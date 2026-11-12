La juez admite a trámite la querella por cohecho contra el consejero de Economía de Chivite en el 'caso Sendaviva'

El caso podría derivarse al Tribunal Superior de Justicia de Navarra debido a la condición de aforado del actual consejero de Economía y Hacienda.

La causa investiga si el Ejecutivo navarro troceó contratos por casi 800.000 euros a una constructora para la reconstrucción del parque Sendaviva.

Un juzgado de Pamplona admite a trámite una querella de Vox contra José Luis Arasti por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El Juzgado de Instrucción de Pamplona ha admitido a trámite la querella de Vox contra José Luis Arasti, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de María Chivite, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el llamado caso Sendaviva.

Así lo recoge el auto que firmó el pasado 11 de noviembre Ikerne Aznar, magistrada de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción de Pamplona, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La causa investiga si el Gobierno navarro troceó la reconstrucción del parque Sendaviva, en la Ribera, para dar casi 800.000 euros a una constructora.

El auto no es firme. Contra él cabe recurso de reforma en un plazo de tres días y de apelación en uno de cinco desde su notificación.

Previsiblemente, la causa contra Arasti acabará en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), ya que como consejero foral está aforado.

José Luis Arasti es uno de los pesos pesados del Ejecutivo de Chivite. Dirigente histórico del PSN, del que fue gerente, dejó la Delegación del Gobierno en Navarra en 2023 para asumir la cartera de Economía y Hacienda.

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