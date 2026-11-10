Infancia pide a Protección de Datos paralizar TikTok tras destaparse más de mil vídeos de abuso sexual infantil

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LO ESENCIAL Las claves La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha solicitado a la AEPD paralizar la actividad de TikTok en España de manera cautelar y excepcional. La petición surge tras una investigación de Maldita.es que detectó más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil con más de 48 millones de visualizaciones. El informe revela además la existencia de más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en la plataforma, de los cuales unos 7.000 operan en español. El Ministerio ha llevado el caso ante la Fiscalía y critica que TikTok no ha ofrecido soluciones técnicas ni compromisos para verificar contenidos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido este martes a la Agencia de Protección de Datos que "paralice la actividad" de TikTok en España de "manera excepcional", después de que una investigación de la fundación española Maldita.es destapara más de mil vídeos de abuso sexual infantil en la plataforma.



"No depende del Gobierno suspender cautelarmente la actividad de Tik Tok. Si dependiera de nosotros estaría suspendido desde ayer", ha dicho Rego en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con representantes de la red social, a quienes ha sugerido suspender la aplicación en España.



Rego ha explicado que TikTok se ha comprometido a "estudiar y evaluar" la situación pero no ha puesto "soluciones encima de la mesa, ni de carácter técnico, ni de voluntad de compromiso, ni de hacer una auditoría, ni de plantear los mecanismos de verificación".



El pasado lunes, el Ministerio solicitó a la Fiscalía que actuara ante la investigación y planteó paralizar los servicios de la plataforma en España si fuera oportuno.



Maldita.es ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan las 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

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