Torcal, experto en polarización, descuenta el miedo a Vox y desmonta el CIS: "El ego de Tezanos es igual a su ignorancia"

Según el investigador, la elevada polarización actúa como un escudo que reduce el coste electoral de los casos de corrupción, ya que los votantes tienden a blindar su apoyo hacia las siglas con las que simpatizan.

Torcal critica con dureza la gestión de José Félix Tezanos al frente del CIS, acusándole de arruinar las series temporales históricas, ignorar los avances científicos en los muestreos y ofrecer predicciones electorales desviadas por motivos ideológicos.

El experto señala que España presenta un alto nivel de polarización social y política, un fenómeno intensificado a raíz del 'procés' en Cataluña, aunque aclara que los votantes jóvenes están mucho menos polarizados que los mayores de cincuenta años.

El catedrático Mariano Torcal sostiene que el voto se mueve principalmente por afinidad al proyecto propio y no por la hostilidad o el miedo al bloque contrario, asegurando que el efecto electoral del miedo a Vox está amortizado desde 2021.

Hemos venido a clase de polarización. Incluye una clase de inglés porque nuestro experto, dicen que el experto entre los expertos, da tantas clases y escribe tanto en inglés, que a veces no encuentra la palabra en castellano. Aquí, sin aumentar el precio de la suscripción, por supuesto lo traduciremos.

Llega Mariano Torcal (1962) a Casa Suecia, un bar-restaurante en la falda de un hotel junto al Congreso que se ha puesto trendy –¿se dice así?– a través de los rodajes y las conspiraciones políticas que ocurren en su interior. Y viene en tren. Es un pasajero de varios viajes semanales, lo que nos permitirá juntar la experiencia propia con la demoscopia.

Torcal tiene un montón de cargos relevantes en España y el extranjero. Esto no lo traducimos porque se nos inundaría la entradilla. Baste con decir que es catedrático en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y que acaba de publicar un libro de título "Votando con odio. Elecciones y hostilidad en España" (Catarata, 2026). Es la segunda parte de su "De votantes a hooligans". Ambos manuales conforman un tratado siempre sostenido en datos que versa sobre por qué estamos tan cabreados.

Los números arrojan algunas conclusiones que refutan las tesis más extendidas por el país. La más importante: según el estudio de Torcal, influye mucho más en el voto la afinidad con el proyecto propio que la hostilidad con el contrario. ¿Cómo conjugamos eso con que en los bares todo el mundo diga que vota a uno por lo inútil que es el otro?

Torcal pone a la España de hoy, pero también a la de hace tres décadas, en el espejo de los países más importantes del mundo. Porque la polarización se puede medir casi como si fuera una distancia entre dos puntos.

Entrevista con Mariano Torcal: "Estoy vetado en el CIS por criticar a Tezanos”

Mariano Torcal es además uno de los investigadores que más se ha atrevido contra Tezanos. A lo largo de la conversación desmontará al presidente de la encuestadora y también criticará a quienes, en su gremio, no se atreven a levantar la voz por miedo a las consecuencias.

Profesor, la polarización es probablemente el concepto político más manoseado en España, pero usted se queja de que se mide muy poco. ¿Cómo se mide la polarización?

En la literatura comparada, se mide a través de lo que llamamos termómetros de sentimientos. Son termómetros que recogen lo que se siente hacia los líderes, los partidos y el resto de votantes.

Sin embargo, no existe una única metodología. De hecho, se da una discusión entre los que apuestan por medir la polarización con los sentimientos de los votantes hacia los líderes y los que prefieren hacerlo con los sentimientos de unos votantes hacia otros.

¿Usted con cuál se queda?

Conceptualmente, me parecen más importantes los sentimientos de un votante hacia los votantes de otros partidos. Luego, ya sabe: hay una escala del 0 al 10 donde el 0 es absoluta repulsa hacia ese tipo de votantes y el 10, digamos, la máxima afinidad.

¿Y por qué prefiere ese camino?

Porque, cuando se le pregunta a alguien por el líder de un proyecto que no le gusta, se suele dimensionar esa animosidad. Es algo demostrado científicamente. Por eso me quedo con los sentimientos de unos votantes hacia otros.

Hay un dato para el optimismo: sostiene que, cuando hay una gran polarización, la animosidad del votante hacia el líder contrario no es tan alta hacia el votante del bloque opuesto. Eso hace posible la convivencia.

Sí, pero con una prevención: en España, como en otros países, la animosidad de unos votantes hacia otros también es alta, aunque no tanta como cuando se pregunta por el líder al que no se va a votar.

Otro símbolo muy manido es el de “las dos Españas”. Después de haber consultado tantos datos sobre la polarización, ¿usted cree que existe o es un mito?

