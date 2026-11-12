Gobierno y PSOE se desmarcan de la actuación policial en el 11N y Moncloa fuerza a Marlaska a anunciar una investigación

A pesar de las exigencias de dimisión por parte de los socios de Gobierno, Marlaska cuenta con el respaldo personal directo de Pedro Sánchez y se mantendrá en su cargo.

El Gobierno teme que la dureza policial desmovilice a la izquierda y perjudique sus objetivos electorales de cara a las próximas elecciones.

Diversos ministros y dirigentes del PSOE han criticado públicamente las cargas en Madrid, tachando las imágenes de "profundamente desagradables".

Moncloa ha forzado al ministro Fernando Grande-Marlaska a abrir una investigación tras calificar de "excesiva" la actuación policial durante la huelga del 11N.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido forzado por Moncloa a anunciar en una nota la apertura de una investigación sobre la actuación de la Policía durante la jornada de huelga general del miércoles, según fuentes del Gobierno.

Esa actuación de las Fuerzas de Seguridad es considerada como "excesiva" en el Gobierno y provocó preocupación en Moncloa, porque predispone a toda la izquierda contra el PSOE y le puede alejar de los objetivos de una protesta que ha intentado instrumentalizar y utilizar como movilizadora para las elecciones.

Además, la instrucción desde Moncloa a los ministros y dirigentes socialistas que comparecieron este jueves en diferentes medios fue que aseguraran que no les gustaron esas intervenciones policiales, especialmente, las de las protestas en Madrid.

Así lo hicieron, entre otros, Félix Bolaños, Óscar López, Elma Saiz y Patxi López.

Para la portavoz del Gobierno esas imágenes son "profundamente desagradables", según explicó en Televisión Española.

Obviamente, Marlaska no dimitirá ni será cesado por ello, aunque lo pidan los partidos de izquierdas socios del PSOE y aunque no tenga desde hace tiempo respaldo en privado de algunos ministros y dirigentes socialistas.

El titular de Interior tiene el principal apoyo que necesita: el de Pedro Sánchez con el que, además, tiene una relación personal privilegiada, por encima de la que tienen otros ministros.

Marlaska lleva en el Gobierno desde julio de 2018, es decir, desde la llegada de Sánchez a la Moncloa. Comparte esa condición con Luis Planas y Margarita Robles.

Ahora es candidato del PSOE por Madrid y, obviamente, nada le interesa menos a Sánchez que sacarlo del Gobierno , tras haber aguantado múltiples polémicas por su gestión y haberle renovado de una legislatura para otra.

El Ministerio del Interior ha anunciado a primera hora de este jueves que investigará dichas cargas policiales. Marlaska ha instado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, la apertura de "investigaciones específicas" por las actuaciones policiales, según fuentes del departamento.