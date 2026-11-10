La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, en un vídeo en Instagram. Instagram

El Sindicato de Inquilinas llama a "piquetes nocturnos" para cerrar comercios y a que el 11-N sea "caótico": "La liaremos parda"

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LO ESENCIAL Las claves El Sindicato de Inquilinas anima a formar "piquetes nocturnos" y un "mega piquete" a mediodía para forzar el cierre de terrazas, restaurantes y comercios durante la huelga del 11 de noviembre. La organización convoca piquetes ciclistas matutinos y prevé pequeñas acciones para interrumpir el funcionamiento normal del transporte público, trenes, metro y carreteras. Se hace un llamamiento a la huelga de consumo, pidiendo no comprar en supermercados ni negocios, y se ha programado una manifestación por la tarde entre Atocha y Plaza Elíptica. El colectivo promueve también protestas previas como caceroladas en balcones y el uso de distintivos de color naranja para visibilizar la lucha por el derecho a la vivienda.

El Sindicato de Inquilinas ha llamado a sus simpatizantes a formar "piquetes nocturnos" desde la medianoche del martes para cerrar terrazas, restaurantes y comercios durante la huelga general del 11 de noviembre, una jornada que debe ser "un poco caótica".

Así lo explica Valeria Racu, portavoz de esta asociación, en un vídeo difundido en redes en el que detalla, hora por hora, el programa de la jornada.

"Prepárate para que el transporte no funcione del todo bien, para que haya pequeñas acciones en carreteras, en metro, en trenes, en autobuses", advierte.

"Se busca que ese día se note un poco caótico, porque sin nosotras nada de esto tiene sentido", añade. La portavoz anima a sumarse a los piquetes "cierra comercios" de los barrios, con "especial foco" en las grandes cadenas y multinacionales "que se lucran a nuestra costa".

La huelga, de 24 horas, arranca a las 00.00 horas del miércoles. Según el llamamiento, durante la madrugada "seguirán pasando cositas".

En Madrid, por ejemplo, desde primera hora habrá piquetes ciclistas, convocados a las 8.30 en Embajadores, Ciudad Lineal y Plaza Elíptica, que recorrerán las calles de Madrid.

El plato fuerte llegará a mediodía. La organización cita a sus seguidores a las 12.00 horas en el metro de Gran Vía para un "mega piquete" que recorrerá el centro de la capital "parándolo todo y cerrando todas las tiendas". "La vamos a liar parda todas juntas", promete.

El llamamiento incluye también una huelga de consumo. La portavoz pide no comprar "nada en ningún supermercado, en ninguna cafetería, en ningún negocio" y acudir con comida preparada en la mochila o sumarse a las comidas populares organizadas por asociaciones vecinales.

Por la tarde, a las 18.00 horas, está convocada una manifestación entre Atocha y Plaza Elíptica. La cabecera la ocuparán los colectivos que sostienen la huelga, en defensa de la educación, la sanidad, la vivienda y las pensiones.

La jornada no terminará con la marcha. El sindicato avisa de que, tras la manifestación, volverá a haber piquetes nocturnos "para asegurar de que ningún comercio abre" hasta las 00.00 horas del jueves, cuando concluye oficialmente el paro.

La convocatoria incluía además una cacerolada el lunes a las 21.00 horas desde ventanas y balcones, "que se note que somos muchas". También pide colgar algo naranja, color que ya identifica la lucha por la vivienda, y remite a su web para localizar los piquetes de cada barrio.

"Puedas parar ese día o no puedas parar ese día, participa", concluye la portavoz, que presenta el 11-N como un "día histórico" para "conquistar nuevos derechos desde abajo".