Las dos Españas existieron en el pasado; luego, afortunadamente, desaparecieron. Pero la dinámica actual nos va acercando a ellas. Es fácil demostrarlo con datos. Hemos ido gradualmente viajando hacia esos dos grandes grupos ideológicos.

¿Y sabe por qué es tan fácil de demostrar? Porque la animosidad hacia los votantes de tu mismo bloque ha disminuido sustancialmente a la vez que ha aumentado hacia los de enfrente.

Recuerdo un título de Sánchez Dragó: “Si habla mal de España, es español”. ¿Los españoles creemos estar más polarizados de lo que realmente estamos?

España es un país con un alto nivel de polarización, pero no es el país más polarizado de Occidente. Estados Unidos, por ejemplo, es un país mucho más polarizado. En Europa, está Francia. Brasil y Argentina también están mucho más polarizados que España. ¿Me deja explicarlo algo importante sobre la medición?

Claro, adelante.

La polarización tiene dos componentes: la afinidad y la hostilidad. España es un país donde la afinidad por un bloque se desarrolla rápidamente y es muy intensa. En cambio, la hostilidad es menor.

Sánchez le dio la vuelta

Vamos a eso porque hay algo que me ha llamado mucho la atención en su libro. Dice que, en las elecciones de 2023, no fue el miedo a Vox lo que permitió que Sánchez, perdiendo, lograra gobernar.

Eso va en contra de la tesis asumida por los dos bloques: tanto Sánchez como Feijóo creyeron que ese factor fue determinante. Por eso, ahora Sánchez sigue jugando fuerte esa carta y Feijóo ya no demoniza a Vox.

La hipótesis que usted comenta, efectivamente, se extendió muchísimo por los medios y se acabó dando por cierta en grandes sectores de la sociedad. Pero no es una tesis que pueda sostenerse con datos.

Los votantes hostiles, los que votan por rechazo al otro más que por afinidad al candidato propio, tienden a participar más en las elecciones, pero su voto está decidido desde mucho antes. El voto es un mero mecanismo de expresión de su hostilidad. Pero la hostilidad no produce movilización. Y mucho menos de última hora.

Eso es demostrable con datos y, por tanto, no pudo ser el miedo a Vox lo que decidiera las elecciones en las últimas semanas. Eso de “no iba a votar pero no quiero que gobierne Vox y voy a hacerlo” no se produjo. Además, ese tipo de votante hostil al bloque contrario está repartido entre la izquierda y la derecha.

¿Entonces tenemos ahora a dos candidatos, Sánchez y Feijóo, levantando su campaña sobre el aire?

Digamos que es un resorte sostenido en lo que ocurría en el pasado, cuando ese miedo sí surtió su efecto electoral.

¿Cuándo dejó de tener efecto ese argumento?

Quedó amortizado aproximadamente en 2021 [en las segundas elecciones de 2019, Vox obtuvo 52 diputados]. El miedo a Vox está amortizado; ya no genera esa movilización electoral.

¿Y por qué Sánchez logró ganar perdiendo en 2023 en esas últimas semanas?

Esos que se movilizaron y que le permitieron gobernar no eran los más hostiles a Vox, sino gente que se movilizó prestando atención a determinados problemas que formaban parte de la agenda política y a cuáles eran las soluciones que proponía cada partido. Son esos votantes los que deciden las elecciones.

Si los datos dicen eso, Sánchez tiene un problema importante: el eje de su discurso es el de que la coalición PP-Vox “no es alternancia, sino involución democrática”. Y enlaza eso con el miedo a la extrema derecha y el franquismo.

Sí. Lo que puede ocurrir, de todos modos, es que esos argumentos movilicen a los afines. Con ese discurso, Sánchez no conquista votos nuevos, pero sí refuerza la identidad de sus potenciales votantes. Por eso es una continua reivindicación de la identidad: “Nosotros somos los demócratas, nosotros somos los antifascistas, nosotros somos los que defendemos el Estado del Bienestar”.

No olvide usted una cosa: el problema de la izquierda en estas elecciones es la falta de movilización de su electorado. Eso la derecha lo tiene resuelto. En la derecha, la duda es: “¿A quién voto? ¿Al PP o a Vox?”. Pero ese votante va a ir a las urnas. Sánchez no tiene ese trabajo hecho e intenta movilizar a los suyos.

En cualquier caso, ese discurso tiene un recorrido muy limitado: sólo le permitiría, según sus datos, una digna derrota y un remoto gobierno. Es un discurso incompatible con generar una mayoría social. Todos los presidentes hasta ahora la han buscado y han hecho un proyecto para gobernar para todos.

El recorrido de ese discurso es muy limitado, sobre todo teniendo en cuenta dos aspectos. Primero: la credibilidad. Tú puedes decir infinitas veces “yo soy, yo soy, yo soy”, pero tienen que creerte. Sánchez ha hecho cosas controvertidas para los votantes de derechas, claro, pero también para los de izquierdas.

