Belarra desvela el enigma de la entrevista a Abascal: "Broncano nunca lo habría hecho sin el visto bueno del PSOE; Sánchez quiere dar visibilidad a Vox"

Pedro Sánchez afirmó que "amenazar sonriendo degrada la democracia", mientras que Gabriel Rufián defendió a Broncano pidiendo evitar linchamientos tras el resultado de la entrevista.

El Consejo de Informativos de RTVE y varios ministros de la coalición criticaron la emisión y que el líder de Vox acudiera con su propio público a un programa de entretenimiento.

Ione Belarra e Irene Montero sostienen que la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta' contó con la autorización del PSOE para inflar electoralmente a Vox.

Lo que para muchos puede parecer un enigma —por qué La Revuelta abrió su plató al líder de Vox—para Podemos tiene una explicación: fue una operación del PSOE.

Así lo sostiene Ione Belarra, secretaria general de los morados, que señala directamente a Pedro Sánchez.

"Todas sabemos que Broncano no habría entrevistado a Abascal sin el visto bueno del PSOE", ha escrito Belarra en X. La acusación llega de quien fue ministra de Derechos Sociales en el Gobierno de Sánchez entre 2021 y 2023.

Sus palabras apuntan a Ferraz y La Moncloa como quienes dan el visto bueno a lo que emite la televisión pública, cuya parrilla copan hoy las tertulias con conexiones constantes con dirigentes de izquierdas y los programas de “humor”.

Según Belarra, el PSOE ha facilitado la proyección de Vox frente al PP para, a base de miedo, concentrar el voto útil en las siglas socialistas.

"¿Por qué le interesa a Sánchez que Vox tenga tanta visibilidad y al mismo tiempo veta a Podemos de los debates?", se pregunta.

Ella misma da la respuesta: "Porque esto nunca fue de frenar a la derecha sino de acabar con la izquierda".

Todas sabemos que Broncano no habría entrevistado a Abascal sin el visto bueno del PSOE. ¿Por qué le interesa a Sánchez que VOX tenga tanta visibilidad y al mismo tiempo veta a Podemos de los debates? Porque esto nunca fue de frenar a la derecha sino de acabar con la izquierda. — Ione Belarra (@ionebelarra) November 10, 2026

Todo ante una audiencia de récord al reunir a 4,8 millones de espectadores y ser la emisión no deportiva más vista en lo que llevamos de año.

Además del mensaje en X, Belarra ha reaccionado a la entrevista de Abascal con un vídeo en TikTok en el que aparece haciendo el pino contra una pared.

Sobre la imagen se lee: "Intentando no pensar en lo que pasó anoche en la televisión pública. Van de antifascistas y les regalan un altavoz a su gusto. Siento vergüenza".

El TikTok de Ione Belarra tras la entrevista de Broncano a Abascal https://t.co/3H8qSmP51R — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 10, 2026

Irene Montero, candidata de Podemos, ha abundado en la misma idea que Belarra: la entrevista responde a un cálculo electoral de La Moncloa, que consiste en inflar a Vox para que el miedo empuje el voto hacia el PSOE.

"Que meten a Abascal en prime time mientras dan palos a profes en huelga y sacan a Podemos de los debates. Luego no nos llevemos las manos a la cabeza", ha escrito la eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Montero ha cuestionado que se responsabilice a Broncano de lo sucedido cuando, a su juicio, el problema es "hacer crecer al monstruo pensando que con el miedo crecen los votos al PSOE".

A esto se suma que La Revuelta aceptó las exigencias de los de Abascal como llevar su propio público, que le ovacionó de forma constante y que hasta el propio Broncano acabó por aceptar como un error por su parte.

También el Consejo de Informativos de RTVE ha pedido explicaciones.

"Ha quedado más que claro que una entrevista política y más en un proceso electoral, se debe realizar por los servicios informativos y por los informadores" de la cadena y con una producción 100% interna, algo que explican en un comunicado, que no sucedió.

También admiten que se realizó "sin el rigor que debería garantizar una emisión de estas características". No obstante, Pedro Sánchez ha confirmado que este jueves estará en el programa de entretenimiento El perro andaluz, también de TVE.

El propio presidente de RTVE, José Pablo López, que se borró su cuenta de X para evitar la avalancha de improperios, la ha recuperado y ha tenido que salir en defensa del presentador y ha llamado "a la reflexión".

Las críticas también han llegado desde una de las formaciones que sostienen a Sánchez.

El ministro de Cultura y número dos de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha calificado de "momento grave" lo sucedido en el programa de TVE. A su juicio, la entrevista permitió ver a "la extrema derecha en todo su esplendor".

Urtasun ha considerado "absolutamente inaudito" que Abascal acudiera a la televisión pública acompañado de su propio público, después de que el equipo de Vox solicitara gestionar la asistencia de espectadores a través de una agencia.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Sanidad, Mónica García. La dirigente de Más Madrid ha acusado a RTVE de haber "humanizado" al líder de Vox, algo que, a su juicio, no hace Abascal con determinados colectivos.

RTVE ha hecho con Abascal lo que Abascal nunca haría con una mujer trans, un migrante, un homosexual, una mujer víctima de violencia sexual, un nieto de un republicano en una fosa común, una política de izquierdas, un rojo, un niño palestino, un sin hogar, una familia musulmana y un sinfín de personas a las que VOX y los ultras deshumanizan a diario para hacer su política de odio de mierda. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 9, 2026

La reacción más diferente entre los dirigentes de la izquierda ha sido la de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC y candidato a las elecciones del 29-N ha considerado que Abascal "se comió" al presentador durante la entrevista, pero ha pedido que no se produzca un linchamiento contra el humorista.

"Broncano lo intentó, pero falló", ha resumido el dirigente republicano, que ha reconocido las dificultades para confrontar con el líder de Vox. Aunque ha reivindicado, no obstante, la trayectoria del presentador y ha recordado que lleva "haciendo buena tele" y transmitiendo "buenos valores" durante muchos años.

Podría decir muchas cosas pero tiendo a no meterme en linchamientos de mierda y a tener memoria. Broncano lleva haciendo buena tele y lleva transmitiendo buenos valores muchos años. Principalmente a la chavalería. Me quedo con eso. Hay que cuidar a un poco más a la gente. Sobre todo, a la buena. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 10, 2026

El presidente del Gobierno también ha intervenido en la polémica. Pedro Sánchez ha publicado un mensaje en X en el que ha cargado contra el comportamiento del líder de Vox durante la conversación con Broncano.

"Amenazar sonriendo no es hacer humor. Es degradar nuestra democracia", ha escrito. "Para esto luchamos: para que España no vuelva a ser un país donde los ultraderechistas amenacen a cómicos y periodistas. Frente a la involución, movilización".

Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia. Para esto luchamos: para que España no vuelva a ser un país donde los ultraderechistas amenacen a cómicos y periodistas. Frente a la involución, movilización. https://t.co/aN3uvddsA1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 10, 2026

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también ha condenado lo ocurrido. Preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha afirmado que la noche anterior se vio a "un político insultar a un trabajador", algo que, a su juicio, merece toda su condena.