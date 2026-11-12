Feijóo impulsará acciones "penales" contra Pedro Sánchez si se demuestra que ha "falseado" las cuentas públicas

El candidato popular se compromete a revalorizar las pensiones conforme al IPC, promete construir un millón de viviendas y califica de "preventiva" y fracaso la reciente huelga general.

Feijóo sugiere que Sánchez no es libre respecto a Marruecos por posible información comprometida en su móvil y niega rotundamente cualquier intento del PP de comprar el silencio de Koldo García.

El líder del PP promete convocar elecciones si no aprueba Presupuestos en la primavera de 2027 y acusa al Gobierno socialista de gastar un billón de euros sin autorización de las Cortes.

Alberto Núñez Feijóo advierte de que emprenderá acciones penales contra Pedro Sánchez si la auditoría que planea para sus 100 primeros días revela falsedad en las cuentas públicas.

Alberto Núñez Feijóo cierra la precampaña subiendo el listón de sus avisos y anuncios. El líder del PP advirtió este miércoles de que impulsará acciones "penales" contra Pedro Sánchez en caso de que la auditoría que encargará "en los primeros cien días de Gobierno" demuestra una falsedad en las cuentas públicas.

"Le pediré a la Abogacía del Estado que estudie, en el supuesto de falsedad en la contabilidad pública, ¿qué tipo de responsabilidad penal se le puede exigir al político causante de esa falsedad?", planteó en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3.

El candidato popular recordó el relevo entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para curarse en salud ante lo que se pueda encontrar en los cajones si llega a la Moncloa.

"Zapatero nos mintió con un déficit oculto de 30.000 millones, más otros 30.000 que le debíamos a las eléctricas".

Con ese precedente, Feijóo defendió que "el nuevo interventor general" del Estado y "los nuevos subsecretarios de los ministerios" certifiquen la situación de las finanzas públicas: "Yo no sé cuál es la situación".

Y es que el presidente del PP acusó a Sánchez de haber gastado "un billón de euros" durante los últimos tres años "sin autorización de las Cortes", al no haber siquiera presentado presupuestos.

Frente a las continuas prórrogas presupuestarias de Sánchez, Feijóo se comprometió a presentar dos Presupuestos en 2027: el de ese ejercicio, "en primavera", y el de 2028, a finales de año.

"Y si no apruebo el primer Presupuesto en la primavera del 27, por supuesto convocaré elecciones", aseguró para marcar distancias con su adversario: "Yo no puedo hacer lo que he criticado durante este tiempo".

La "cloaca" en el móvil

El líder popular recordó que una de las "carpetas prioritarias" en su eventual Consejo de Ministros será Ceuta.

Y en ese contexto, también elevó sus acusaciones contra Sánchez y su relación con el régimen de Mohamed VI. "Es evidente que en el móvil de Sánchez tiene que haber alguna cloaca que comprometa la independencia del presidente en relación con Marruecos, porque es la única explicación racional", afirmó.

"Y es que, si no, tanta frivolidad...", concluyó, dejando en el aire las sospechas.

Preguntado por Motos sobre si la teoría de que pueda haber "información comprometida" que esté manos de Rabat, Feijóo respondió: "Yo me sumo a la teoría de que el presidente del Gobierno de España no es libre en relación con este asunto".

Y para sostener esa conjetura, enumeró "las vacaciones" del presidente, la salida "en 48 horas" del ministro del Interior de Ceuta y el nombramiento "un mes después" de un ministro comisionado, "que no tiene competencias y al que nadie hace caso".

La corrupción de Koldo y el PP

La otra respuesta más incisiva llegó al abordar la supuesta polémica lanzada por la Cadena Ser sobre una supuesta oferta de hasta un millón de euros a Koldo García, por parte del abogado del PP Alberto Durán para que mintiera ante el juez atacando a Sánchez y Begoña Gómez.

"¿Usted cree que al señor Koldo le ofrecen un millón de euros y no lo va a coger?", ironizó, antes de añadir que quizá "las instituciones penitenciarias habrían hecho un milagro" con el exasesor de José Luis Ábalos.

"Bromas aparte", Feijóo negó que alguien tenga autorización para ofrecer dinero en nombre de su partido: "No un millón, ni siquiera un euro".

Y como argumento, contrapuso los 30 años de prisión que, según recordó, solicitó la acusación del PP para Koldo con los 19 pedidos por la Fiscalía y recogidos luego en la sentencia.

