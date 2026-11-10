Publicada
Actualizada

La huelga general que tendrá lugar este 11 de noviembre para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos ante el coste de la vida, dio comienzo en la noche de este martes con una sucesión de concentraciones y piquetes informativos y concluirá mañana con una gran manifestación por la tarde.

La huelga general, convocada por CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, cuenta con numerosos actos en casi todas las capitales de provincias y grandes ciudades del país.

  • 1 de 4

    El Sindicato de Inquilinas irrumpió este martes en una de las sedes de Alquiler Seguro en Madrid.

  • 2 de 4

    Un piquete informativo mixto, formado por miembros de las diferentes organizaciones convocantes de la huelga general del 11-N, ha dado este martes, en Logroño.

    Efe
  • 3 de 4

    Vista general durante el piquete convocado para la huelga general del 11-N, este martes en la Puerta del Sol de Madrid.

    Europa Press
  • 4 de 4

    Vista general durante el piquete convocado para la huelga general del 11N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España).

    Europa Press