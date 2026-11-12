Tachar el nombre de Óscar Puente en la papeleta del PSOE será voto nulo: la Junta Electoral rectifica a la de Valladolid

Aunque el nombre de Puente permanezca impreso, si la candidatura obtiene representación, el escaño pasará a la siguiente candidata de la lista.

Óscar Puente seguirá figurando en las papeletas al haber presentado su renuncia fuera del plazo legal, tras la proclamación de las candidaturas.

El organismo revoca el criterio de la Junta Provincial de Valladolid tras estimar un recurso presentado por el Partido Popular.

La Junta Electoral Central (JEC) dictamina que tachar el nombre de Óscar Puente en la papeleta del PSOE constituirá un voto nulo en las elecciones del 29 de noviembre.

Tachar el nombre de Óscar Puente en la papeleta del PSOE al Congreso por Valladolid supondrá un voto nulo en las elecciones del 29 de noviembre. Este jueves, la Junta Electoral Central (JEC) ha revocado el criterio de la Junta Electoral Provincial, que había considerado válidos esos votos.

La resolución estima el recurso del PP y rechaza una excepción para las papeletas con el nombre del candidato renunciante tachado. La JEC sostiene que la ley electoral declara nulos los votos con nombres de candidatos borrados, aunque no existan dudas sobre qué partido quiere apoyar el elector.

A pesar de su dimisión como ministro y su "renuncia" a encabezar la lista del PSOE por su provincia, el nombre de Puente seguirá impreso en la papeleta socialista.

La Junta Central también ha desestimado el recurso del PSOE para eliminarlo y renumerar a los candidatos: según el organismo de garantías, la renuncia se formalizó fuera de plazo, después de la proclamación de las candidaturas.

Los socialistas alegaron que Puente había anunciado su renuncia "de forma pública y notoria" el 3 de noviembre, aunque la registrara al día siguiente. Defendieron que, en ese caso, aún estaban dentro del plazo legal para remitir las papeletas y reclamaron un nuevo modelo para evitar confusiones entre los electores.

La Junta de Valladolid había ofrecido otra solución: mantener el modelo oficial, pero admitir los votos con Puente tachado.

Invocó para ello un acuerdo de la propia JEC de 2011, según el cual esa marca se limitaba a adecuar la papeleta a la realidad de la candidatura y dejaba "incuestionable el sentido del voto".

Sin embargo, el PP recurrió precisamente ese criterio. Argumentó que el precedente de 2011 era anterior a una instrucción de 2012 que establece la nulidad de las papeletas alteradas voluntariamente, incluida la tachadura del nombre de un candidato.

Por qué admitía las tachaduras

El razonamiento provincial separaba el papel impreso de la candidatura efectiva. Aunque Puente siguiera figurando en la papeleta, su renuncia ya estaba aceptada y su puesto pasaba automáticamente a la candidata número dos, seguida por el resto de la lista.

Para la Junta Provincial, en las elecciones al Congreso se votan listas, no nombres individuales. Los escaños se adjudican a cada candidatura y se distribuyen por orden, de modo que tachar al renunciante no impedía identificar la opción elegida.

El PSOE cuestionó los precedentes contrarios a cambiar las papeletas por referirse a situaciones distintas o a un contexto tecnológico anterior. Apeló a la transparencia electoral y a una interpretación de la norma que atendiera a su finalidad.

El partido de Pedro Sánchez solicitaba que esa baja se reflejara también en la papeleta, suprimiendo el nombre y desplazando la numeración de los demás candidatos.

Además, los socialistas intentaron impedir la intervención del PP: en su escrito cuestionaron la competencia del presidente provincial para notificar el acuerdo a otras candidaturas y el plazo que permitió recurrirlo.

La JEC rechaza ahora todas esas objeciones porque las garantías de validez de los votos afectan a todos los partidos. También niega que el plazo de envío de papeletas permita modificar una candidatura ya proclamada.

La respuesta de la JEC

La JEC asume de lleno el argumento del PP: el precedente de 2011 quedó superado por la instrucción de 2012. Añade que la voluntad del votante no puede prevalecer sobre una causa de nulidad expresamente prevista en la ley.

"Las papeletas que tengan el nombre de Óscar Puente tachado serán votos nulos. Ahora más que nunca: votar al PSOE es votar a Óscar Puente", afirman fuentes de la dirección del PP, con sorna.

La consigna política no cambia el efecto de la renuncia: Puente no recibirá el escaño por seguir impreso su nombre. Su sustitución opera en el momento en que cumpla su renuncia a recoger el acta, sin modificar la papeleta.