El líder del PP extendió sus reproches a Ábalos y a Santos Cerdán. Y acusó al PSOE de "primero, negar los hechos"; luego, defender a los investigados y, finalmente, acabar pidiendo disculpas añadiendo que "no los conocían".

Al referirse a los negocios de Cerdán en Navarra y a "un contrato suscrito por Ábalos a los 18 días de llegar al Ministerio", bajo investigación en los tribunales, exclamó: "Ya venían corrompidos de casa".

Criterios al formar su equipo

Por eso, quiso defender su propia trayectoria de "treinta años gestionando lo público sin un solo caso de corrupción en los nombramientos" que él ha firmado.

Ante la pregunta sobre cómo seleccionaría a los "cientos de cargos" de su eventual Gobierno, Feijóo reivindicó su "trazabilidad" en el Insalud, en Correos y en la Xunta, incluidos sus 13 años como presidente de Galicia, y pidió fe en su trayectoria: "No voy a acabar mi carrera política rompiendo esa confianza".

Explicó que exigirá "experiencia" en responsabilidades similares. Que examinará la "situación patrimonial" y advertirá de las incompatibilidades de los candidatos.

Y enunció las prioridades principales de su equipo: la auditoría de las cuentas públicas y la del ferrocarril; "la normalización de Ceuta"; abordar como eje principal "la crisis de la vivienda" y la aprobación de "dos presupuestos en un año".

Una huelga "preventiva"

La entrevista se celebraba el día de la huelga general "preventiva", tal como la definió Feijóo. Pero también un día después del funeral de Estado por las 69 víctimas del accidente de Urda y en la víspera del inicio de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre.

La huelga general centró el inicio de la entrevista, con las palabras de María Jesús Montero reconociendo que el paro se había convocado "contra la oposición".

Feijóo sonrió socarrón, calificó a la exvicepresidenta de "poco fiable" y definió la jornada de huelga como "un acto camuflado de campaña electoral por parte de los sindicatos", de los que lamentó que no atendieran su petición de desconvocarla tras el accidente de Urda.

"Esto es lo que se llama la huelga preventiva, por si acaso los españoles deciden que gobernemos", ironizó, antes de cargar contra el vídeo de Sánchez animando a participar y contra Yolanda Díaz por expresar "su deseo de estar en un piquete".

Y lanzó otro aviso: "Para desgracia de Sánchez, este paro general ha sido un fracaso y, además, el 29 de noviembre los españoles no van a hacer huelga, van a llevar su papeleta y van a votar".

"Éste es Sánchez"

El muro entre Feijóo y el presidente tuvo también un capítulo personal. El líder del PP contó, por primera vez en público, cómo se desarrolló la reunión que mantuvieron durante el proceso de su investidura fallida.

Según el líder del PP, Sánchez "convocó un comité federal una hora después" de la cita que le había dado en el Congreso, y "luego, quiso dar por terminado el encuentro a los veinte minutos" de empezar.

Feijóo contó que él quiso seguir la reunión, pero que sánchez le dijo que "no había nada de qué hablar". Que él insistió, porque pretendía plantearle "pactos de Estado sobre pensiones, sanidad y educación", pero que el socialista no estaba dispuesto a escuchar sus propuestas.

"Le advertí de que lo contaría ne rueda de prensa... éste es Sánchez". Y que, con eso, logró prolongar la reunión hasta los 40 minutos, amenazándole con denunciar su "falta de respeto institucional".

Y como colofón a esta relación inexistente, el candidato de la oposición explicó cómo él creía tener el teléfono del presidente y cómo se dio cuenta de que no era así.

Relató Feijóo que, durante la noche del accidente de Adamuz, el pasado enero, intentó enviarle un mensaje urgente para cancelar una cita "por la guerra en Irán". Pero el número ya no funcionaba, "no me daba el doble check"...

Los gabinetes tuvieron que intervenir para aclararlo: "Sánchez tiene mi teléfono", dijo, "pero yo no tengo el suyo".

Rebajas fiscales y pensiones

Más allá de estos pasajes, Feijóo también tuvo ocasión de hablar de contenidos de programa.

El candidato popular vinculó su propuesta de rebajas fiscales a "la actividad económica" que generará la construcción de "un millón de viviendas". Su planteamiento es financiar los servicios con crecimiento, "no a través del gasto público" ni de más deuda.

En pensiones, pidió mirar a la cámara y dirigirse "personalmente" a cada pensionista que le estuviera viendo.

"Yo no voy a jugar con ustedes, yo no les voy a meter miedo", afirmó. Y se comprometió a revalorizarlas con el IPC y a preservar el sistema para "sus hijos y sus nietos".