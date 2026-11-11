UGT y CCOO jaleados por el Gobierno, activan sus piquetes contra PP y Vox; el Sindicato de Inquilinas irá tienda por tienda

El Sindicato de Inquilinas organiza un 'megapiquete' para cerrar comercios y llama a realizar una huelga de consumo.

Candidatos y diputados participarán en los piquetes informativos organizados en fábricas y comercios.

Varios ministros han vaciado sus agendas públicas para secundar o facilitar el seguimiento del paro promovido por UGT y CCOO.

El Gobierno apoya explícitamente y por primera vez una huelga general a 24 horas del inicio de la campaña electoral.

España afronta una huelga general atípica. Por primera vez, un Gobierno alienta una convocatoria y le da su apoyo explícito.

También es inédita en los tiempos, al celebrarse a 24 horas del arranque de una campaña electoral. Mientras los partidos preparan los carteles, las principales centrales sindicales organizan los piquetes.

Si en 1985 y 1988, Felipe González intentó evitar el paro, en esta ocasión los ministros de Pedro Sánchez han vaciado su agenda para este miércoles para facilitar el seguimiento de la huelga.

“Voy a hacer todo lo posible para que sea un éxito”, jaleaba este martes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que da su "apoyo" explícito a la huelga y anima a participar en las manifestaciones de la tarde.

Seguía así la estela de Pedro Sánchez, que este lunes lanzaba un vídeo en redes en el que alentaba la huelga. Ponía como ejemplo la convocatoria de 1988, que paralizó el país y supuso un fuerte revés para Felipe González.

"Lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante", recalcaba en este vídeo, comprando el marco de huelga general preventiva contra un hipotético Gobierno de PP y PSOE.

Sánchez auguraba "tijeras y motosierras" junto a "recortes y privatizaciones" si Feijóo llega al poder.

Más cauta era la ministra portavoz, Elma Saiz, que este martes saludaba la convocatoria por ser "a favor de los derechos de todos" y pedía "respeto a los sindicatos" mientras criticaba a Isabel Díaz Ayuso o Miguel Tellado por cargar contra UGT y CCOO al llamarlos "subvencionados".

Por su parte, el ministro Óscar López aseguraba que los sindicatos convocan la huelga general "defendiendo un mundo mejor", así como "salarios justos", la sanidad y la educación públicas y el derecho a la vivienda.

Nada más convocarse la huelga, la directora de estrategia de la campaña del PSOE, María Jesús Montero, afirmó que el paro "va contra la oposición". Una frase que este martes, a unas horas del comienzo del paro, matizaba afirmando que "no va contra nadie".

Ella también hará huelga y no acudirá al pleno en el que se debate la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Andalucía.

Los sindicatos se vuelcan

Desde que se instaló el marco de "huelga contra la oposición", los secretarios generales de CCOO y UGT no sólo han evitado condenar las palabras de Montero, sino que tampoco se han desmarcado de ella.

Unai Sordo y Pepe Álvarez llevan varios días alertando del "riesgo de retrocesos" en derechos laborales y sociales si PP y Vox llegan al poder.

A diferencia de las huelgas de 1985, 1988, 1994, 2002 o las dos de 2011, esta vez CCOO y UGT han evitado criticar la política del Gobierno antes de un paro general. Incluso admiten que han sido copartícipes en los últimos años de los logros económicos, y ponen como ejemplo su sintonía con el Ministerio de Trabajo y la subida del SMI.

"Hay que parar la calle", afirmaba este martes Sordo, que pedía movilizarse a los jóvenes "para sacar a la lacra del rentismo". Nada de criticar al Ejecutivo pese a admitir que la vivienda "es la gran fractura del país". Desde que Sánchez es presidente, hace ocho años, la vivienda ha subido un 75% el precio.

Pese a las dudas sobre su éxito, Álvarez augura una "huelga extraordinariamente positiva" y que "pocas veces" habrá un seguimiento "tan amplio".

Candidatos en los piquetes

La convocatoria a las puertas de la campaña dejará una curiosa imagen: candidatos al frente de los piquetes.

Así pasará con los líderes del Frente Amplio, que han confirmado su asistencia a las diferentes manifestaciones que recorrerán las calles: la central irá por el Paseo del Prado de Madrid.

También varios diputados estarán en los "piquetes informativos" previos que tratarán de ir cerrando fábricas y comercios.

Incluso la número 4 en la lista por Madrid y portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, daba el pistoletazo de salida al estar en la noche del martes en uno de los primeros piquetes convocados por UGT y CCOO ante la fábrica de Stellantis en Vigo.

También el Sindicato de Inquilinas organizaba un "megapiquete" desde las 00:01 de este miércoles por la Gran Vía para ir, tienda a tienda, cerrando los comercios que estén abiertos. Su objetivo, según Valeria Racu, "que la jornada sea un poco caótica" y que el transporte público "no funcione del todo bien". "La liaremos parda", prometía la portavoz.

El llamamiento incluye también una huelga de consumo y no comprar "nada en ningún supermercado, en ninguna cafetería, en ningún negocio" y acudir con comida preparada.

Uno de los objetivos parecen ser las inmobiliarias. Una treintena de ellas ya aparecieron este martes vandalizadas y con pintadas, como las que han aparecido en las oficinas de Alquiler Seguro.

En la sede central de esta compañía, 40 personas del Sindicato de Inquilinos entraron en el edificio y lanzaron octavillas denunciando las prácticas "mafiosas" de la compañía.

Una huelga atípica, en un momento atípico con la promoción, por primera vez, del Gobierno.