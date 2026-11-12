La 'dimitida' Montse Mínguez se esconde tras un suplente para reflotar el 'decreto Maricarmen' que tumbó el Congreso

Un segundo decreto sobre vivienda impulsado por Sumar ha sido rechazado tras el voto en contra del PNV, impidiendo que entre en vigor.

El texto aprobado incluye medidas como la suspensión de desahucios a vulnerables hasta 2030, una deducción del 10% en IRPF para inquilinos y préstamos sin intereses.

La victoria se produjo gracias a un voto suplente socialista que ocupó la plaza de la dimitida Montse Mínguez, quien sigue constando como titular en el órgano.

El Gobierno ha logrado convalidar el 'decreto Maricarmen' de vivienda por 35 votos a favor y 34 en contra en la Diputación Permanente del Congreso.

El Gobierno ha salvado por un solo voto el decreto Maricarmen en la Diputación Permanente. Lo ha hecho gracias a la plaza de Montse Mínguez, que dimitió hace casi un mes y anunció que dejaba su asiento en el órgano.

Sin embargo, sigue figurando como titular.

Mínguez no ha acudido a la votación. En su lugar ha votado un suplente socialista, y así se ha evitado la imagen de la exportavoz respaldando un decreto contra los "fondos buitre" mientras su pareja controla un holding con 30 pisos en alquiler

El decreto ha salido adelante con 35 votos a favor, de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y PNV, frente a 34 en contra, de PP, Vox y Junts. Cualquier plaza socialista vacía habría tumbado la norma.

Es el mismo texto, con retoques, que el Pleno tumbó el 2 de octubre con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Aquella derrota precipitó el adelanto electoral al 29-N. Cuatro días después, con las Cortes ya disueltas, el Gobierno lo volvió a aprobar.

La Diputación Permanente tiene 69 miembros, repartidos en proporción al peso de cada grupo en el Pleno.

Para convalidar el decreto bastaba con que hubiera más síes que noes. Si un diputado hubiera faltado, su bloque habría tenido un voto menos. Para evitarlo, cada grupo nombra suplentes: cuando un titular no va, otro diputado de su partido ocupa la plaza y vota por él.

Cuando Mínguez dimitió como portavoz del PSOE, el pasado 16 de octubre, renunció también a su asiento en la Permanente. Casi un mes después, el Congreso la mantiene como vocal titular, con alta en 2023 y sin baja registrada.

O la web no se ha actualizado, o la renuncia nunca se formalizó. En cualquiera de los dos casos, el PSOE ha conservado su plaza y la ha cubierto con un suplente en la votación más ajustada de la legislatura disuelta.

Mínguez dejó la portavocía tras conocerse que su pareja, Sergi Vélez, controla Nest Capital, un holding catalán con 30 pisos en alquiler. Su voto iba a ser decisivo en un decreto con el que el PSOE quiere hacer campaña contra los "fondos buitre".

Entre los votos socialistas imprescindibles estaba también el de Joaquín Martínez Salmerón, diputado por Murcia. El bufete que dirigió interviene en al menos 14 ejecuciones hipotecarias para sociedades vinculadas al fondo estadounidense Apollo.

Martínez Salmerón es administrador único de Jomasa Geluk SL, con un capital de 931.260 euros, y no la incluyó en su declaración de bienes. No repite en las listas del 29-N.

Medidas

El decreto convalidado, en vigor desde el 8 de octubre, mantiene hasta finales de 2030 la suspensión de algunos desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

La prohibición no es general, sino que depende de la situación del hogar y del tipo de propietario.

Además, limita hasta 2030 la compra de viviendas por fondos y grandes tenedores por debajo del 70% de su valor de mercado. También endurece el alquiler temporal y por habitaciones, y añade una deducción del 10% en el IRPF para inquilinos con rentas bajas.

Crea también el mecanismo Tu Casa, una línea de préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para comprar la primera vivienda, dotada con 10.000 millones. Y desde diciembre sube al 10% el IVA de los pisos turísticos alquilados por hasta 30 noches.

El segundo decreto, impulsado por Sumar, ha vuelto a caer. Sustituía la prórroga anual de los alquileres por prórrogas automáticas de cinco o siete años, con una indemnización de doce mensualidades si el propietario decidía no renovar.

El PNV ha votado en contra y el texto ha decaído. Su entrada en vigor estaba prevista para el 15 de noviembre, así que no llegará a aplicarse ni un solo día.