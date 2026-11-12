Marlaska ordena investigar las cargas policiales en la huelga general mientras los socios de Gobierno piden su dimisión

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LO ESENCIAL Las claves Fernando Grande-Marlaska ha ordenado a la Policía Nacional abrir investigaciones específicas sobre las cargas policiales ocurridas durante la jornada de huelga general. Interior ha solicitado prescindir del uso de gas lacrimógeno como medida de control de manifestantes tras las denuncias por el alcance de los aerosoles en los ojos. Socio de Gobierno como Sumar, además de formaciones como ERC, Compromís y Podemos, han exigido la dimisión del ministro del Interior por la actuación policial. Las fuerzas de seguridad registraron más de 1.100 incidencias y un total que supera el centenar de detenidos en toda España tras los disturbios y protestas.

La jornada de huelga general de ayer dejó muchas imágenes de violencia contra los manifestantes por parte de la Policía Nacional. Los piquetes informativos de la mañana vandalizaron múltiples locales y dieron paso a las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en varios puntos de España.

Tras las movilizaciones se vieron cargas policiales que ya se habían producido durante la mañana y han sido denunciadas por sindicatos, manifestantes y partidos políticos.

Ahora, el Ministerio del Interior ha anunciado que investigará dichas cargas policiales. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, ha instado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, la apertura de "investigaciones específicas" por las actuaciones policiales, según fuentes del departamento.

Imágenes actualizadas de la huelga general en numerosas ciudades de España.

"Estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes", señalan las mismas fuentes.

Paralelamente, Marlaska ha pedido que se prescinda del gas lacrimógeno como medida de control de las manifestaciones, tras verse imágenes de manifestantes afectados por el alcance de aerosol directamente a los ojos.

La dimisión de Marlaska

Tras el visionado de las imágenes, varias formaciones han pedido la dimisión del ministro responsable de dichos cuerpos. Entre ellos, los propios socios de Gobierno, Sumar, han sentenciado que Marlaska no puede seguir en el cargo tras

"No nos representa, debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo. ¡Cómo puede actuar así con personas que se manifiestan pacíficamente!", ha aseverado la portavoz de la formación en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, justo antes de entrar en la votación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente.

También desde las filas de Frente Amplio (nueva confluencia política que aglutina a los ministros de Sumar), el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, se ha remitido al número dos por Madrid del partido, Emilio Delgado, quien ha pedido de forma explícita el cese del titular.

Compromís, en boca de su portavoz en el Congreso, Alberto Ibañez, también ha exigido su salida del Ejecutivo. "Si no puede controlar a la policía es evidente que no puede ser ministro", ha aseverado.

Desde el independentismo catalán, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha afirmado que se trata de "una excesiva fuerza que no se ve en otro tipo de manifestaciones, como las de la ultraderecha".

Ha declarado que su formación es "la primera" en pedir su dimisión, pero más allá de la brutalidad policial, por no derogar la 'ley mordaza' y por las muertes en la frontera sur del país.

Rufián ha ido más allá y ha especulado sobre que hay una parte del poder policial, al igual que del judicial, "que va en contra del Gobierno", sin eximir de culpa al Ejecutivo.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a Marlaska "asumir su responsabilidad" y ha ido más allá al espetar que "nunca tuvo que ser ministro, a la luz de su trayectoria”.

Belarra ha denunciado el gas pimienta o "las identificaciones masivas a personas que participaban en movilizaciones pacíficas" y ha insistido en que las huelgas "se hacen así, con piquetes y movilizaciones que consiguen los derechos que hoy se disfrutan" en España.

La propia Belarra publicó un vídeo en redes sociales en el que se le pedía la identificación por parte de la Policía y ella respondía que quería saber el número de placa del agente.

Por parte del Gobierno, su portavoz, Elma Saiz, ha descartado la destitución y ha elogiado la diligencia con la que se ha actuado al abrir una investigación. Al ser preguntada en múltiples ocasiones por esta cuestión ha cargado contra la derecha por sus "insultos" a los sindicatos, en relación a las declaraciones de dirigentes como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusando de mafiosas a las organizaciones.

Saiz ha defendido la "total transparencia" de su Ejecutivo, así como la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De la misma forma, ha condenado las imágenes y ha aseverado que derechos fundamentales como la huelga y la manifestación deben estar garantizados.

En relación a la actuación policial, el ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido que "algunas imágenes no me han gustado".

"Los mandos tendrán que determinar si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en alguna actuación concreta". Al igual que su compañera ha garantizado que el cargo de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, no corre peligro.

El Partido Popular, por otro lado, ha calificado la huelga de fracaso y ha denunciado el "uso de la violencia" por parte de los manifestantes contra aquellos que querían ir a trabajar.

Detenidos

En las movilizaciones de ayer, según informa la Policía Nacional y la Guardia Civil, hubo 1.144 incidencias que se están investigando y se realizaron 47 detenciones (sin contar con las del País Vasco y Cataluña).

En total, la cifra ascendería a más de un centenar de detenidos en todo el territorio, ya que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha elevado hasta las 52 personas el número de detenidos esta noche.

Se distribuyen de la siguiente manera: 20 detenidos en Madrid; 6 detenidos en Valencia; 4, en Málaga; otros 4 en Almería; 3, en Granada; 2, en Zamora; 3 detenidos en Castellón; 1 en Navarra; otro en Valladolid, La Rioja, Alicante y La Coruña.