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