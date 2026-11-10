La desmovilización dispara las alarmas en el PSOE: le faltan interventores en Extremadura, Madrid y Andalucía para el 29N

Desde la dirección federal confían en revertir la desmovilización de las bases con el inicio de la campaña electoral y la reciente dimisión de Óscar Puente.

La falta de voluntarios afecta a plazas clave como Badajoz, Cáceres y Sevilla, donde el PSOE se juega la obtención de senadores decisivos.

El partido achaca esta situación anómala al desánimo, el envejecimiento de la militancia, la pérdida de afiliados y recientes tensiones por las listas electorales.

Varias agrupaciones del PSOE en Madrid, Andalucía y Extremadura admiten dificultades para encontrar interventores y apoderados de cara a las elecciones del 29N.

Hay varios termómetros para medir la movilización en unas elecciones. De puertas afuera están los mítines -donde los socialistas presumen de músculo-, pero también está, de puertas adentro, la cantidad de militantes que se presentan como voluntarios para actuar como interventores o como apoderados en la jornada electoral.

En esto último, está pinchando el PSOE. Varias agrupaciones de Madrid, Andalucía y Extremadura están enviando cartas a sus militantes en las que admiten que les está resultando "difícil" encontrar interventores para las elecciones.

En algunas localidades de Madrid, a través de grupos de WhatsApp, los responsables de las agrupaciones han llegado a reiterar hasta "por octava vez" la petición de que sus afiliados se movilicen y se presenten voluntarios para acudir a los colegios electorales el 29-N.

La situación es "anómala", admiten desde el partido, y apuntan a dos factores para explicarla: el desánimo y la pérdida de afiliados de los últimos años. A lo que se suma una militancia cada vez más envejecida.

En algunos casos, llama la atención el contraste con lo ocurrido hace sólo un año. Es el caso de Badajoz, la ciudad más poblada de Extremadura.

En las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2025, los socialistas no tuvieron problemas para encontrar apoderados, pese a que a la postre cosecharon el peor resultado de su historia.

Sin embargo, ahora su secretario general ha tenido que enviar una carta a los militantes para animarlos a participar en la jornada electoral. A esta situación se suma el malestar por la intervención de Ferraz en las listas de Badajoz al Congreso y al Senado. Unos choques que también se han producido en Palencia, donde toda la lista dimitió acusando de injerencia a la dirección federal.

En Andalucía también hay problemas. Los atribuyen, en parte, al segundo accidente ferroviario en menos de nueve meses en la línea de Alta Velocidad con Madrid, que deja ya en conjunto 115 muertos.

Dos catástrofes que, temen, pesarán además en el ánimo de los votantes. Y todavía pesa el varapalo de las autonómicas de mayo, cuando el PSOE se quedó en un 22,7% de los votos. En las generales de 2023 tuvieron un 33,4% de los votos.

En todos los casos se trata de plazas clave para el PSOE. Cabe recordar que en las pasadas elecciones generales sólo logró imponerse en un puñado de provincias en toda España, y tres de ellas estaban en Extremadura y Andalucía: Cáceres, Badajoz y Sevilla.

Ahora, estas circunscripciones vuelven a ser decisivas para que los socialistas puedan retener los tres senadores que obtuvieron como lista más votada.

Las otras provincias en las que el PSOE fue la fuerza más votada en 2023 fueron Álava y Navarra, además de las catalanas en las que concurre el PSC.

En unas elecciones generales, el PSOE suele necesitar movilizar hasta 21.000 interventores y 50.000 apoderados en todo el territorio nacional.

Pese a las dificultades, en Ferraz confían en que el ánimo se recupere en los próximos días. Creen que la dimisión de Óscar Puente, el nuevo lema de "no todos somos iguales" y el arranque de la campaña, el próximo día 13, terminarán por movilizar a la militancia.

Pero la realidad a día de hoy son unas bases inusualmente desmovilizadas.