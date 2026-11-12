Sánchez arrastra a UGT y CCOO al mayor fracaso de su historia: mínimo seguimiento a la huelga pese a los piquetes violentos

El Ejecutivo y los partidos de la oposición cruzaron acusaciones tras respaldar los ministros la huelga vaciando sus agendas oficiales en precampaña.

La jornada se ha visto empañada por violentos altercados en Madrid y Barcelona, así como actos vandálicos de piquetes no informativos y la intervención policial.

Mientras los sindicatos UGT y CCOO rechazan dar cifras globales de participación, la patronal CEOE sitúa el seguimiento del paro por debajo del 5%.

La huelga general registra un mínimo seguimiento histórico con una caída del consumo eléctrico de solo el 3,9%, muy lejos del parón de paros anteriores.

La huelga general de este miércoles 11 de noviembre pasará a la historia por distintos motivos. Su primer resultado visible es que Pedro Sánchez ha arrastrado a UGT y CCOO al mayor fracaso de su historia por su escaso seguimiento.

Uno de los medidores más objetivos del impacto de una huelga es la reducción de la demanda de electricidad. Según datos de Red Eléctrica, el consumo energético bajó sólo un 3,9% respecto a la previsión que había hecho la empresa pública. Es decir, una bajada inferior a la de otras huelgas generales como la de noviembre de 2012, cuando este descenso fue del 13,5%.

Si se analiza el consumo respecto a la semana anterior, la caída fue del 7% a cierre de este artículo. También muy alejada de la bajada que hubo en la última huelga general a Mariano Rajoy, cuando el descenso estuvo en el entorno del 16% .

Lo mismo ocurre si se miran los datos del consumo energético de las industrias. La caída fue del 25%, muy lejos de los descensos del 80% o el 90% que vimos en huelgas generales anteriores.

Es decir, se puede considerar que prácticamente no hubo parón de la gran industria, pese a que los sindicatos lograron a primera hora de la noche del miércoles parar algunas empresas clave como la planta de Seat, en Martorell.

Pero, ¿cuánta gente secundó la huelga general? Es difícil saberlo, porque los datos concretos no se conocen.

CCOO y UGT consideran que la convocatoria ha sido un "éxito". Sin embargo, han descartado ofrecer cifras de seguimiento nacional.

"Me parece bastante aburrido", opinaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT, al ser preguntado sobre esta cuestión. "No vamos a hacer promedios. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en su territorio", añadía.

Seguimiento de la huelga por sectores Según los sindicatos (%) Según la patronal (%) Fuente: CCOO, sindicatos y patronales sectoriales Educación: dato aproximado · s. d.: sin dato

Desde CCOO no son tan drásticos. Fuentes de este sindicato indican que se ofrecerá más información sobre el seguimiento de la huelga en los próximos días.

La clave, indican, está en que el seguimiento de las movilizaciones ha sido muy "desigual" entre regiones, dependiendo de la situación de la vivienda en cada territorio. Y eso desdibujaría una media nacional.

En cualquier caso, los sindicatos sólo ofrecieron ayer una estimación de seguimiento de la huelga de algunas comunidades autónomas (no todas), y fue por la mañana. Indicaban que la participación en Cataluña había sido la más elevada, con más de un 80% de los trabajadores, seguida de Andalucía y Madrid, con un 70%.

En cambio, según la CEOE, el seguimiento de los paros estuvo en "mínimos históricos a nivel sectorial y territorial".

De hecho, la patronal estima que el seguimiento fue inferior al 5%. "En definitiva, un fracaso", sentenciaba el comunicado lanzado por la CEOE.

Nunca en la historia de la Democracia española la patronal había hecho una estimación tan baja de participación en una huelga.

Hasta este miércoles, la huelga general con menos trabajadores movilizados (en términos porcentuales) era la del 14 de noviembre de 2012, con un 12%. Ahora, esta calificación recae en el 11-N.

Solo las marchas por las principales capitales de provincia dieron algo de aire al Ejecutivo. Especialmente en Madrid.

Conectando con Red Eléctrica… El consumo eléctrico durante la huelga Hoy vs. previsión – Hoy vs. miércoles 4 nov. – Hoy vs. martes 10 nov. – Arrastra sobre la gráfica para elegir una franja Ver todo el día Fuente: Red Eléctrica

Pese a quedar deslucida por la intensa lluvia, la Policía estimó la asistencia en unos 60.000 manifestantes y la Delegación del Gobierno la elevó a 120.000, cifras cercanas a las más multitudinarias tras el rechazo al decreto Maricarmen, que llegaron a reunir a 70.000 personas según cifra del propio Ejecutivo.

Unas marchas que, en esa ocasión, fueron convocadas solo por el Sindicato de Inquilinas y que dejan entrever que esta organización tiene ahora una capacidad de movilización equiparable al menos a la de las dos grandes centrales sindicales que se han dejado parte de su prestigio con este paro.

