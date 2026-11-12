Feijóo promete "una auditoría del saqueo" en el arranque de campaña, desde Badalona: "El cambio que viene es imparable"

El candidato presenta sus compromisos económicos centrándose en la construcción de un millón de viviendas, rebajas fiscales para clases medias y la expulsión de inmigrantes que incumplan la ley.

Feijóo se compromete a reconocer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo, culminar su equiparación salarial y aumentar la protección jurídica a los agentes.

El líder del PP propone impulsar una ley antiokupas y situar al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, como ponente de la iniciativa en el Congreso.

Alberto Núñez Feijóo arranca la campaña electoral en Badalona prometiendo una "auditoría del saqueo y de la decadencia" si llega a la Moncloa para esclarecer el destino de los fondos públicos.

Alberto Núñez Feijóo eligió Badalona para abrir la campaña del 29 de noviembre con una promesa de fiscalización de la gestión del Gobierno: "Una auditoría del saqueo y de la decadencia".

El líder del PP aseguró, desde un abarrotado polideportivo municipal de Llefià, que esclarecerá "adónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado" si alcanza la Moncloa.

El candidato popular se confesó "con más ganas que nunca" para empezar la campaña del 29 de noviembre. Convencido de hacerlo "en Cataluña, por su gente y por las convicciones". Las de sus gentes, "que defienden cuando toca ir contracorriente", y la suya propia, "porque quiero una Cataluña decisiva en España".

Feijóo agradeció la "firmeza y lealtad" en las ideas de Alejandro Fernández y la respuesta "del mejor, nuestro candidato Xavi", por García Albiol, alcalde de la ciudad con un 56% de los votos.

"Albiol no se esconde, da la cara y gestiona, por eso lo quiero en el Congreso, para que sea el ponente de la ley antiokupas", como ya dijo en la presentación del lema de precampaña, hace un mes. "Para que lo que funciona en Badalona, lo haga en toda España".

Indignado, Feijóo equiparó el "monotema" antiguo del procés con "el actual monotema, la obsesión de una persona", es decir, Pedro Sánchez a quien no nombró en ese momento. "El que no se preocupa de la gente ni de vuestros problemas, sólo de sí mismo".

"La subida de impuestos es un disparate, un 69% más de recaudación", contrapuso Feijóo. "Y después, la corrupción. Y aun encima los peores servicios".

Además, España acumula más deuda pública que nunca, y ha recibido más fondos europeos que nunca... pero recibimos menos que nunca".

Ese deterioro del tren, de la seguridad ciudadana, de la vivienda asequible, de la sanidad... le llevó a esta pregunta: "¿Dónde está el dinero de los españoles?".

Por eso hará la citada auditoría, para explicar, se comprometió, por qué fallan los trenes, faltan obras y no se ha construido vivienda. "Se sabrá dónde ha ido lo que han saqueado, y se sabrá dónde va cada euro los próximos cuatro años".

En ese momento, arrancó los aplausos y los vítores de la concurrencia, al ritmo de "¡presidente, presidente!".

Eso es "el cambio que España necesita", explicó. Porque "eso es gestión, que es lo que sé hacer". Esa respuesta al malestar ciudadano la complementó con el orgullo de sentirse "español, como catalán o gallego", y también "sentirse más seguro, y de poner a funcionar España".

Bajo un enorme cartel con su nombre y la leyenda de "el presidente necesario", Feijóo remató: "Sé hacerlo, me he entrenado 30 años para esto, y lo voy a hacer".

Frente a lo que describe como ocho años de decadencia, reivindicó esa experiencia de gestión y prometió orientar los recursos hacia trenes, seguridad, vivienda, hospitales y pensiones. "Es lo que sé hacer. Es lo que quiero hacer: mejorar la educación, la sanidad... un Gobierno que gobierne y un Gobierno que no robe".

Piquetes y seguridad

La seguridad también había centrado su agenda en la misma tarde de jueves en Gerona, donde se reunió con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El encuentro llegaba tras los graves incidentes de la jornada de huelga general, con episodios de violencia en las calles de Cataluña denunciados por el PP. "Quisieron parar el país, porque a Sánchez le conviene eso... a España no".

Acompañado por Cuca Gamarra y la cabeza de lista por Gerona, Diana Moya, el líder del PP prometió a los policías y guardias civiles reconocerles como profesión de riesgo. También ofreció culminar la equiparación salarial, actualizar las dietas y garantizar protección jurídica a los agentes.

En el mitin, Feijóo denunció "el acoso a ancianos en cafeterías", las amenazas a comerciantes y las "agresiones a periodistas" por los piquetes. Acusó a algunos sectores de querer imponer en Cataluña "una cotidianidad de la violencia y la extorsión" y advirtió: "No lo vamos a permitir".

También aludió a "el apaleamiento a Miguel y Daniel, en Barakaldo" para reclamar firmeza frente a quienes identifica como "herederos del terrorismo". Y advirtió: "Ni un paso atrás. Con serenidad, pero con convicción y con total firmeza", señal, "porque ese cambio lo haremos".

Feijóo incluyó la que denomina "inmigración descontrolada" entre los problemas que promete resolver. El candidato sostuvo que "la libertad necesita orden", también en la inmigración. "Y quien incumpla la ley, será expulsado".

"Un Gobierno que no robe"

El candidato buscaba trasladar ese discurso al terreno cotidiano: la seguridad al regresar a casa, la tranquilidad económica y la libertad personal. Presentó el cambio como "un compromiso" con quienes "no llegan a fin de mes, no pueden pagar una vivienda o abonan más impuestos" a cambio de peores servicios.

"¡El cambio que viene es imparable!", sentenció.

Y la grada le respondió: "¡oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa!".

Feijóo cerró su intervención, resumiendo sus compromisos: el conocido millón de viviendas, las rebajas fiscales para la clase media y las familias, "que hoy no llegan a fin de mes", y medidas para favorecer la emancipación juvenil.

También promete recuperar a los autónomos y ayudar "a las personas vulnerables" sin convertirlas en dependientes del Estado. "Una cosa es ayudar a quien lo necesita", aclaró, "y otra cosa es subvencionar a quien no lo merece".

Feijóo aún no pidió el voto para el 29-N, que para eso quedaban unas pocas horas.

Pero sí aclaró la disyuntiva para dentro de dos semanas ante las urnas: "Se trata de elegir entre incompetencia o gestión". Y garantizó que será "el presidente de todos, sin excepción, sin muros".

E incluyó expresamente a quienes secundaron la huelga: "Ayer yo trabajé para ellos también. Porque ellos también vivirán mejor con un gobierno que gestione, con un Gobierno que no robe".