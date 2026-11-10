La huelga general que tendrá lugar este 11 de noviembre para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos ante el coste de la vida, dio comienzo en la noche de este martes con una sucesión de concentraciones y piquetes informativos y concluirá mañana con una gran manifestación por la tarde.

La huelga general, convocada por CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, cuenta con numerosos actos en casi todas las capitales de provincias y grandes ciudades del país.