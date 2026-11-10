Abascal llama a Sánchez 'dictador' y le culpa del crimen de Urda entre aplausos: Broncano se arrepiente de haberle dejado llevar al público

La entrevista registró momentos de tensión al debatirse sobre el conflicto en Gaza y la relación del líder de Vox con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Abascal reconoció que su partido cometió un "exceso" al utilizar la imagen de Broncano en el Congreso por el coste del programa, mientras acusó al Gobierno de alentar la violencia contra Vox.

El programa dejó a un lado el tono cómico habitual y omitió las preguntas sobre sexo y dinero para abordar temas políticos como el crimen de Urda o la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Santiago Abascal acudió a 'La Revuelta' con un público compuesto por simpatizantes de Vox, lo que provocó el arrepentimiento posterior de David Broncano al considerar que validaba las tesis del invitado.

Santiago Abascal fue recibido en La Revuelta al grito de "¡presidente!". Tenía explicación: esta vez la grada no la ponía el programa, sino Vox.

El partido lo propuso y David Broncano lo aceptó. De hecho, el presentador lo justificó nada más empezar.

A juicio del presentador, las críticas de Vox, que durante "bastantes meses" tachó el programa de "panfleto estalinista", hicieron que el público "virara un poquito" hacia la izquierda.

Hablemos del público de hoy porque se ha hablado mucho de ellos estos días. #LaRevuelta https://t.co/nVbBhumILY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

Hora y media después Broncano se arrepintió de haber cedido. "Me preocupa un pelín", le acabó confesando a Ricardo Castella.

Porque, según él, ante un respaldo "tan unánime y tan frontal" del público, las tesis de Abascal "van a ser validadas o pueden sentirse como validadas".

¿Qué tesis? Por ejemplo, que Pedro Sánchez es un "dictador". O que el "crimen de Urda" es consecuencia de las "decisiones políticas" del Gobierno.

"Si aquí hubiese un público distribuido de forma aleatoria", razonó Broncano, muchas de las cosas que decía su invitado se las aplaudirían, "pero habría mucha otra gente que estaría en contra o con algunas cosas que he dicho yo".

"Sin chistecitos"

Esta vez Broncano trató de dejar el humor a un lado, hasta el punto de que el propio Abascal le reprochó al final a Broncano haber perdido su "punto de cómico".

El presentador propuso desde el principio "un programa con menos chistecitos" y "hablar en serio", a diferencia de lo que hizo con Pedro Sánchez, Gabriel Rufián o Irene Montero.

Abascal, que no renunció a la ironía en toda la noche, aceptó con una sola condición: "Lo de los bailes sí te digo que no".

También desaparecieron las preguntas sobre sexo y patrimonio, habituales en La Revuelta y que sí hubo con otros candidatos.

En su lugar, un interrogatorio sobre violencia machista, vivienda, clima, Marruecos, Israel e inmigración.

A Broncano se le vio incómodo. Suele titubear, pero esta vez lo hizo más que nunca. Balbuceante, en algún momento perdió el hilo por completo: "Ya se me está olvidando. No me acuerdo por dónde íbamos".

Y se justificaba. "Dios me libre de ponerme a defender aquí al Gobierno", llegó a decir.

Pero a ratos era lo que parecía hacer. Discutió que Sánchez sea un "dictador" y salió en defensa de la Agenda 2030.

El tono bronco de la política y tildar de dictador a Pedro Sánchez #LaRevuelta https://t.co/1WBpvOOfyU — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

Para el líder de Vox, quien asalta el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, RTVE y la Fiscalía es un "aprendiz de tirano" que "todavía no ha conseguido tener todo el poder".

Broncano también corrigió a Abascal cuando este aseguró que desde Ferraz se había encargado a unos narcos "eliminar una juez".

"Lo formulas de una manera que no es lo que ha sucedido", le replicó.

Abascal se refería a Beatriz Biedma, la jueza que instruyó el caso del hermano de Sánchez. La magistrada denunció contactos de las cloacas de Leire Díez y Santos Cerdán con un clan de Badajoz.

"No tienes huevos"

Uno de los momentos más tensos llegó con Israel.

Abascal desveló que ha hablado en tres ocasiones con el equipo de Benjamin Netanyahu. La primera, para mostrar su solidaridad tras los atentados del 7 de octubre de 2023.

La segunda, para pedirles que no reconocieran la independencia de Cataluña. Y la tercera, para que respaldaran la españolidad de Ceuta y Melilla.

A Broncano le sorprendió que en ninguna hablara de Gaza, y se lo afeó: "Me parece tremendo que en ninguna se haya mencionado el terrorífico genocidio". Y llegó a espetarle: "No has tenido huevos a decírselo".

"¿No tener huevos? Si quieres lo hablamos ahora", le respondió Abascal. Broncano rectificó al instante y pidió disculpas por el tono.

El otro momento delicado fue el más personal. Broncano recordó que, cuando RTVE contrató su programa, Vox le acusó de llevarse 28 millones de euros, "como si yo cobrase ese dinero", cuando era el contrato con la productora.

Sobre el uso de la imagen de Broncano y de La Revuelta para atacar a Pedro Sánchez #LaRevuelta https://t.co/EW675nUkmH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

El partido llegó a exhibir su foto en el Congreso y a acusarle de quitar dinero a enfermos de ELA o a las lanchas de la Guardia Civil. "Se me cae una lágrima", confesó.

Y ahí Abascal entonó el mea culpa. "Te voy a dar la razón sorprendentemente. Me parece un exceso", reconoció.

"Probablemente a veces hemos cometido un exceso que afecta a una tercera persona", admitió.

Eso sí, le pidió que también se pusiera en su piel, después de retratarle como alguien a quien no le importan "ni las mujeres, ni los inmigrantes".

Violencia

Broncano también culpó a Vox de crispar la política. Para Abascal, sin embargo, el problema no es el tono de su partido, sino la violencia que sufre.

"Nunca se le pregunta por la violencia que Vox padece", se quejó. "No sé si a los demás candidatos a la presidencia del Gobierno les tiran piedras, adoquines y han intentado agredirles".

Puso el ejemplo de Vallecas. En el mitin que Vox celebró allí en abril de 2021, durante la campaña de las autonómicas madrileñas, los asistentes fueron recibidos con piedras y adoquines. Hubo varios heridos.

Entre quienes hostigaban el acto "a 15 metros del atril" estaban los escoltas de Pablo Iglesias, que acababa de dejar la Vicepresidencia del Gobierno para ser candidato de Podemos.

De ahí que hable de "las milicias de Sánchez", cuya violencia, lamentó, el Gobierno "nunca" ha condenado. "No se puede reprochar a Vox el tono cuando contra Vox ha habido violencia durante todo este tiempo", zanjó.