La lectura es obvia: los sindicatos no consiguen movilizar como hace 14 años y quedan expuestos ante un hipotético Gobierno de PP y Vox tras alentar un paro "preventivo" contra un Ejecutivo que no existe.

Disturbios

Además se registraron disturbios en distintos puntos del país. En este punto tampoco coinciden las valoraciones de sindicatos y patronal.

La CEOE lamentó los "incidentes protagonizados por piquetes sindicales no informativos y por algunos actos vandálicos que han impedido el acceso de forma aislada a centros de trabajo, incidentes que condenamos de forma rotunda".

En cambio, desde los sindicatos denunciaban la "violencia" con la que habría actuado la Policía, sobre todo en Madrid.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, anunciaba que llevaría por la vía penal el uso de gas pimienta contra los piquetes en MercaMadrid.

En cualquier caso, desde la patronal no entienden que "el Gobierno haya alentado a secundar esta huelga mientras celebra las cifras de la economía española, en tanto que supone una imagen lamentable hacia el exterior, que desanima, entre otras cosas, la llegada de inversiones".

La violencia iba in crescendo durante la jornada. En el País Vasco, varios encapuchados entraban en la sede del PP de Barakaldo para destrozarla y atacar a dos militantes que estaban dentro.

Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen. Acabo de hablar con Miguel y Daniel, que están en el hospital. Y tienen mi compromiso: Ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes. Ni un paso atrás ante los que no aceptan la derrota. Ni un paso atrás. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 11, 2026

Y la situación se complicaba al final de las manifestaciones en Madrid y Barcelona.

En la Ciudad Condal hubo graves altercados y destrozos de escaparates. Los jóvenes lanzaron objetos y pirotecnia contra los Mossos en unos disturbios que recordaban a los organizados por Blocus hace unas semanas.

En Madrid, la Policía tenía que dispersar a los violentos con pelotas de goma y gas pimienta.

La jornada se saldó con decenas de detenidos en una curiosa paradoja: el Gobierno tenía que dispersar las protestas que él mismo había alentado.

Sin agenda ministerial

En la Moncloa guardaban silencio y no querían valorar la huelga general.

El Gobierno se había aferrado a esta jornada de protesta. Buscaba resucitar el malestar surgido a raíz del caso Maricarmen y movilizar a la izquierda por la vivienda a las puertas de la campaña electoral. Pretendía tapar también así el accidente de Urda.

Los ministros vaciaron sus agendas en señal de apoyo a la huelga.

Durante los últimos días no habían faltado declaraciones públicas a favor del paro: desde el ministro Pablo Bustinduy, que aseguró que haría "todo lo posible" para que fuese un éxito, hasta la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que celebró la convocatoria por ser a favor "del derecho de todos".

El propio Pedro Sánchez arrancó la semana publicando un vídeo en redes sociales en el que alentaba la movilización: "Lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante", recalcaba en la grabación, fijando el marco de una huelga general preventiva contra un hipotético Gobierno de PP y Vox.

Algo que ya había augurado María Jesús Montero, que auguró una "huelga contra la oposición". La líder de los socialistas andaluces fue una de las que secundó el paro al no acudir al debate en el Parlamento autonómico de las enmiendas a la totalidad del Presupuesto.

Juanma Moreno lo tildó de "irresponsabilidad" y recordó que los diputados están obligados a acudir al Parlamento.

También en las Cortes Valencianas, los diputados de izquierda dejaban sus asientos, validando así el relato de que era una huelga contra PP y Vox.

Por su parte, la cuenta del PSOE en redes dejó de publicar, pese a encontrarse en precampaña, y solo rompió el silencio para censurar al PP por difundir un meme de sindicalistas comiendo gambas.

Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición. https://t.co/nnhDkpdLPD — PSOE (@PSOE) November 11, 2026

Del éxito de esta convocatoria dependía la agenda de las próximas semanas.

En la Moncloa confiaban en estirar el rédito. Por eso se fijó la sesión de la Diputación Permanente —donde se convalidará el decreto de vivienda— para este jueves, a modo de reacción inmediata a la huelga. Y eso que se aprobaron el 6 de octubre.

Se trata de los mismos textos que decayeron a principios de octubre y cuya derrota parlamentaria forzó el adelanto electoral.

En paralelo, Moncloa ha ideado una serie de "martes sociales" que pretenden estirar hasta las elecciones: reuniones del Consejo de Ministros destinadas a aprobar medidas de calado social.

Este martes, comenzaban dando luz verde a que las parejas con hijos tengan derecho a la pensión de viudedad si acreditan dos años de convivencia. Queda por ver si en los próximos días se lleva la subida del SMI que apoyan los expertos del Ministerio de Trabajo con el aval de los sindicatos.