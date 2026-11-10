La ley de nietos 'fabrica' otros 15.133 residentes ausentes en octubre, 2.000 de ellos sólo en el consulado de La Habana

El Tribunal Supremo mantiene suspendido el voto de 163.355 nacionalizados por la 'ley de nietos' sin exilio acreditado, pero permite votar a 189.678 hijos de estos.

Los nuevos inscritos no podrán votar en las elecciones generales del 29-N, cuyo censo legal quedó cerrado con fecha de 1 de agosto.

América Latina concentra el 47% de las nuevas altas, siendo Argentina el país que más crece y La Habana el consulado con mayor incremento.

El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) alcanza los 2.777.962 inscritos tras sumar 15.133 personas en el último mes.

El censo de españoles que viven en el extranjero sigue creciendo.

Según los datos de la Oficina del Censo Electoral, a 1 de octubre hay ya 2.777.962 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Son 15.133 electores más en un mes, y 7.064, es decir, un 47%, provienen de América Latina, precisamente donde se concentran la mayoría de las solicitudes por la ley de nietos.

El consulado que más crece ahora es el de La Habana, con 2.147 nuevos electores, un mes después de haber perdido 1.018.

Desbanca así a los argentinos, que habían encabezado el crecimiento los meses anteriores.

Estos nuevos inscritos, en cualquier caso, no podrán votar en las generales del 29-N. Por ley, el censo que vale es el cerrado el 1 de agosto, que ya sumaba 2.747.688 electores en el exterior, 420.300 más que en las generales de 2023.

Este es el primer censo que recoge altas posteriores al auto del Supremo del 10 de septiembre, que congeló de forma cautelar el voto de los nacionalizados por la ley de nietos sin acreditar el exilio y frenó sus nuevas inscripciones en el CERA.

El Supremo ratificó esa suspensión el 12 de octubre para las elecciones del 29-N. Y este lunes rechazó extenderla a los hijos de esos nietos, 189.678 personas, como pedían Vox e Iustitia Europa. Esos hijos sí podrán votar en las generales.

El alto tribunal admite que, si se cuestiona la inscripción de los padres, "en pura lógica" habría que cuestionar la de los hijos. Pero ve inviable ejecutar la medida a tres semanas de las elecciones, con más de la mitad del periodo electoral ya consumido.

Mantiene, eso sí, sin voto a 163.355 nietos, frente a solo 901 que han acreditado ser descendientes de exiliados. Para el tribunal, esa cifra acrecienta "los indicios racionales de una presunta irregularidad" en el CERA.

El CERA no frena

El crecimiento está más repartido que en septiembre. América Latina aporta casi la mitad de las altas, y Europa, cuatro de cada diez.

Aunque por consulados gana La Habana, por países Argentina vuelve a liderar este mes, con 2.868 nuevos inscritos, casi uno de cada cinco. Es menos de la mitad que en septiembre (6.104), su mejor mes del año.

Le sigue Cuba, con 2.147, el 14% del total.

A continuación figuran Estados Unidos (+1.309), Reino Unido (+1.221), Francia (+995), Alemania (+856), México (+725), Suiza (+677), Irlanda (+398), Dinamarca (+376) y Uruguay (+332).

En buena parte de América Latina las altas caen respecto a septiembre. México pasa de 1.495 a 725. Uruguay, de 623 a 332. Brasil, de 560 a 295. Chile, de 532 a 284. Colombia, de 370 a 65.

Europa, en cambio, acelera. Reino Unido duplica sus altas (de 560 a 1.221) y Alemania las multiplica por 2,5 (de 344 a 856).

Argentina es también, con diferencia, el país con más electores inscritos: 529.175. Le siguen Francia (267.262), Estados Unidos (213.993), México (193.282) y Cuba (170.167).

Por consulados, tras La Habana figuran Rosario, Londres (+860), Buenos Aires y Miami (+656). La Habana había perdido 1.018 inscritos en septiembre, y en julio y agosto apenas se había movido (+155 y +30).

Rosario sigue por delante de Buenos Aires, pero suma menos de la mitad que en septiembre (2.896). Y Miami, que acoge a buena parte de la diáspora cubana y venezolana, aporta la mitad de los nuevos electores en Estados Unidos.

En el lado contrario está Venezuela, que vuelve a bajar, con 210 electores menos.

'Ley de nietos'

Buena parte de ese crecimiento se explica por la ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022. Permite obtener la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que perdieron la suya por el exilio.

La ley exigía que el antepasado se hubiera marchado por razones políticas, ideológicas o de creencia. Pero una instrucción del 25 de octubre de 2022, de la dirección general que dirigía Sofía Puente, dio por hecho que era exiliado todo español que salió del país entre 1936 y 1955.

Esa presunción abrió la puerta a cientos de miles de solicitudes. Nadie sabe con exactitud cuántos de los nuevos inscritos llegaron por esa vía: el censo no distingue al español que se mudó a Londres del nieto que acaba de sacarse el pasaporte en Rosario.