Y el segundo aspecto, lo que mencionábamos: ese discurso ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar. Al final, lo van a intentar así porque es la única estrategia que les queda.

Es la única estrategia que les queda porque Sánchez así lo ha decidido. Quiero decir: el PSOE de González y el del primer Zapatero buscaron aquello de ser “el partido que más se parece a España”. Si los datos dicen esto que usted menciona, ¿por qué ha arrinconado al partido ahí?

Usted está pensando en un escenario de baja polarización. Eso de generar una gran mayoría social no se puede dar en una España como esta, con tanta crispación acumulada. Los dos bloques han procurado una gran división. Ya solo piensan en movilizar a los propios, no en conquistar votantes del otro lado.

Contrariamente a lo que estos líderes piensan, la crispación les hace prisioneros de la polarización que generan. No sólo en términos electorales, sino también en la acción de gobierno una vez llegas al poder. No puedes decir que ese proyecto tiene “cuernos y rabo” y luego gobernar también para toda esa gente.

Mariano Torcal acaba de publicar el libro "Votando con odio". Rodrigo Mínguez

Usted señala en su libro que la polarización de hoy ya no necesita impostura. Se exhibe con naturalidad. En un pasado reciente no era así. Zapatero dijo fuera de micro lo de que le convenía tensar y Rajoy engordó a Podemos soterradamente. Hoy, Sánchez proclama el muro sin ambages. Abascal también crispa con exhibición.

Como en el pasado les dio réditos, piensan que se los dará hoy también. Lo hacen, como le digo, para movilizar a la izquierda y porque ven que la derecha está muy movilizada. Aunque esa estrategia no moviliza, Sánchez es prisionero de ella.

¿Feijóo es un líder más moderado? ¿Más tecnocrático?

Sí, lo que pasa es que también hay sectores del PP donde se ve un discurso que crispa. Los partidos juegan a eso: al poli bueno y al poli malo. Puedes encontrar ejemplos en cualquier partido. El que polariza y el que no. Cuidado con el riesgo último, que no lo hemos mencionado: hay gente que puede decidir abstenerse ante el hastío de la polarización.

Se daba una sensación en los primeros días de pre-campaña que no concuerda con su parecer y la tesis del libro: en esos momentos, el consenso de las encuestas, en plena campaña polarizadora, Sánchez se recuperaba paulatinamente y Vox desangraba al PP. Sí subían los polarizadores y caía el tecnócrata Feijóo.

Sólo estaban movilizando a los suyos. Dese cuenta del momento en que Sánchez convocó elecciones: con el caso Mari Carmen y esas movilizaciones, la agenda social se puso en primer plano. Sánchez vio su momento.

Generó un discurso para movilizar a la gente de izquierdas. La estrategia del PP era distinta: veía esa movilización crecer y buscaba mecanismos para separarse un poco de la crispación de Vox. ¡Si hasta el propio Vox empezó a moderarse!

Lo vimos con la visita de Milei que solo fue una videollamada, con la reducción de algunos exabruptos…

Porque no querían fomentar esa identidad movilizadora que nacía en la izquierda. Si usted se fija, frente a esa crispación de Vox, Sánchez salió con esa campaña del amor y los martes sociales.

Hombre, Óscar Puente…

Sí, es cierto, pero hablo de la estrategia global. Claro, toda esa campaña se les quebró en cuanto sucedió el accidente. Ahí el debate principal y urgente viró a la gestión y las infraestructuras. El PP acertó al decir: “Ahora sí que vamos a hablar de gestión”.

Mariano Torcal cree que los discursos polarizadores ya no aportan rédito electoral. Rodrigo Mínguez

El accidente de Urda

Hablemos del accidente de Urda.

Ha desplazado radicalmente lo que los americanos llaman el “priming” de la campaña: los temas acerca de los que se discute. Feijóo ha acertado con el tono y al interpretar el futuro en positivo: “Hay una oportunidad de gestionar esto bien”.

Vox, en cambio, explotó el accidente desde el dramatismo. Me pareció poco inteligente. Creo que ha generado rechazo. Feijóo, que ahora está más cómodo, tendrá el tradicional problema interno de cómo gestionar su cercanía a Vox. Tendrá que controlar a los suyos y entonar un discurso, digamos, mitigado, de gestión.

El otro día publicamos en este periódico un reportaje sobre las similitudes de la campaña del amor de Sánchez y una campaña del kirchnerismo. Lo del amor y los besos es insostenible tras el accidente. ¿Cómo cree que se va a ajustar Sánchez?

