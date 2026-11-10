Intxaurrondo pide "acotar" la presencia de Abascal en TVE tras su visita a Broncano: "Igual me meto en un lío con la JEC"

Intxaurrondo defendió a Broncano sugiriendo que la decisión de invitar al líder de Vox no fue del presentador.

La periodista dirigió sus reflexiones a la Junta Electoral Central, reconociendo las obligaciones de pluralismo político de la televisión pública.

Las declaraciones se producen tras la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta', que logró un récord de 4,8 millones de espectadores.

Silvia Intxaurrondo cuestiona la presencia de Vox en TVE y sugiere "acotar" su espacio por considerar que la extrema derecha "supone un riesgo".

Silvia Intxaurrondo ha cuestionado este martes en TVE que Vox tenga "cabida" en la televisión pública y ha abogado por "acotar" su presencia "porque supone un riesgo".

Lo ha hecho un día después de la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en La Revuelta.

"La pregunta no es sobre el comunicador que hace la entrevista. La pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública. Esta es la pregunta de fondo", ha planteado la presentadora de La hora de La 1.

Silvia Intxaurrondo pide "acotar" la presencia de Vox en TVE

Intxaurrondo ha precisado después que, aun admitiendo esa presencia, "da la sensación que tiene que tener una cabida acotada porque supone un riesgo".

Vox es la tercera fuerza en el Congreso, con 33 diputados. Según ha recordado la propia periodista, "gobierna, cogobierna" con el PP en comunidades autónomas y su apoyo es "imprescindible".

La ley obliga a RTVE a respetar el pluralismo político y, en periodo electoral, la Junta Electoral Central (JEC) vela por ese equilibrio en los medios públicos.

De ahí que Intxaurrondo haya abierto su reflexión dirigiéndose directamente a la Junta.

"Hoy igual me meto en un lío. Buenos días a los responsables de la Junta Electoral Central que no se lo he deseado hoy. Pues voy a intentar no meterme en un lío", ha dicho.

Según la presentadora, en los días previos y durante la entrevista a Abascal "hay muchos ciudadanos de este país que sintieron que pasaban un trago, un trago gordo".

Durante la entrevista de este lunes, el líder de Vox se reafirmó en que Sánchez es un "dictador". El público del plató recibió sus palabras con aplausos.

Enfrente, Broncano no encontró la forma de llevar la entrevista a su terreno. El presentador encadenó interrupciones y titubeos y se le vio nervioso ante un Abascal sereno y con el público a su favor.

La entrevista reunió a 4,8 millones de espectadores y se convirtió en la emisión más vista de La Revuelta.

Intxaurrondo ha defendido, eso sí, a su compañero de cadena. Sobre la decisión de entrevistar a Abascal, ha deslizado que "creo que no fue una decisión suya".

No es la primera vez que Intxaurrondo pide no dar voz a partidos de "extrema derecha". En febrero de 2025 defendió en un pódcast que no debían tener voz las "fuerzas políticas que defienden mensajes ultras, homófobos".