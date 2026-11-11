'¿Pone la mano en el fuego por ZP?' y otras 8 preguntas que Pablo Motos le habría hecho a Sánchez en 'El Hormiguero'

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LO ESENCIAL Las claves Pablo Motos revela que Pedro Sánchez rechazó la invitación para acudir a 'El Hormiguero' durante la campaña electoral. El presentador califica la decisión de Sánchez como "torpeza política" o "cobardía", asegurando que el equipo le dio todas las opciones posibles. Motos enumera nueve preguntas incómodas que le habría hecho al presidente, incluyendo cuestiones sobre Zapatero, Ábalos, Puigdemont y la DANA. Alberto Núñez Feijóo será el único candidato de los dos grandes partidos que pase por el plató del programa antes de las elecciones.

Pablo Motos ha explicado este miércoles por qué Pedro Sánchez no pasará por El Hormiguero durante la campaña.

Lo ha hecho minutos antes de entrevistar a Alberto Núñez Feijóo, que será el único de los dos grandes candidatos del 29-N que pase por el plató.

"Exactamente igual que en las anteriores elecciones, nosotros hemos llamado a los dos principales candidatos", ha señalado Motos.

Pedro Sánchez ha decidido no aceptar nuestra invitación #FeijóoEH https://t.co/dTIqSA1Ylo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

El equipo del programa insistió a Sánchez "durante más de un mes, llamando cada día, mandando mensajes para que quedase por escrito" y "dándole todas las opciones posibles para venir".

El presidente "ha decidido no hacerlo", ha lamentado Motos.

Para Motos, la negativa del presidente es "una torpeza política", porque cree que en su plató "hay miles de votos".

Y ha deslizado que "a lo mejor es cobardía". A continuación, ha desgranado las nueve preguntas que le habría formulado:

"Por qué se fue de vacaciones 24 días mientras estaban invadiendo nuestro país". "Si pone la mano en el fuego por Zapatero". "Si está a favor o en contra de los okupas". "Quién le habrá pagado a Leire para que contacte con unos narcotraficantes para eliminar a la jueza que iba a juzgar a su hermano, y por qué, si no son ellos, no la demandan". "Por Ábalos, por las prostitutas, por Cerdán, por Koldo, y cómo es posible que yendo con ellos un año en el mismo coche no se enterase de nada". "Por Puigdemont". "Por el Sáhara y cuál se supone que es el beneficio que hemos sacado de esa operación". "Por qué siempre que hay un problema real donde hay que ser eficaz, como la dana, el volcán de La Palma, el accidente de Adamuz o el accidente de Urda o la invasión de Ceuta, los ciudadanos se sienten absolutamente abandonados a su suerte mientras el gobierno dice que lo está haciendo todo bien". "Si esta España, con todo el mundo envenenado, es la España con la que él soñaba".

Motos ha dejado para el final la cuestión que, "sobre todo", le habría gustado plantear al jefe del Ejecutivo, y ha lamentado no haber tenido la ocasión de preguntarle "con tiempo, y para que se explicase bien".

"Dicho esto, hoy recibimos en El Hormiguero al candidato...", ha zanjado el presentador antes de dar paso a Feijóo.

Pedro Sánchez ha pasado por el programa de Motos en cinco ocasiones. Las cuatro primeras, entre 2014 y 2016, cuando estaba en la oposición.

La última, el 27 de junio de 2023, a menos de un mes de las generales de aquel año y tras siete años sin pisar el plató.

Aquella visita llegó en plena gira del presidente contra lo que él llama la "derecha mediática".