Esto ya forma parte de la especulación porque tiene que ver con el futuro, pero creo que el sustituto de Puente, Carlos Cuerpo, nos dice bastante. No es una decisión neutra. Creo que van a intentar combatir la gestión que ofrece el PP con su propia gestión.

Lo que pasa es que esa gestión va acompañada, desde esta semana, con nuevas informaciones sobre corrupción acaecidas precisamente en Adif. Con 115 muertos sobre la mesa y esos casos de corrupción, ¿cómo convences de que gestionas bien?

Voy a decir algo que va a sonar un poco… raro: en la España de hoy se sobredimensiona el efecto electoral de la corrupción. Y una vez más tiene que ver con la polarización. Existe mucha literatura científica sobre esto. Lo que llamamos el “blind eye” de los votantes.

Si es nuestra, es menos corrupción.

Cuanta más polarización, menor es el coste electoral de la corrupción. El votante se blinda conforme más afinidad siente por su bloque. La corrupción surte más efecto en los votantes menos movilizados y eso puede decidirlos. Pero en esta España esos votantes son cada vez menos.

¿Qué influencia tienen en la polarización los nacionalismos? La crisis territorial siempre está latente.

Y es una de las claves de la polarización. El procés desató la polarización. Además, se puede decir con datos que Vox no habría existido sin el procés.

¿Nacionalismo español como reacción al nacionalismo catalán?

Sí. Eso es indiscutible según los estudios. Después de esa pantalla, está analizar cómo este Gobierno gestiona la situación. Dicen que el suflé ha bajado. Y es verdad. Pero han pagado un coste para conseguirlo. Como le decía, toda estrategia tiene un coste.

Ha habido una redistribución regional del voto. En Cataluña, el PSOE sube con mucha fuerza y fuera de Cataluña se hunde.

Por último, Ceuta.

No tengo datos, pero es otro asunto de campaña que no beneficia al PSOE. Con Ceuta, el PSOE pierde. Por falta de gestión y de reacción. Por eso Sánchez convocó elecciones en cuanto vio lo de la vivienda.

Una curiosidad: afirma que los jóvenes, según los datos, no son en absoluto los más polarizados. Eso también va en contra de la sensación extendida de que, al estar en manos de los algoritmos, están más radicalizados.

Los datos lo refutan de manera clarísima. Eso no tiene que ver con que un porcentaje alto de los votantes de Vox, por ejemplo, sean jóvenes. Como colectivo, los jóvenes están mucho menos polarizados que los mayores de cincuenta.

Torcal es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. Rodrigo Mínguez

El CIS de Tezanos

Y la última: ¿habría que poner una nota a pie de página a los estudios cocinados de Tezanos como advertencia a los investigadores del futuro? ¿Qué está pasando con el CIS?

Soy el primero siempre en criticar a Tezanos. Estoy vetado por el CIS. Me duele porque fui becario allí y, a lo largo de mi carrera, siempre he intentado ayudar al CIS. También estuve en el consejo de su revista.

Empiezo por el final: sus datos, sus encuestas, su cocina. Todo es horrible. Tiene un ego tan desmesurado como su ignorancia. Sus predicciones son espantosas. Pero también falla desde el punto de vista académico. El CIS tiene tres grandes problemas hoy.

¿Cuáles?

El primero, el que usted ha apuntado: la cocina que hace que los sondeos electorales siempre acaben así de desviados. El segundo: Tezanos se ha cargado todas las series temporales importantes del CIS. Eso afecta sustancialmente a los investigadores. No ha tenido ninguna misericordia.

Los investigadores medianamente serios estamos muy cabreados con él por esto. Y el tercero: no hace nada por corregir los sesgos de la muestra.

Un momento de la entrevista celebrada en Casa Suecia. Rodrigo Mínguez

Desde la total ignorancia: entiendo que Tezanos, con tanta experiencia y formación, tendrá conocimientos como para dirigir el CIS. ¿El problema no es precisamente esa presunta prevaricación al adulterar las encuestas?

Usted está otorgando una credibilidad científica a Tezanos que no tiene. Se lo digo con pleno conocimiento. Desconoce los avances más importantes que se han dado en las últimas décadas sobre el muestreo y la muestra en las encuestas.

Pero es que el resultado siempre es el mismo: gana el PSOE y sube Vox. Lo que Sánchez necesita.

Primero va la ignorancia: la encuesta le sale mal. Y después va la ideología: no hace nada por corregirlo. Se está cargando una institución histórica. Muchos investigadores lo estamos denunciando.

Quizá no tantos. ¿Ha visto grandes declaraciones entre los expresidentes del CIS?

Sí, es cierto. Muchos investigadores callan y me parece tremendo. No lo comprendo. Pero ya le digo que hay una rebelión de investigadores prestigiosos; lo que pasa es que muchas veces no trasciende a los medios.